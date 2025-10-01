С 10 по 12 октября 2025 года в пространстве «Сообщество» Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Вход бесплатный, регистрация необходима только на мастер-классы и экскурсии.

В книжной ярмарке примут участие книжные и издательства: Ad Marginem, «АКМЭ», «Альпина», «Арка», «Арт-Волхонка», «Бумкнига», «Все свободны», «Домик», «Жёлтый двор», издательский дом Высшей школы экономики, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, издательство Ивана Лимбаха, издательство Музея современного искусства «Гараж», издательство Яромира Хладика, «Иностранная литература», «Клаудберри», «Коло», «Крига», «Лайвбук», «Либра», «Подписные издания», «Порядок слов», «Реноме», «Самокат», «Сеанс», «Слово».

На время «Ревизии» совместно с проектом Re:Books в «Сообществе» установят благотворительный контейнер для сбора прочитанных книг. Подойдут любые — детские и взрослые, художественная и специальная литература, учебники, пособия и другое.