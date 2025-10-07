Анатолий Белкин, топор и Вавилонская башня из бетонных литер: в Петербурге пройдет третий форум коллекционеров книги художника

10 октября в 16:00 в рамках форума состоится круглый стол «Книга художника: проблемы терминологии» при участии искусствоведов Веры Андрохановой, Михаила Балана, Елены Григорьянс, художников Валерия Корчагина, Зоси Леутиной, Виктора Лукина, Тимофея Маркова. Смодерирует встречу писатель и художник Михаил Погарский.

Вечером один из партнеров форума, Музей «Книга художника», презентует коллективный сборник «Сказки Г.Х. Андерсена» в жанре книга художника с работами 12 авторов Москвы, Петербурга, Краснодара и Уфы. 11 числа покажут новинки книги серии «Слово художника» (Владимир Мартынов «Азбука антропоцена» и Борис Кочейшвили «Прогулка») и одноименный альманах. Издатель Тимофей Марков покажет книги художника (и отца-основателя Собака.ru!) Анатолия Белкина и другие новинки. Среди других премьер: коллективный проект «Закрыто» по результатам лаборатории книги художника в БКЦ «НОТА», проект «Вне пера», книга-проект о русской скорописи «Азбучная молитва Константина Преславского» и многое другое. Каждый из участников форума покажет новые книги, созданные в течение года.