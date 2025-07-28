Издательству Ивана Лимбаха — 30 лет! Празднуем юбилей главного оплота гуманитарного Петербурга в компании Шубинского, Конакова, Скидана и Мамлыги

В программе юбилея — гараж-сейл (с редкостями и новинками!), просветительская часть (Валерий Шубинский! Алексей Конаков! Александр Скидан! Максим Мамлыга!), выставка «Петербург в графике Татьяны Свириной» и вечеринка с диджей-сетом.
3 августа петербургское Издательство Ивана Лимбаха отмечает тридцатилетие масштабной культурно-просветительской программой в баре Mishka на Конногвардейском бульваре, 4. В основной части — книжная распродажа, на которой соберут новинки издательства и редкости со скидкой от 30%.
В публичной программе:
- 13:00 — «Искусство издателя» с главным редактором издательства Ириной Кравцовой и Максим Мамлыга — главный редактор книжного медиа «Билли», обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания».
- 14:00 — «Серебряный век: время перемен» с филологом Ольгой Кушлиной и литературоведом Татьяной Никольской. Модерирует встречу Максим Мамлыга. Авторы книги «Страстоцвет» и «Авангард и окрестности» расскажут о феномене Серебряного века как перекрестье времен, о переменах в культуре повседневности и о последних (последних ли?) отблесках этого века.
- 15:00 — «Неподцензурная поэзия Ленинграда: воспоминание о будущем» с поэтом и переводчиком Валерием Шубинским и литературоведом Алексеем Конаковым — лауреатами «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также философом и литератором Борисом Рогинским. В фокусе внимания — поэтические книгах издательства, вошедшие в серию, любимые авторы участников разговора и разговор о значении поэзии прямо сейчас.
- 16:00 — «"И при чем здесь я?": личный опыт как форма исторической памяти» с Ириной Кравцовой и библиографом и публицистом Никитой Елисеевым. В разговоре — антифашистская серия книг издательства, персональное сопротивление нацизму, семейные истории через призму экзистенциального опыта.
- 17:00 — «Как перевести вздох на другой язык?» С журналистом и переводчиком (и фем-, эко- и уранистической активисткой!) Анастасией Захаревич и переводчиком Дарьей Синицыной. Они подробнее рассмотрят игру слов, интонаций и подтексты переводных книг, а также представят Латинскую Америку по книгам издательства.
- 18:00 — «"Мыслить стихом": Эмили Дикинсон, Вера Маркова, Доминик Фортье». Переводчик Алла Смирнова и редактор Полина Добренко поговорят о том, что связывает эти имена; о «второй жизни» поэтов в настоящее время.
- 19:00 — поэтическое выступление Александра Скидана.
- 19:30 — Буто-перформанс «Почти человек» в исполнении Наташи Пресс и Арины Нагимовой.
Параллельно просветительской части в пространстве Mishka покажут графику художницы Татьяны Свириной с пейзажами Петербурга.
Издательство основано 2 августа 1995 года Иваном Лимбахом — выпускником ЛГУ по специальности «Геофизика» и предпринимателем. Вначале издательство печатало отечественных авторов: Андрея Битова, Михаила Безродного, Леонида Гиршовича, Тимура Кибирова, Льва Рубинштейна и Дмитрия Пригова. А в дальнейшем — публиковало работы андеграундных писателей, филологические научные работы, ленинградский самиздат, малоизвестных фигур «Серебряного века», а также маргинальных европейских и американских авторов XX—XXI веков и философскую эссеистику. Многие из книг были впервые переведены на русский язык и изданы в России. Уже первое издание — новаторский роман «Оглашенные» Андрея Битова о призывниках и стажерах христианской веры — стало лучшей книгой по итогам конкурса «Петербургская книга — 95» и получило литературную премию «Северная Пальмира». Именно Битов предложил Лимбаху назвать издательства своим именем — «существовали же в России издательства Девриена, Маркса, Сытина, Сабашниковых». Миссия издательства, как отмечает главный редактор Ирина Кравцова, — «расширение и усложнение культурного пространства». «В книге, выпускаемой издательством, [должно быть] нечто новое: тема, автор, иллюстрации, сопроводительные материалы» — говорит Иван Лимбах.
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