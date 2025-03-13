Более 70 (!) работ Анатолия Белкина показали в Москве! Это — «Буквальные связи» под кураторством Александра Дашевского

«Буквальные связи» исследует фигуру Белкина, художественный язык которого строится на игре смыслов, столкновении визуального и поведенческого жеста, а также на рефлексии о культурной памяти и ее утрате. В экспозицию вошли более 70 работ – живопись, графика, коллажи и скульптура из собраний Музея AZ и частных коллекций. Некоторые работы, включая скульптуру, посвященную Генри Дэвиду Торо, «Бронзовый век» и коллаж «Семь раз отмерь, один раз отрежь», будут показаны впервые. Куратор выставки — петербургский искусствовед и художник Александр Дашевский.

«Чтобы объяснить феномен Белкина, надо вспомнить многое — например, его квартиру-мастерскую, увешанную не только его произведениями, но в большей степени работами тех художников, с кем он дружил и кого ценил. Надо вспомнить и основанный им журнал «Собака», главным редактором которого Анатолий был с 1999 по 2005 год. А также серию телепередач «Повести Белкина» о русском искусстве. Мне Анатолий Белкин представляется связующим звеном между ленинградским нонконформизмом и художниками Новой Академии. Мне бы очень хотелось, чтобы Анатолия Белкина оценили и полюбили в Москве так же, как его любят в Петербурге. Для этого — наша выставка «Буквальные связи» в музейном пространстве AZ/ART на Маросейке, сериал «Время непохожих» с Анатолием Белкиным и Александром Боровским в главных ролях и фильм «Высокая вода» о художнике и Петербурге, который будет представлен публике в 2025 году».