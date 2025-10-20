Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
Книги

Поделиться:

Что читать в октябре: 21 отличная новая книга

Забытый роман Джейн Остин, лучшие хорроры всех времен по версии кинокритика Станислава Зельвенского, литературная биография Иосифа Бродского, мемуары Ирины Шостакович, а также сборник статей биолога Ричарда Докинза и история вампиризма. Собака.ru рассказывает о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

ГЛАВНОЕ

«Дом историй»

Халид Ан-Насрулла «Белая линия ночи» (16+)

Кувейсткий писатель переосмысляет «451 градус по Фаренгейту»: его главный герой, одержимый чтением, устраивается на работу Цензором. Вскоре выясняется, что он не способен уничтожать понравившиеся книги. А еще, кажется, готов бросить вызов бюрократии.

«Дом историй», перевод: Катерина Колоскова

«Подписные издания» х «Яндекс Книги»

Станислав Зельвенский «100 ужасов Станислава Зельвенского» (18+)

Кинокритик Станислав Зельвенский собрал авторский топ из 100 самых любопытных хорроров, в том числе незаслуженно забытых (спойлер: вполне популярные «Молчание ягнят» и «Пэрл» в списке тоже есть!), а также доходчиво объяснил, почему всем совершенно необходимо их увидеть. И не только потому, что впереди Хеллоуин!

«Подписные издания» х «Яндекс Книги»

«Иностранка»

Джейн Остин «Младшая сестра» (16+)

Впервые на русском публикуют полный текст забытого романа Джейн Остин, дописанный ее племянницей Кэтрин (ранее в печати были две части без концовки). В центре сюжета — история Эммы, которая после смерти богатого дяди возвращается в дом отца, священника и вдовца мистера Уотсона. Ей предстоит найти себя в новом светском обществе и наладить отношения с другими сестрами.

«Иностранка», перевод: Анастасия Рудакова

«НЛО»

Глеб Морев «Иосиф Бродский. Годы в СССР» (18+)

Филолог и автор исследования о Мандельштаме Глеб Морев представляет литературную биографию Бродского. Здесь он препарирует советский период в творчестве поэта (то есть 1960-1970-е) — от ссылки в Архангельскую область до эмиграции. Отрывок из книги читайте здесь.

«НЛО»

«Лайвбук»

Хуан Габриэль Васкес «Имена Фелисы» (18+)

Роман участника шорт-листа «Ясной поляны» посвящен скульптору и подруге писателя Габриэля Гарсиа Маркеса — Фелисе Бурштын. Женщине, которая отстояла свое право на свободу и творчество после тяжелого развода и политического преследования на родине в Колумбии.

«Лайвбук»

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

«Лайвбук»

Сельва Альмада «Ветер смятения» (18+)

По сюжету дебютного романа аргентинской писательницы (шорт-лист «Букера»!) проповедник, путешествующий с дочерью-подростком, вынужденно останавливается у владельца автомастерской и его помощника, мальчика-сироты. Альмада намеренно сталкивает противоположные характеры и поколения, тем самым создавая непредсказуемую развязку случайной встречи героев.

«Лайвбук», перевод: Дарья Синицына

«НЛО»

Франческо Паоло Де Челья «Вампир» (18+)

Хоа-хоа-хоа! Готовимся к Хеллоуину, изучая историю вампризима. Профессор Университета имени Альдо Моро в Бари увлекательно и иронично рассказывает, как сюжет о воскрешении и бесконечной жизни пьющих кровь мертвецов существовал в культурах разных народов Европы. А позже — перекочевал в книги, фильмы и сериалы.

«НЛО», перевод: Анастасия Строкина

«Бомбора»

Ребекка Вер Стратен-МакСпарран «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» (18+)

Творческий метод мастера кинематографического эпатажа разобран на атомы: главные темы, визуальный стиль и ключи к пониманию его символов и метафор. В общем, настольная книга для поклонников автора «Рассекая волны», «Догвилля» и «Меланхолии».

«Бомбора», перевод: Антон Рытвин

«Издательство Ивана Лимбаха»

Анна Ларсдоттер «Женщины в бою» (18+)

Книга-галерея лиц женщин-участниц войн XVII–XX веков: от иконы борьбы с рабством Гарриет Табмен до ветерана вьетнамской войны Линды Ван Девантер. Шведская писательница не только делает их судьбы видимыми, но и рассуждает о борьбе за свободу и противостоянии предрассудкам.

