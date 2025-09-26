Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Юбилейный фестиваль «Текст в контексте» от литературного музея «ХХ век» посвятили творчеству Хармса и Хлебникова

Юбилейный сезон объединит более 100 культурных институций: театры, библиотеки, музеи, вузы и другие площадки. 

«Хрмс. Стрх»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ХХ век»

«Хрмс. Стрх»

В октябре Государственный литературный музей «ХХ век» проведет V Фестиваль «Текст в контексте», идея которого — популяризация наследия писателей и поэтов прошлого столетия, чьи имена неразрывно связаны с городом — Петроградом-Ленинградом-Петербургом.

Тему посвятили творчеству двух столпов авангарда — Велимира Хлебникова и Даниила Хармса. Театральный блок фестиваля соберет государственные и независимые площадки и представит спектакли в разных жанрах по мотивам текстов классиков абсурда.

"Елизавета Бам"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ХХ век»

"Елизавета Бам"

"Нетеперь"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ХХ век»

"Нетеперь"

1 октября в независимом Центре «Театралка» покажут сценическую фантазию о человеке, одержимом цирком. «Хармс. Цирк» основан на стихах и пьесах Хармса: «Цирк Шардам», «Елизавета Бам»

Впервые в афише форума театр «Драм.Площадка», который 3 и 21 октября покажет постановку «Нетеперь» в постановке Сергея Бызгу — трогательную историю про жильцов коммунальной квартиры — попурри из разных произведений Хармса.

Кукольный театр сказки 9 и 10 октября покажет спектакль «Елизавета Бам» — драматическую буффонаду с гротеском, клоунадой, вокальными и хореографическими номерами. А 13 и 14 октября «Хулиганский АХ театр» представит две постановки – «История любви Даниила Хармса» и «Хрмс. Стрх», исследующие личную жизнь и творчество писателя.

