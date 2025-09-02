Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виктор Пивоваров и музей «Полторы комнаты» издали книгу художника по стихотворению Бродского

Петербургский музей и концептуалист завершили работу над книгой художника «Речь о пролитом молоке», созданной на основе одноименного стихотворения Иосифа Бродского 1967 года. Весной ее удалось напечатать в Италии в 58 нумерованных экземплярах — каждая с автографом Пивоварова. Теперь ее на целый месяц сделают главным экспонатом выставки в «Квартире №7» дома Мурузи с Литейной стороны.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Полутора комнат"
С 7 сентября по 15 октября один из экземпляров livre d'artiste Виктора Пивоварова и музея «Полторы комнаты» «Речь о пролитом молоке» можно увидеть в «КВ-7». Книгу дополнит видео-эпилог, записанный концептуалистом специально для выставки. 

«Речь о пролитом молоке» включает текст рождественского стихотворения Бродского и 14 графических работ Пивоварова, выполненных в технике шелкографии и архивной пигментной печати. К первым десяти экземплярам прилагаются оригинальные авторские рисунки. Завершает содержание эссе Пивоварова о встрече с Бродским в московской мастерской художника за год до эмиграции поэта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Полутора комнат"
Проект вдохновлен традицией книги художника по мотивам произведений Бродского. В 1990-е такие создавали немецкий неоэкспрессионист Георг Базелиц («Winter» показывали на выставке «Базелиц — Бродский» в «Полутора комнатах», каталонский художник Антони Тапиес, а также сам Бродский с Эдуардом Штейнбергом («Персидская стрела» 1993 года).

Посещение экспозиции будет осуществляться в составе экскурсионных групп по предварительной записи на сайте.

