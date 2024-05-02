Экспозиция «Мода языком Набокова» приурочена к празднованию 125-летия писателя. В ее основу вошли костюмы и аксессуары из частной коллекции Никиты Оводкова — коллекционера и идеолога проекта History costume.
Выставка, открывшаяся в Музее Владимира Набокова 24 апреля, покажет костюмы, модные на рубеже XIX–XX веков в России: повседневные и парадные. Помимо предметов из коллекции Никиты Оводкова, на экспозиции представлены мемориальные вещи из музея писателя и также бижутерия из коллекции О.А. Мартьяновой.
В набоковской прозе немаловажное место занимали описания облика персонажей — костюм для писателя есть продолжение самого характера героя, то есть дополняет психологический портрет.
«Владимир Набоков, описывая в своих произведениях персонажей, рисует также картину действительности, делает "слепок" с нее. Перед читателем не только необычные сюжеты, остро развивающийся конфликт, яркие образы и детали, но и выписанные до мельчайших подробностей портреты людей конца XIX века — начала XX века», — отмечает научный сотрудник музея, набоковед Зоя Потапова.
Выставка охватывает музейные артефакты — музейные образцы российской моды давно минувшей эпохи XIX–XX веков. Исторические костюмы проиллюстрированы цитатами из текстов писателя, позволяющими создать параллель между текстом и фантазией, представить как бы выглядели в действительности герои любимых сюжетов.
Как рассказали «Собака.ru» команда музея, многие костюмы представлены частично, отсутствуют различные мелкие детали (шляпы, галстуки, обувь, различные аксессуары) — это было сделано кураторами намеренно «чтобы представить зрителю лишь образы произведений Набокова, не рассеивая внимание созерцателей, не концентрируясь на самой конструкции исторического костюма». В рамках экспозиции также можно увидеть самого писателя, встречающего посетителей музея в светлом костюме и белой рубашке, с портретом родителей в руках.
историк, коллекционер и идеолог проекта History costume:
Я не являюсь специалистом-литературоведом, с творчеством Набокова практически не был знаком. Передо мной стояло техническое задание представить исторический текстиль таким каким его видел Набоков в своих произведениях. Я подошёл формально к этой задаче и по диагонали изучил более четырёх томов и был необыкновенно удивлён обилием подробных упоминаний одежды эпохи - тем более, что цитаты буквально обрастали предметами из моей коллекции. Например, на выставке представлен редкий элемент мужского гардероба начала ХХ века - спортивный пояс с кожаным кармашком для часов. Исследователи костюма редко упоминают о существовании этого аксессуара, в то время как Набоков дважды поразительно точно описывает сначала среди вещей Лужина «холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы S и с кожаным карманчиком сбоку», а затем отца Слепцова, который теребил рукой «цепочку и кожаный кошелек на широком поясе». Флагманским элементом выставки, на мой взгляд, стал летний дамский костюм-тальер середины 1890-х годов из белого «пике», идеально дополненный прекрасной «чайной» блузой и старинной ракеткой для лаун-тенниса, подобранными из запасников музея Владимира Набокова СПбГУ. Весь комплект на фоне зеленоватых стен зала идеально иллюстрируется цитатой летней сценой из «Других берегов»: «Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежит к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин».
Выставка «Мода языком Набокова» открыта с 24 апреля по 31 августа в Музее Владимира Набокова СПбГУ на Большой Морской улице, 47.
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