Издательству Ивана Лимбаха — 30 лет! Празднуем юбилей главного оплота гуманитарного Петербурга в компании Шубинского, Конакова, Скидана и Мамлыги

Издательство основано 2 августа 1995 года Иваном Лимбахом — выпускником ЛГУ по специальности «Геофизика» и предпринимателем. Вначале издательство печатало отечественных авторов: Андрея Битова, Михаила Безродного, Леонида Гиршовича, Тимура Кибирова, Льва Рубинштейна и Дмитрия Пригова. А в дальнейшем — публиковало работы андеграундных писателей, филологические научные работы, ленинградский самиздат, малоизвестных фигур «Серебряного века», а также маргинальных европейских и американских авторов XX—XXI веков и философскую эссеистику. Многие из книг были впервые переведены на русский язык и изданы в России. Уже первое издание — новаторский роман «Оглашенные» Андрея Битова о призывниках и стажерах христианской веры — стало лучшей книгой по итогам конкурса «Петербургская книга — 95» и получило литературную премию «Северная Пальмира». Именно Битов предложил Лимбаху назвать издательства своим именем — «существовали же в России издательства Девриена, Маркса, Сытина, Сабашниковых». Миссия издательства, как отмечает главный редактор Ирина Кравцова, — «расширение и усложнение культурного пространства». «В книге, выпускаемой издательством, [должно быть] нечто новое: тема, автор, иллюстрации, сопроводительные материалы» — говорит Иван Лимбах.

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