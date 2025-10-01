В этом году все события программы осмысляют библиотеку как изменчивое, живое явление. В программе — благотворительный сбор книг, обсуждение творчества писателя-инженера Алексея Конакова и краеведческий променад с Александром Гачковым.
С 10 по 12 октября 2025 года в пространстве «Сообщество» Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Вход бесплатный, регистрация необходима только на мастер-классы и экскурсии.
В книжной ярмарке примут участие книжные и издательства: Ad Marginem, «АКМЭ», «Альпина», «Арка», «Арт-Волхонка», «Бумкнига», «Все свободны», «Домик», «Жёлтый двор», издательский дом Высшей школы экономики, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, издательство Ивана Лимбаха, издательство Музея современного искусства «Гараж», издательство Яромира Хладика, «Иностранная литература», «Клаудберри», «Коло», «Крига», «Лайвбук», «Либра», «Подписные издания», «Порядок слов», «Реноме», «Самокат», «Сеанс», «Слово».
На время «Ревизии» совместно с проектом Re:Books в «Сообществе» установят благотворительный контейнер для сбора прочитанных книг. Подойдут любые — детские и взрослые, художественная и специальная литература, учебники, пособия и другое.
10 октября
- 12:00 — Пешеходная экскурсия «Острова Ленинградской второй культуры» с краеведом Александром Гачковым.
- 12:00-15:00 — Подростковая лаборатория письма. Участники создадут спецвыпуск газеты, исследуя жизнь на острове через текст.
- 12:30-13:30 — Лекция «Обитать и теряться: литература о природе после конца природы». Спикер: Анна Родионова, поэтесса, исследовательница, преподавательница НИУ ВШЭ.
- 14:00-15:30 — Дискуссия «Институциональная поддержка литературного сообщества в России». Участники: Алина Белишкина (педагог, куратор), Борис Куприянов (публицист), Ксения Полетаева (руководитель культурных проектов).
- 16:00-17:00 — Встреча «Детская книга без границ: Знакомство с коллекцией IBBY». Ведущие: Татьяна Шулаева (библиотекарь) и Люда Мизгирева (куратор культурных проектов).
- 17:30-18:30 — Лекция «Внутри библиотеки: архив, карты, пустота» с Максимилианом Неаполитанским, исследователем современной философии.
- 19:00-21:00 — Дискуссия «Фигуры письма — фигуры связи» о новых литературных проектах. Участники: Руслан Комадей, Матвей Соловьев, Яков Подольный (онлайн), Валерий Горюнов (онлайн), Владимир Коркунов, Юрий Куроптев (онлайн). Модератор: Евгения Суслова.
11 октября
- 12:00 — Пешеходная экскурсия «Острова Ленинградской второй культуры» с Александром Гачковым.
- 12:00-15:00 — Подростковая лаборатория письма.
- 12:30-14:00 — Круглый стол по достоянию автора цикла блокадных стихотворений «Геннадий Гор: поэзия и проза». Участники: Игорь Гулин, Андрей Муждаба, Екатерина Хасина (онлайн), Василиса Шливар (онлайн). Модератор: Александра Цибуля.
- 14:30-16:00 — Дискуссия «Метарусские (не) шутят. Как стать истинным писателем в 2020-х». Писатель-инженер Алексей Конаков и писатель-философ Михаил Куртов — авторы с разными задачами, но близкие по мышлению. Искусствовед Надежда Плунгян считает их главными писателями поколения миллениалов и убеждена, что оба не случайно работают в Петербурге. Ведущая: Надежда Плунгян.
- 16:00 — Мастер-класс по экслибрису в технике линогравюры с Дашей Усовой. Количество мест ограничено.
- 16:30-18:00 — Круглый стол «In memoriam» памяти Шамшада Абдуллаева, Дмитрия Голынко-Вольфсона, Лин Хеджинян, Бориса Юхананова. Участники: Егор Зернов, Катя Морозова (онлайн), поэт Александр Скидан.
- 18:30-21:00 — Большие поэтические чтения с участием Веры Воиновой, Дины Гатинной, Насти Денисовой, Дорджи Джальджиреева, Егора Зернова, Руслана Комадея, Кприны Лукьяновой, Варвары Недеогло, Петра Г.К., Анны Родионовой, Ольги Русаковой, Александра Скидана, Евгении Сусловой, Александры Цибуля и Кирилла Шубина.
12 октября
- 12:00 — Пешеходная экскурсия «Острова Ленинградской второй культуры» с Александром Гачковым.
- 12:00-15:00 — Подростковая лаборатория письма.
- 12:30-13:30 — Лекция «Слепоглухота как тактильность/телесность» с поэтом Владимиром Коркуновым.
- 14:00-15:00 — Встреча «Перерыв в библиотеке» с Денисом Крюковым, заведующим библиотекой Дома творчества Переделкино.
- 15:30-16:30 — Лекция «Переогранка, или Поймать Лису За Хвост: научно-художественный взгляд на советский модернизм» с Надеждой Плунгян.
- 16:00 — Мастер-класс по экслибрису в технике линогравюры с Дашей Усовой.
- 17:00-18:00 — Встреча «ОБЭРИУты: от абсурда к музею» с Юлией Сениной, куратором музея «Полторы комнаты» и «Музея ОБЭРИУ».
- 18:30-19:30 — Лекция «Визуальная поэзия: между бумагой и машиной» с поэтессой Дарьей Фоменко.
- 20:00-21:00 — Лекция «Визуальная поэзия: между стихами и изображением» с Егором Зайцевым.
18+
