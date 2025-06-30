Опубликованы лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» за 2025 год

На соискание премий выдвинули 51 научпоп издание, в том числе 26 работ на русском языке и 25 — переводных. Шорт-листы станут известны до 1 октября.
В длинный список XVIII сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель» вошли:
- Хаим Бен Яаков. «Чемодан, вокзал, Израиль: К истории антисемитизма в СССР». — Лондон: Freedom Letters, 2024.
- Денис Бояринов, Ляля Кандаурова. «Фирма. 100 пластинок "Мелодии"». — М.: Издательство КОМПОЗИТОР, 2024.
- Максим Винарский. «Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей». — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Нина Воронина. «Мыслить как японец. Как японская культура учит слышать себя». — М.: Бомбора, 2025.
- Александр Горбачев* (признан иностранным агентом и внесен в реестр Минюста РФ). «Он увидел солнце. Егор Летов и его время». — М.: Выргород, 2025.
- Николай Горькавый. «Пульсирующая Вселенная». — СПб.: Питер, 2024.
- Вячеслав Дубынин. «Мозг: еда и новизна. Почему нас тянет к новому и вкусному». — М.: Бомбора, 2024.
- Константин Ерусалимский. «Император Святой Руси». — М.: Новое литературное обозрение, 2025.
- Владимир Ивашков. «Все о груди. Путеводитель по выдающейся части тела». — М.: Альпина Паблишер, 2024.
- Евгений Коблик. «Птицы-рыболовы». — М.: Фитон XXI, 2023.
- Мария Ковшова, Максим Кронгауз. «Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии: монография». — М.: Дискурс, 2024.
- Коллектив авторов (сост. Лев Оборин). «Полка: История русской поэзии». — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
- Валерия Косякова, Дмитрий Поздняков. «Современное искусство. Модернизм». — М.: Издательство АСТ, 2024.
* Александр Горбачев признан иностранным агентом и внесен в реестр Минюста РФ.
- Иван Кривушин. «Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.» — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024.
- Сергей Кудрявцев, Сергей Мамет, Юрий Журавлев. «Террариум: вчера, сегодня, завтра». — М.: Фитон XXI, 2025.
- Алексей Левин. «Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозона Хиггса». — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2024.
- Михаил Павловец. «Неоавангард в русскоязычной поэзии: вторая половина XX — начало XXI века». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025.
- Надежда Панкова. «Про кабанов, бобров и выхухолей». — М.: Albus Corvus, 2025.
- Антон Первушин. «Наука о чужих. Как ученые объясняют возможность жизни на других планетах». — М.: Бомбора, 2024.
- Александр Раевский. «Я понял Японию. От драконов до покемонов; Корни Японии. От тануки до кабуки (дилогия)». — М.: Издательство АСТ, 2023, 2025.
- Данил Рябчиков. «Утешение средневековой музыкой. Путеводитель для современного слушателя». — М.: Лёд, 2025.
- Алексей Сафронов. «Большая советская экономика: 1917–1991». — М.: Individuum, 2025.
- Тим Скоренко. «Марсоход, аккордеон, МРТ: История армянской изобретательской мысли». — М.: Слово/Slovo, 2024.
- Максим Ткаченко. «Римские папы. Люди в белом: от Пия IX до наших дней». — М.: Издательство АСТ, 2025.
- Ярослав Шимов, Андрей Шарый. «За нацию и порядок!» Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами. — Chișinău: The Historical Expertise, 2025.
Мэри Роуч. Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы / пер. с англ.: Галина Бородина; научный редактор Михаил Никитин, редактор Олег Бочарников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
Дэвид Гребер, Дэвид Уэнгроу. Заря всего. Новая история человечества / пер. с англ.: Константин Митрошенков; научный редактор Григорий Винокуров, редакторы Сергей Стеблев, Александр Басов. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.
Иэн Стюарт. Это база: Зачем нужна математика в повседневной жизни / пер. с англ.: Наталья Лисова; научный редактор Константин Кноп, редактор Вячеслав Ионов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
В лонг-лист VI сезона премии «Просветитель.Перевод» отобрали:
- Джорджо Агамбен. «Пиноккио. Философский анализ» / пер. с итал.: Марина Козлова; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лёд, 2024.
- Энтони Бейл. «Путеводитель по Средневековью: Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников» / пер. с англ.: Илья Кригер; научный редактор Станислав Мереминский, редактор Лев Данилкин. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
- Джон Гай, Джулия Фокс. «Охота на сокола: Генрих VIII и Анна Болейн: брак, который перевернул устои, потряс Европу и изменил Англию» / пер. с англ.: Ирина Никитина; редакторы Светлана Левензон, Наталья Галактионова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.
- Дэвид Гребер, Дэвид Уэнгроу. «Заря всего. Новая история человечества» / пер. с англ.: Константин Митрошенков; научный редактор Григорий Винокуров, редакторы Сергей Стеблев, Александр Басов. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.
