Что читать в феврале: 12 отличных новых книг

Собрание сочинений философа-обэриута Якова Друскина, письма к жене Федора Достоевского, эссе Михаила Пиотровского о востоке, погружение во вселенную «Молодого папы» Паоло Соррентино и «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» с иллюстрациями Анатолия Зверева. Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Яков Друскин «Трактаты и наброски» (18+)
Пока Хармс и компания вторгаются в Петербург настоящего (в декабре в квартире Введенского открылся музей ОБЭРИУ!), издательство Ad Marginem поддерживает этот тренд и публикует два тома сочинений Друскина — писателя, спасшего наследие Хармса. В этом феврале читаем «Трактаты и наброски» — его философские заметки, которые помогают лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков из объединения «чинарей». Среди них — «Видения невидения», «Разговоры вестников», «Звезда бессмыслицы», «Стадии понимания», «Исповедь, неудавшаяся, как и моя жизнь…»
В качестве бонуса: графика и архивные фотографии Друскина!
Ad Marginem
Федор Достоевский «Письма к жене» (16+)
«День вчера был для меня прескверный. Я слишком значительно проигрался». Переписка с Анной Георгиевной с 1866 по 1880 год становится для классика своеобразным эмоциональным дневником, в котором читатели (возможно впервые!) смогут увидеть в нем обычного человека со своими слабостями и страстями. Тексты сопровождаются примечаниями жены Достоевского и примерами рукописных писем.
«Альпина Паблишер»
Михаил Пиотровский «Я — арабист» (18+)
Как превратить культурные войны в диалог? Директор Эрмитажа и один из символов Петербурга отвечает на этот вопрос в восьми эссе-новеллах на стыке мемуаров и истории. Пиотровский-востоковед приглашает читателя в научные путешествия по Кавказу, Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также на раскопки Кармир-Блура. Внутри — его семейные фотографии из экспедиций, детские воспоминания и рассказы о личных встречах.
Slovo
Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» (18+)
Тотальное погружение во вселенную «Молодого папы» и подробный рассказ о харизматичном понтифике Пие XIII. Тот, напомним, нарушил ожидания конклава, провел смелые и неудобные реформы и вернул церковь к аскетичным истокам. Обладатель «Оскара» Паоло Соррентино этой книгой попытался разъяснить, как именно родился главный персонаж его визуально-безупречного сериала.
Corpus, перевод: Анна Ямпольская
Наталия Гинзбург «Все наши вчера» (18+)
Автор одного из ключевых произведений итальянской литературы «Семейный лексикон» затронула в романе 1952 года «Все наши вчера» темы памяти, утраты и надежд. Все это — на фоне событий Второй мировой войны. В центре сюжета — две семьи в маленьком городке на севере Италии, мечтающие о падении режима Муссолини. Интересно, что история сопротивления для Гинзбург глубоко личная — она и ее первый муж литератор Леон Гинзбург активно участвовали в антифашистском движении.
«Подписные издания»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Мэтт Хейг «Такая невозможная жизнь» (16+)
Бестселлер The New York Times, который уже вышел в 20 странах! Главная героиня — учительница математики, живущая воспоминаниями о прошлом и чувством вины. Одухотворяющий поворот в истории Грейс случается, когда она уезжает на Ибицу. Мэтт Хейг смешивает здесь детектив, фэнтези и романтическую составляющую, чтобы донести простую мысль о значимости надежды на чудо.
«Лайвбук», перевод: Ксения Чистопольская
Роман Сенчин «Поминки» (18+)
Создатель культовой семейной саги «Елтышевы», а также лауреат «Большой книги» на этот раз представляет медитативную книгу-очерк о герое, который покидает Москву и приезжает в родительский дом после смерти матери. Осмысление утраты, воспоминания о семье и детстве в Сибири, возвращение к корням и поиск новых смыслов, когда тебе уже за 50 — доминанты романа.
«Редакция Елены Шубиной»
Макс Портер «Тихоня» (18+)
Роман взросления в прошлом году экранизировали на Netflix под названием «Стив» — главную роль директора школы для мальчиков «Последний шанс» в этой педагогической поэме сыграл Киллиан Мерфи. Впрочем, в книге акценты расставлены чуть иначе: участник шорт-листа «Букера» рассказывает о нескольких часах из жизни трудного подростка и изгоя по прозвищу Тихоня.
NoAge, перевод: Сергей Карпов
Ребекка Уэст «Крис идет домой» (16+)
Британская классика (роман вышел на родине в 1918 году), которая в свое время принесла славу молодой модернистки Ребекке Уэст. Роман в духе Вирджинии Вульф рассказывает о солдате Крисе, получившем контузию во время Первой мировой. Его травма работает таким образом, что он перестал узнавать близких, а помнит лишь первую любовь. Как он будет возвращаться к прежней жизни? И поможет ли ему в этом привязанность к женщине из прошлого? Вот главная загадка этой трогательной истории.
«Лайвбук», перевод: Дина Батий
Мигель де Сервантес Сааведра «“Дон Кихот” Сервантеса в иллюстрациях Анатолия Зверева» (16+)
Переиздании книги о рыцаре-романтике в уникальном формате: избранные главы и эпизоды сопровождают иллюстрации авангардиста и графика Анатолия Зверева. А еще — статьи филолога-испаниста Светланы Пискуновой.
«КоЛибри» х Музей AZ
Дарья Промч «Мга» (18+)
Игнат, он же Игги — автослесарь, который, впрочем, больше любит сочинять стихи, а не возиться с машинами. После долгого отсутствия он возвращается в родной город, переживший катастрофические пожары. Посреди хаоса, массовых смертей и мрачной реальности местные жители отчаянно сохраняют иллюзию нормальности. В какой-то момент и сам герой теряется, где здесь правда, а где — туманное бессознательное.
«Редакция Елены Шубиной»
Мария Тереза Орси и Фабио Себастьяно Тана «Под зонтом в Токио» (18+)
Специалистка по японскому языку и литературе вместе с журналистом и сотрудником Института международных политических исследований попыталась показать Японию настоящей: без навязанных поп-культурой образов. Для этого авторы проанализировали локальные литературу, театр, исторические события, устройство телевидения и повседневные ритуалы, например, игру в го.
«НЛО», перевод: Анастасия Строкина
Комментарии (0)