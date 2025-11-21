Названы лучшие научно-популярные книги 2025 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

«Просветитель.Перевод»

«Естественные и точные науки»

Мэри Роуч, «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы»

«Гуманитарные науки»

Джорджо Агамбен «Пиноккио. Философский анализ». Перевод с итальянского Марины Козловой; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лед, 2024.

Напомним, в лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2025 году в общей сложности вошли 51 изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.