- Феррис Джабр. «Удивительное зарождение Земли: Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете» / пер. с англ.: Влада Асадулаева; научный редактор Маргарита Ремизова, ответственный редактор Марьяна Терехова, выпускающий редактор Елизавета Солодовникова, литературный редактор Галина Назарова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025.
- Питер Зейхан. «Конец мира — это только начало: Экономика после краха глобализации» / пер. с англ.: Михаил Белоголовский; литературный редактор Валерия Башкирова. — М.: Альпина Паблишер, 2025.
- Якоб фон Икскюль. «Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения» / пер. с нем.: Полина Западалова; редактор Филипп Фомичев. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.
- Джейми Крейнер. «Блуждающий разум: Как средневековые монахи учат нас концентрации внимания, сосредоточенности и усидчивости» / пер. с англ.: Валентина Ионова; литературный редактор Илона Якимова, ответственный редактор Марьяна Терехова, выпускающий редактор Елизавета Солодовникова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.
- Доминик Ливен. «В тени богов. Императоры в мировой истории» / пер. с англ.: Евгения Фоменко; редактор Александра Лавренова. — М.: CORPUS, 2024.
- Томас Манн. «Слушай, Германия! Радиообращения 1940–1945 гг.» / пер. с нем.: Игорь Эбаноидзе; редактор Анна Сухобок. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024.
- Фридрих Мейнеке. «Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания» / пер. с нем.: Николай Власов; редактор Ирина Кравцова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024.
- Мишель Пастуро. «Ворон. Культурная история» / пер. с франц.: Денис Голованенко; научный редактор Михаил Майзульс, редактор Павел Здешнев. — М.: Лёд, 2025.
- Дональд Протеро. «История Земли в 25 камнях: Геологические тайны и люди, их разгадавшие» / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Михаил Гирфанов, научный консультант Ольга Смирнова, редактор Виктория Сагалова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
Мишель Пастуро. Ворон. Культурная история / пер. с франц.: Денис Голованенко; научный редактор Михаил Майзульс, редактор Павел Здешнев. — М.: Лёд, 2025.
Джорджо Агамбен. Пиноккио. Философский анализ / пер. с итал.: Марина Козлова; научный редактор Станислав Мухамеджанов, редактор Алина Климкина. — М.: Лёд, 2024.
Якоб фон Икскюль. Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения / пер. с нем.: Полина Западалова; редактор Филипп Фомичев. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.
- Мэри Роуч. «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы» / пер. с англ.: Галина Бородина; научный редактор Михаил Никитин, редактор Олег Бочарников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
- Марк Солмс. «Скрытый источник сознания: В поисках природы субъективного опыта» / пер. с англ.: Мария Елифёрова; научные редакторы Даниил Марков, Антон Кузнецов, редактор Валентина Бологова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025.
- Иэн Стюарт. «Это база: Зачем нужна математика в повседневной жизни» / пер. с англ.: Наталья Лисова; научный редактор Константин Кноп, редактор Вячеслав Ионов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Дэвид Туми. «Царство игры. Зачем осьминоги играют в мяч, обезьяны приземляются на брюхо, а слоны катаются по грязи и что это говорит нам о жизни» / пер. с англ.: Мария Елифёрова; редактор Ольга Волкова. — М.: CORPUS, 2025.
- Петр Турчин. «Конец времен» / пер. с англ.: В. Желнинов; редакторы Ольга Королёва, Наталья Никитенко. — М.: Издательство АСТ, 2024.
- Стивен Уэстаби. «Хирурги, святые и психопаты. Остросюжетная история медицины» / пер. с англ.: Ольга Ляшенко; редактор Дарья Абанина. — М.: Бомбора, 2024.
- Пол Халперн. «Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности» / пер. с англ.: Александр Сергеев; научный редактор Антон Шейкин, редактор Олег Бочарников. — М.: Individuum, 2025.
- Го Хао, Ли Цзяньмин. «Краски Запретного города. Традиционные цвета Китая» / пер. с кит.: Кирилл Батыгин; ответственный редактор Ирина Музыка, выпускающий редактор Алина Никтовенко, редактор Анна Черняховская. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025.
- Дина Хапаева. «Террор и память. Политический неомедиевализм и ресталинизация в путинской России» / пер. с англ.: Дмитрий Прокофьев; редакторы Люба Юргенсон, Стефани Сирак, Олена Савчук. — Париж: Eur'Orbem, 2025.
- Джефф Чанг. «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» / пер. с англ.: Алексей Алеев; научный редактор Алексей Царёв, редакторы Валерия Трущенко, Дарья Балтрушайтис. — М.: Ад Маргинем Маргинем Пресс, 2025.
- Юдит Шалански. «Кругосветный атлас отдаленных островов: 50 мест, где вы не были и, скорее всего, никогда не побываете» / пер. с нем.: Марина Кедрова; ответственные редакторы Марьяна Терехова, Елизавета Солодовникова, выпускающий редактор Маргарита Бушуева. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.
- Говерт Шиллинг. «Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи» / пер. с англ.: Андрей Дамбис; редактор Серафима Довгань. — М.: Лед, 2025
* Александр Горбачев признан иностранным агентом и внесен в реестр Минюста РФ.
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