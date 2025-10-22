Ad Marginem проведет в Петербурге книжный фестиваль «по краям»

Вместе с региональным форумом учимся не работать, узнаем, в чем главная свага дизайна обложек издательства (и в чем их разница!), что за высотный регламент ограничивает высотную застройку города и почему современному человеку все еще необходима философия.
С 25 по 26 октября в Mishka на Конногвардейском бульваре завершится большой фестиваль Ad Marginem «по краям». Его мобильные события прошли в 13 городах России — от Москвы и Красноярска до Махачкалы и Сыктывкара — и объединили локальные культурные площадки и независимые книжные. В честь фестиваля издательство традиционно подготовило программу лекций с искусствоведами, философами и переводчиками, дискуссии, воркшопы, ярмарку. А гвоздем программы, конечно, станет большая книжная распродажа с горящими скидками до 80%.
На ярмарке можно будет купить книги издательских программ интернет-магазина «Бартлби и компания» и Европейского Университета, а также винил от интернет-магазина виниловых пластинок TopVinyl, украшения и аксессуары от бренда nobrow.
Программа «по краям» в Петербурге:
25 октября
- 12:00 — дискуссия «Эль Лисицкий: Преодоление искусства» с историком искусства и архитектуры авангарда Дмитрием Козловым.
- 13:00 — мастер-класс «Почему осенью все хотят быть стильными?»: создание осеннего мудборда по книге «Мода с 1900».
- 14:00 — дискуссия «Эдуар Глиссан: что такое креолизация?» по книге антильско-французского поэта «Поэтика Отношения» вместе с искусствоведом Алексеем Шестаковым, переводчицей Ольгой Акимовой и филологом Марией Нестеренко.
- 15:00 — мастер-класс «Небесная линия: как уместить Петербург на открытку». Участники проекта «гениальные лоси» предлагают разобраться, кто в городе придумал охранять высоту.
- 16:00 — презентация книги Жана-Франсуа Лиотара «Зачем философствовать?». Петр Силин и Дмитрий Голотюк расскажут об общих векторах, принципах и ближайших планах своей издательской программы, а также постараются ответить на вопрос: от чего они предпочли отказаться в «Бартлби и компании»? Переводчики Алексей и Михаил Шестаковы представят ключевые сюжеты книги, а философы Олег Горяинов и Валерий Савчук поделятся мыслями о ее месте в актуальной повестке.
- 18:00 — «Архитектурные преступления Адольфа Лооса» с искусствоведом и лектором «Петербург глазами инженера» Оксаной Карпенко.
26 октября
- 13:00 — встреча «12+1 книга для издательства Ад Маргинем» с дизайнерами Евгением Григорьевым и Аней Ивановой, которые расскажут о процессе работы над книгами для издательства, а также постараются ответить на вопрос «почему такая обложка?».
- 14:30 — лекция «Барокко как диагноз и рецепт». Культуролог Владислав Дегтярев расскажет о барочной драме и взаимосвязях с современностью.
- 16:00 — дискуссия «Между Калькуттой и Принстоном: перевод культурных кодов в прозе Бондопаддхая и Лабатута». Специфику перевода художественной литературы и (не)переводимости культурных контекстов обсудят переводчица и лауреат премии «Ясная поляна» Полина Казанкова, переводчица Ева Лекарева и литературовед (а также автор канала «Госпожа главред»!) Полина Бояркина.
- 17:00 — воркшоп «Почему важно НЕ работать?»: мастер-класс-медитация по кастомизации значков по книге «Неработа».
- 18:00 — дискуссия «Животное с прибавочной стоимостью: как возникает homo?». Философ Александр Погребняк и исследователь Максимилиан Неаполитанский обсудят новое издание книги Джорджо Агамбена «Открытое. Человек и животное».
Ad Marginem — независимое издательство, основанное в 1994 году. В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Сегодня Ad Marginem акцентирует внимание на переводном нон-фикшне: книгах по искусству, иллюстрированных изданиях, а также работах по антропологии, экономике, социологии, философии и теории культуры.
12+
