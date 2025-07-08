Анатолий Белкин и Александр Боровский встретятся в «Подписных изданиях» на презентации монографии о художнике

9 июля в «Подписных изданиях» состоится презентация книги «ЗЗ буквы Анатолия Белкина» издательства московского Музея AZ. Ее выпустили к масштабной выставке художника «Буквальные связи» под кураторством лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Дашевского. «Азбука» расскажет о жизни и творчестве иконы ленинградского андерграунда, охватит становление от 1960-х до нашего времени. В монографии отец-основатель Собака.ru показан многогранным героем: художником, литератором, фотографом, скульптором, медиа-героем и мистификатором. В исследовании рассмотрят влияние Белкина на культуру Петербурга (чего стоит Собака.ru!), его личную историю.

В презентации, кроме самого Анатолия Белкина, примут участие искусствовед и еще один лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Боровский, главный хранитель Музея AZ, составитель монографии Наталья Волкова и автор текстов Ольга Богомолова.

Вход свободный по регистрации.

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