«Издательство Ивана Лимбаха»

«Редакция Елены Шубиной»

Яна Верзун «Средний возраст» (18+)

Новая книга Яны Верзун — петербургской писательницы и организатор проекта «Люди читают рассказы». Главные герои романа «Средний возраст» — Ольга и Андрей — на первый взгляд, идеальная семейная пара. Старт интригующему сюжету дает внезапное исчезновение мужа: чтобы понять, что произошло, жена нанимает частного детектива.

«Редакция Елены Шубиной»

«Альпина.Проза»

Олег Ивик «Дочери Ареса: История античных амазонок» (12+)

Журналист Ольга Колобова и историк Валерий Иванов (они же тандем Олег Ивик!) на основе литературы и археологических данных исследуют малоизвестные подробности происхождения, быта, религии и воинской культуры амазонок. А также реалий Античности как таковой.

«Альпина.Проза»

Garage

Ольга Муромцева и Алексей Родионов «”БУ-ММ!”: подлинная история Ксаны Богуславской и Ивана Пуни» (18+)

Первая публикация архивных материалов о реальности и мифах вокруг жизни соратника Казимира Малевича Ивана Пуни и его супруги Ксении Богуславской, личного менеджера писателя, благодаря которой о нем узнали как об одном из самых заметных акторов авангарда.

Garage

Corpus

Елена Якович «Двое» (12+)

Если вдруг вы не смотрели фильм документалистки Елены Якович «Двое. Рассказ жены Шостаковича», обратите внимание на эту книгу! Это подробные мемуары Ирины Шостакович о 13 годах совместной жизни с композитором, записанные с ее слов. Бонус — малоизвестные фотографии (например, архивные материалы с репетиций!).

Corpus

«Азбука»

Роман Игнатьев «Ихор» (18+)

В новом мистическом триллере автора из лонг-листа премии «Лицей» смешались монгольские духи, кровавый культ, гражданская война и тайные рукописи. И все это — на территории пансионата для пожилых людей в маленьком провинциальном городке!

«Азбука»

Corpus

Ричард Докинз «Наука души» (16+)

Сборник эссе эволюционного биолога, популяризатора науки и автора нон-фикшена «Эгоистичный ген» впервые был опубликован в 2017 году, а сейчас выходит в русском переводе. Короткая форма — отличный вариант знакомства с человеком, которого называют «одним из самых выдающихся научных мыслителей современности».

Corpus, перевод: Антон Гопко

NoAge

Ярослав Жаворонков «Тонкий дом» (18+)

Роман-головоломка и настоящий калейдоскоп русской хтони. Протагонисты — Лара и Сава — пытаются убежать от прошлого своей семьи, захолустной деревни и самих себя. Главные вопросы книги, удастся ли им выжить в чужом городе и переступить через тревожный клубок из боли, страха и вины.

NoAge

Ad Marginem х КМ20

Ольга Карпуть, Анна Биневская, Павел Вардишвили, Антон Гулевский «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» (16+)

Дорожная карта российского и мирового фэшн с 2008 по 2024 годы — от глобальных до локальных трендов. Бонус — личные письма создательницы «КМ20» Ольги Карпуть о карьере и становлении ее концепт-стора.

Ad Marginem х КМ20

«Альпина.Проза»

Ольга Харитонова «Погрязание» (18+)

Рассказы лауреатки премии «Лицей» — мир магического реализма. Здесь с привычным бытом соседствуют человечные роботы, говорящие рыбы, одушевленные леса и постапокалипсис, что, быть может, уже наступил.

«Альпина.Проза»

«Бель Летр»

Дон Трипп «Джеки» (16+)

Автор исторического романа-трибьюта Жаклин Кеннеди стартует с рокового выстрела в ее мужа, президента США Джона Кеннеди, а затем методично отматывает хронологию назад — в попытках человечно рассказать, как внимание общества отразилось на личности самой обсуждаемой первой леди. А еще — какими на самом деле были ее отношениями с супругом.

«Бель Летр», перевод: Ирина Крейнина

«Подписные издания»

Кэролайн Блэквуд «Участь Мэри-Роуз» (18+)

Впервые на русском — мрачный роман писательницы из шорт-листа «Букера». История о похищении ребенка в идиллическом британском городке превращается в высказывание о гендерном насилии и материнской одержимости.

«Подписные издания»

«АСТ»

Дик Портер и Крис Нидс «Blondie. Откровенная история пионеров панк-рока» (18+)

Биография Дебби Харри и ее музыкантов — авторов десятка бэнгеров (в том числе One Way or Another!) 3 стартует с самого начала: выступлений в андеграундных клубах Нью-Йорка. Внутри: личные истории о творческом кризисе, воспоминания о дружбе с Дэвидом Боуи и размышление о том, каково быть голосом нескольких поколений.

«АСТ», перевод: Олег Перфильев

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Чтение

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: