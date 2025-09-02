Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Отель «Англетер» и «Подписные издания» выпустили «Детскую газету» про Петербург и его культурную жизнь

В рамках сотрудничества выпустили два номера для самый юных — специальные проводник по Петербургу и гид по его театральной жизни. Рассказываем подробности.

Первый номер
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Гостиницы «Англетер»

Первый номер

Гостиница «Англетер» и книжный магазин «Подписные издания» совместно выпустили «Детскую газету» — тематическую переодику для самых юных постояльцев. Идея сотрудничества возникла не случайно: исторически отель известен как место особого притяжения писателей — здесь останавливались Антон Чехов, Александр Куприн, Андрей Белый, Осип Мандельштам и многие другие.

Первый номер газеты вышел летом и собрал все необходимое для интеллектуального знакомства с Петербургом: краеведческий кроссворд, лабиринт с местными котами (отель, кстати, pet friendly), карта-раскраска с маршрутом по главным достопримечательностям и даже список литературы на лето для родителей. Дебютный номер «Детской газеты» иллюстрировала Наталья Демьяненко — художница и участница международных кинофестивалей, выставок, лауреат международной премии «Образ книги» (Россия, 2022) и финалист Болонской ярмарки детской книги (Италия, 2022).

Второй осенний номер
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Гостиницы «Англетер»

Второй осенний номер

Во втором номере речь пойдет о театрах Петербурга, которые в сентябре открываются на новый сезон. «Англетер» и «Подписные издания» проведут за кулисы, расскажут о сценическом мастерстве и в развлекательном формате приобщат к этому жанру искусства. В содержании: познавательная раскраска для юных (и не только!) зрителей, задания на театральную смекалку, а также подборка книг, которые «помогут понять и почувствовать волшебство театра».

0+

