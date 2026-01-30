Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Федор Двинятин, темный миф о Петербурге и бабочки: Музей Набокова поделился планами на февраль

В программе — три лекции и три выставки!

Olga Visavi / Shutterstock

Выставки

До 14 февраля в музее работает выставка художницы Татьяны Сергеевой «Кукольный дом». «Кукольный дом» — художественный проект, целиком посвященный детству Владимира Набокова. Центром экспозиции стал кукольный домик — метафорическая форма игры, в которой проступают детские воспоминания писателя. Мастер поставила перед собой задачу создать образы, возникающие в сознании ребенка, который познает мир.

С 30 января до 11 апреля открыта экспозиция «Графическое наследие» с работами художника Андрея Пахомова. Проект объединил произведения печатной графики и книжной иллюстрации, созданные художником в разные годы.

20 февраля в 18:00 откроется выставка живописца Александры Белле «Le moi-peau» (Чувствуя кожей).

Лекции

6 февраля в 18:00. Владимир Коваленко. Темный миф о Москве и Петербурге в русской литературе

Писатель-постмодернист и преподаватель Владимир Коваленко расскажет о фантастическом, нереальном отражении городов в произведениях. В русской литературе с XVIII века появляется темный миф о Петербурге, а с начала XX века часто встречается образ перевернутой, «черной» Москвы. Разберем примеры из Гоголя и Достоевского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама.

14 февраля в 18:00Наталия Менкина. Музы Владимира Набокова и отражение любовных переживаний в творчестве

Мать Елена Ивановна, первая любовь Валентина Шульгина, супруга Вера Слоним — все они были музами Владимира Набокова. Лекция посвящена следу этих женщин в произведениях писателя.

27 февраля в 18:00Федор Двинятин и Андрей Аствацатуров. Бруклинский мост: русская и американская версия (Владимир Маяковский и Генри Миллер)

Двинятин и Аствацатуров уже несколько лет работают в соавторстве. Февральское выступление филологи посвятят тому, как мост, пересекающий Ист-Ривер и соединяющий Манхэттен и Бруклин, изображен в стихотворении Маяковского и автобиографической трилогии Генри Миллера.

Экскурсия‑мастер‑класс для детей «Есть солнце — будут и бабочки»

Мероприятие вдохновлено энтомологическими исследованиями Набокова. Посетители увидят уникальную для России коллекцию бабочек, привезенных из Америки. Вместе с экскурсоводом ребята воссоздадут технологию и маршруты набоковских экспедиций за бабочками, а потом сами на искусственных образцах насекомых смогут научиться первым действиям ученого‑энтомолога. Мастер-класс пройдет 9 февраля в 15:00.

Билеты на мероприятия и в выставочное пространство в продаже на сайте музея.

