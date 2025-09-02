Виктор Пивоваров и музей «Полторы комнаты» издали книгу художника по стихотворению Бродского

С 7 сентября по 15 октября один из экземпляров livre d'artiste Виктора Пивоварова и музея «Полторы комнаты» «Речь о пролитом молоке» можно увидеть в «КВ-7». Книгу дополнит видео-эпилог, записанный концептуалистом специально для выставки.

«Речь о пролитом молоке» включает текст рождественского стихотворения Бродского и 14 графических работ Пивоварова, выполненных в технике шелкографии и архивной пигментной печати. К первым десяти экземплярам прилагаются оригинальные авторские рисунки. Завершает содержание эссе Пивоварова о встрече с Бродским в московской мастерской художника за год до эмиграции поэта.