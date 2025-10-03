Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Лермонтовке выпустили графическую (и краеведческую!) новеллу про Обводный канал, призраков и городские легенды

Вместо очевидной экскурсии по району, историю квартала у Обводного канала можно узнать через интерактив.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
4 октября в библиотеке имени Тимирязева (в составе системы Лермонтовки) состоится презентация краеведческого проекта — первой визуальной новеллы «Призраки Везенбергского квартала». Вместо традиционной лекции или экскурсии по историческому району у Обводного канала, библиотека предлагает оказаться в цифровом пространстве и исследовать улицы, сражаться с призраками и принимать решения, влияющие на сюжет и финал. Сюжет игры основан на локальных легендах, но иногда намеренно отступает от фактов, чтобы усилить мистическую атмосферу.

Проект разрабатывался командой библиотекарей в течение года. На презентации они расскажут, как создавали игру с нуля: учились рисовать, писать сценарий и работать с музыкой. А еще поделятся некоторыми «пасхалками» — спрятанными подсказками для внимательных игроков.

«Вы станете творцами истории, и только от вас будет зависеть, как она закончится… А может быть финал будет открытым!», — рассказывают в библиотеке.

Бесплатно пройти новеллу можно онлайн на сайте МЦБС им. М. Ю. Лермонтова с компьютера или смартфона.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента "Точка Ру"» Все права защищены.
