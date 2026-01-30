Федор Двинятин, темный миф о Петербурге и бабочки: Музей Набокова поделился планами на февраль

Выставки

До 14 февраля в музее работает выставка художницы Татьяны Сергеевой «Кукольный дом». «Кукольный дом» — художественный проект, целиком посвященный детству Владимира Набокова. Центром экспозиции стал кукольный домик — метафорическая форма игры, в которой проступают детские воспоминания писателя. Мастер поставила перед собой задачу создать образы, возникающие в сознании ребенка, который познает мир.

С 30 января до 11 апреля открыта экспозиция «Графическое наследие» с работами художника Андрея Пахомова. Проект объединил произведения печатной графики и книжной иллюстрации, созданные художником в разные годы.

20 февраля в 18:00 откроется выставка живописца Александры Белле «Le moi-peau» (Чувствуя кожей).

Лекции

6 февраля в 18:00. Владимир Коваленко. Темный миф о Москве и Петербурге в русской литературе

Писатель-постмодернист и преподаватель Владимир Коваленко расскажет о фантастическом, нереальном отражении городов в произведениях. В русской литературе с XVIII века появляется темный миф о Петербурге, а с начала XX века часто встречается образ перевернутой, «черной» Москвы. Разберем примеры из Гоголя и Достоевского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама.

14 февраля в 18:00. Наталия Менкина. Музы Владимира Набокова и отражение любовных переживаний в творчестве

Мать Елена Ивановна, первая любовь Валентина Шульгина, супруга Вера Слоним — все они были музами Владимира Набокова. Лекция посвящена следу этих женщин в произведениях писателя.

27 февраля в 18:00. Федор Двинятин и Андрей Аствацатуров. Бруклинский мост: русская и американская версия (Владимир Маяковский и Генри Миллер)

Двинятин и Аствацатуров уже несколько лет работают в соавторстве. Февральское выступление филологи посвятят тому, как мост, пересекающий Ист-Ривер и соединяющий Манхэттен и Бруклин, изображен в стихотворении Маяковского и автобиографической трилогии Генри Миллера.