Анатолий Белкин, топор и Вавилонская башня из бетонных литер: в Петербурге пройдет третий форум коллекционеров книги художника

Бук-артисты, печатники и библиофилы из Москвы, Петербурга, Краснодара и других регионов России соберут свои арт-высказывания в жанре livre d'artiste. Вход свободный.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой PR LOOK
Михаил Карасик, "Кибирновый баян"
Михаил Карасик, "Кибирновый баян"

10 и 11 октября в Библиотеке книжной графики на 7-ой Красноармейской пройдет Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. В третий раз проект соберет вокруг темы главных специалистов по редкому искусству livre d’artiste, чтобы представить малотиражные издания в оригинальных техниках печати и уникальную графику, созданную при помощи раритетных технологий. 

Валерий Корчагин, "Радио"
Валерий Корчагин, "Радио"

Константин Калинович, "Книга Екклесиаста"
Константин Калинович, "Книга Екклесиаста"

 

Свои работы представят Виктор Лукин, Валерий Корчагин, Михаил Погарский, Дмитрий Саенко, Оксана Лычагина, Александра Гамбург, Григорий Кацнельсон, Екатерина Ефимик, Елена Павлова (Потанина), Виктор Ремишевский, Зося Леутина, Андрей Лахно, Анна Баскова (Уппит), Вера Бобрикова, Екатерина Волкова, Дария Джемс-Леви. Издателей и коллекционеров представят Тимофей Марков, Кирилл Авелев, музей «Книга художника» и просветительский проект «Книга как искусство».

Оба дня на площадке Библиотеки книжной графики работает выставка livre d’artiste, которая покажет книгу-Вавилонскую башню, книги-свитки, гармошки, веера, книги-пазлы, книги-объекты, книги-трансформеры и многие другие.

Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа"»
Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа"»

Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа"»
Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа“»

Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа"»
Георгий Ковенчук, «Гага рисует „Клопа“»

10 октября в 16:00 в рамках форума состоится круглый стол «Книга художника: проблемы терминологии» при участии искусствоведов Веры Андрохановой, Михаила Балана, Елены Григорьянс, художников Валерия Корчагина, Зоси Леутиной, Виктора Лукина, Тимофея Маркова. Смодерирует встречу писатель и художник Михаил Погарский.

Вечером один из партнеров форума, Музей «Книга художника», презентует коллективный сборник «Сказки Г.Х. Андерсена» в жанре книга художника с работами 12 авторов Москвы, Петербурга, Краснодара и Уфы. 11 числа покажут новинки книги серии «Слово художника» (Владимир Мартынов «Азбука антропоцена» и Борис Кочейшвили «Прогулка») и одноименный альманах. Издатель Тимофей Марков покажет книги художника (и отца-основателя Собака.ru!) Анатолия Белкина и другие новинки. Среди других премьер: коллективный проект «Закрыто» по результатам лаборатории книги художника в БКЦ «НОТА», проект «Вне пера», книга-проект о русской скорописи «Азбучная молитва Константина Преславского» и многое другое. Каждый из участников форума покажет новые книги, созданные в течение года.

Виктор Ремишевский, "Диалог печатных форм"
Виктор Ремишевский, "Диалог печатных форм"

Виктор Ремишевский, "Диалог печатных форм"
Виктор Ремишевский, "Диалог печатных форм"

Владимир Ремишевский, "Манифест Знаем"
Владимир Ремишевский, "Манифест Знаем"

"Книга на острие современного искусства"
"Книга на острие современного искусства"

 

Юрий Штапаков, "Преступление и наказание"
Юрий Штапаков, "Преступление и наказание"

11 октября Михаил Погарский выступит с лекцией о вариативной поэзии, которая представляет собой синтез книги художника, литературы, комбинаторики и теории вероятности.

Михаил Карасик, "Противогазы"
Михаил Карасик, "Противогазы"

Михаил Карасик, "Противогазы"
Михаил Карасик, "Противогазы"

Дмитрий Саенко, "Медный всадник"
Дмитрий Саенко, "Медный всадник"

Михаил Шемякин
Михаил Шемякин

Михаил Шемякин
Михаил Шемякин

Михаил Шемякин
Михаил Шемякин

Михаил Шемякин
Михаил Шемякин

Виктор Ремишевский, "Вавилонская башня"
Виктор Ремишевский, "Вавилонская башня"

Книга художника – авторское арт-высказывание, сделанное в форме книги. Не обязательно традиционной с обложкой и страницами, это может быть книга на спичечных коробках, кирпичах или фарфоровых тарелках, её можно созерцать, как картину и читать, как текст. Книга художника может быть полностью ручной работы, выполненной в единственном экземпляре, или напечатанной крошечным тиражом до 50 экземпляров, с использованием авторских техник печати.

