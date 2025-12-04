В «Севкабель Порту» пройдет первый книжный фестиваль «Разворот»

С 20 по 21 декабря в «Севкабель Порту» впервые пройдет книжный фестиваль «Разворот». Форум в рамках образовательного проекта «лекторий’порт» планируют сделать регулярным. Как рассказали организаторы, главная фишка — обращение к актуальным темам современности. В этот раз речь пойдет о повседневности, Петербурге, чтении и ритуалах.

Свои новинки и бестселлеры на дебютном «Развороте» представят «Издательство Ивана Лимбаха», «Поляндрия», Ad Marginem, «Сеанс», «Порядок Слов», «Альпина», «Новое литературное обозрение», «Самокат», «Во весь голос», Jaromir Hladik Press, «Клаудберри» и другие.

Параллельно маркету пройдет серия просветительских событий: презентации книжных новинок, дискуссии с писателями и писательницами, подведение итогов года, воркшопы по книгам современных детских издательств.

Вход на мероприятие свободный. «Разворот» пройдет в пространстве «лекторий’порт».

0+