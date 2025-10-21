Эдуард Кочергин выпускает книгу «Мастера иных измерений» о талантливых современниках — от Иосифа Бродского до Георгия Товстоногова

28 октября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме состоится презентация книги главного художника БДТ и сценографа Эдуарда Кочергина «Мастера иных измерений». Работа выходит в петербургском издательстве «Вита Нова»

Это прозаический сборник, куда вошли уже рассказы последних лет, известные эссе и неопубликованные ранее работы о современниках (друзьях и коллегах!) из культуры. Его героями стали театральные художники Сергей Бархин, Давид Боровский, Борис Мессерер, искусствовед Василий Ракитин, театральные режиссеры Георгий Товстоногов и Борис Равенских, поэт Иосиф Бродский, художник-нонконформист Глеб Богомолов и многие другие.

В «Вита Нова» вышли все книги Эдуарда Кочергина, в том числе «Крещенные крестами: Записки на коленках» (премия «Национальный бестселлер») и «Дети моста Лейтенанта Шмидта».

Эдуард Кочергин родился 22 сентября 1937 года в Ленинграде. Окончил постановочный факультет Ленинградского театрального института имени Островского, работал в Малом театре оперы и балета помощником заведующего художественно-декорационными мастерскими, художником Живописно-скульптурного комбината, затем художником Комбината графических работ Художественного фонда РСФСР.

Кочергин оформил около двухсот спектаклей в России и за рубежом, в том числе на сценах Малого театра, МХТ имени Чехова, Театра имени Маяковского, Театра Моссовета, «Современнике», «Театре на Таганке», Театре имени Комиссаржевской, МДТ. Работал со многими выдающимися театральными режиссерами: Товстоноговым, Равенских, Эфросом, Агамирзяном, Падве, Шифферсом, Опорковым, Любимовым, Гинкасом, Яновской, Додиным, Чхеидзе и другими.

12+