Книги

Названы лучшие научно-популярные книги 2025 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

20 ноября оргкомитет премии объявил лауреатов в нескольких номинациях: «Естественные и точные науки», «Гуманитарные науки» на русском языке и в переводе, а также специальной «ПолитПросвет». 

«Просветитель»

«Естественные и точные науки»

Надежда Панкова, «Про кабанов, бобров и выхухолей». М.: Albus Corvus, 2025. Перевод с английского Галины Бородиной; научный редактор Михаил Никитин; редактор Олег Бочарников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

«Гуманитарные науки»

Ярослав Шимов и Андрей Шарый, «"За нацию и порядок!" Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами». Chișinău: The Historical Expertise, 2025.

«Просветитель.Перевод»

«Естественные и точные науки»

Мэри Роуч, «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы»

«Гуманитарные науки»

Джорджо Агамбен «Пиноккио. Философский анализ». Перевод с итальянского Марины Козловой; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лед, 2024.

Напомним, в лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2025 году в общей сложности вошли 51 изданий  — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.

