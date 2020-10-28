Памяти Михаила Яснова: О поэте и переводчике вспоминает его ученица Дарья Суховей

Умер Михаил Яснов. Всюду пишут «поэт (детский поэт), переводчик (с французского)», я же сформулирую по-другому: умер человек, многие годы работавший в Ленинграде-Петербурге волшебником.

Я знала о нём с раннего детства, знакомы мы были около 30 лет. Около — потому что когда я училась в начальной школе на ничем не примечательной окраине Ленинграда (да, это 1980-е), Михаил Яснов приходил в школу читать детям стихи, заражал языковой игрой, человеческой витальной энергией, и таких выступлений в школах в его жизни было, я думаю, тысячи. И даже нецепкая память мало интересующихся поэзией и словесностью людей в состоянии удержать эту эмоцию: «К нам в школу приходил настоящий поэт! Мы, именно мы, очевидцы чуда: как рождаются стихи, как рождается их понимание». Чучело-мяучело, Сослик и Услик...

Дальше, в более осознанном возрасте, в начале 1990-х, когда я уже смотрю глазами поэта-подростка, невероятно активная жизнь: радиопередача «Поэтический букварь», «Книжкина неделя» в Аничковом дворце в весенние каникулы, где я волонтёрю, а Михаил Давидович — подписывает книжки юным читателям, рассказывает весёлое, смеётся. Он мне не непосредственный учитель, а просто мудрый собеседник, человек, лучащийся счастьем.