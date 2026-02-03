Что читать в феврале: 12 отличных новых книг

Ребекка Уэст «Крис идет домой» (16+)

Британская классика (роман вышел на родине в 1918 году), которая в свое время принесла славу молодой модернистки Ребекке Уэст. Роман в духе Вирджинии Вульф рассказывает о солдате Крисе, получившем контузию во время Первой мировой. Его травма работает таким образом, что он перестал узнавать близких, а помнит лишь первую любовь. Как он будет возвращаться к прежней жизни? И поможет ли ему в этом привязанность к женщине из прошлого? Вот главная загадка этой трогательной истории.

«Лайвбук», перевод: Дина Батий