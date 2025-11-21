Названы лучшие научно-популярные книги 2025 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

20 ноября оргкомитет премии объявил лауреатов в нескольких номинациях: «Естественные и точные науки», «Гуманитарные науки» на русском языке и в переводе, а также специальной «ПолитПросвет».
«Просветитель»
«Естественные и точные науки»
Надежда Панкова, «Про кабанов, бобров и выхухолей». М.: Albus Corvus, 2025. Перевод с английского Галины Бородиной; научный редактор Михаил Никитин; редактор Олег Бочарников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
«Гуманитарные науки»
Ярослав Шимов и Андрей Шарый, «"За нацию и порядок!" Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами». Chișinău: The Historical Expertise, 2025.
«Просветитель.Перевод»
«Естественные и точные науки»
Мэри Роуч, «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы»
«Гуманитарные науки»
Джорджо Агамбен «Пиноккио. Философский анализ». Перевод с итальянского Марины Козловой; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лед, 2024.
Напомним, в лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2025 году в общей сложности вошли 51 изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.
