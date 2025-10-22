Ad Marginem проведет в Петербурге книжный фестиваль «по краям»

С 25 по 26 октября в Mishka на Конногвардейском бульваре завершится большой фестиваль Ad Marginem «по краям». Его мобильные события прошли в 13 городах России — от Москвы и Красноярска до Махачкалы и Сыктывкара — и объединили локальные культурные площадки и независимые книжные. В честь фестиваля издательство традиционно подготовило программу лекций с искусствоведами, философами и переводчиками, дискуссии, воркшопы, ярмарку. А гвоздем программы, конечно, станет большая книжная распродажа с горящими скидками до 80%.

На ярмарке можно будет купить книги издательских программ интернет-магазина «Бартлби и компания» и Европейского Университета, а также винил от интернет-магазина виниловых пластинок TopVinyl, украшения и аксессуары от бренда nobrow.