Выставка, открывшаяся в Музее Владимира Набокова 24 апреля, покажет костюмы, модные на рубеже XIX–XX веков в России: повседневные и парадные. Помимо предметов из коллекции Никиты Оводкова, на экспозиции представлены мемориальные вещи из музея писателя и также бижутерия из коллекции О.А. Мартьяновой.

В набоковской прозе немаловажное место занимали описания облика персонажей — костюм для писателя есть продолжение самого характера героя, то есть дополняет психологический портрет.

«Владимир Набоков, описывая в своих произведениях персонажей, рисует также картину действительности, делает "слепок" с нее. Перед читателем не только необычные сюжеты, остро развивающийся конфликт, яркие образы и детали, но и выписанные до мельчайших подробностей портреты людей конца XIX века — начала XX века», — отмечает научный сотрудник музея, набоковед Зоя Потапова.