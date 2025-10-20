Что читать в октябре: 21 отличная новая книга

Станислав Зельвенский «100 ужасов Станислава Зельвенского» (18+)

Кинокритик Станислав Зельвенский собрал авторский топ из 100 самых любопытных хорроров, в том числе незаслуженно забытых (спойлер: вполне популярные «Молчание ягнят» и «Пэрл» в списке тоже есть!), а также доходчиво объяснил, почему всем совершенно необходимо их увидеть. И не только потому, что впереди Хеллоуин!

