Юбилейный фестиваль «Текст в контексте» от литературного музея «ХХ век» посвятили творчеству Хармса и Хлебникова

В октябре Государственный литературный музей «ХХ век» проведет V Фестиваль «Текст в контексте», идея которого — популяризация наследия писателей и поэтов прошлого столетия, чьи имена неразрывно связаны с городом — Петроградом-Ленинградом-Петербургом.
Тему посвятили творчеству двух столпов авангарда — Велимира Хлебникова и Даниила Хармса. Театральный блок фестиваля соберет государственные и независимые площадки и представит спектакли в разных жанрах по мотивам текстов классиков абсурда.
1 октября в независимом Центре «Театралка» покажут сценическую фантазию о человеке, одержимом цирком. «Хармс. Цирк» основан на стихах и пьесах Хармса: «Цирк Шардам», «Елизавета Бам»
Впервые в афише форума театр «Драм.Площадка», который 3 и 21 октября покажет постановку «Нетеперь» в постановке Сергея Бызгу — трогательную историю про жильцов коммунальной квартиры — попурри из разных произведений Хармса.
Кукольный театр сказки 9 и 10 октября покажет спектакль «Елизавета Бам» — драматическую буффонаду с гротеском, клоунадой, вокальными и хореографическими номерами. А 13 и 14 октября «Хулиганский АХ театр» представит две постановки – «История любви Даниила Хармса» и «Хрмс. Стрх», исследующие личную жизнь и творчество писателя.
