Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

В «Севкабель Порту» пройдет первый книжный фестиваль «Разворот»

Культурно-деловое пространство в акватории Финского залива запускает собственный регулярный проект для читающего Петербурга. Редакция Собака.ru первой делится с вами подробностями. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

С 20 по 21 декабря в «Севкабель Порту» впервые пройдет книжный фестиваль «Разворот». Форум в рамках образовательного проекта «лекторий’порт» планируют сделать регулярным. Как рассказали организаторы, главная фишка — обращение к актуальным темам современности. В этот раз речь пойдет о повседневности, Петербурге, чтении и ритуалах. 

Свои новинки и бестселлеры на дебютном «Развороте» представят «Издательство Ивана Лимбаха», «Поляндрия», Ad Marginem, «Сеанс», «Порядок Слов», «Альпина», «Новое литературное обозрение», «Самокат», «Во весь голос», Jaromir Hladik Press, «Клаудберри» и другие. 

Параллельно маркету пройдет серия просветительских событий: презентации книжных новинок, дискуссии с писателями и писательницами, подведение итогов года, воркшопы по книгам современных детских издательств.

Вход на мероприятие свободный. «Разворот» пройдет в пространстве «лекторий’порт».

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: