Более 70 (!) работ Анатолия Белкина показали в Москве! Это — «Буквальные связи» под кураторством Александра Дашевского

Культуртрегер, мистификатор, отец-основатель и первый редактор Собака.ru спустя 20 лет вновь (единственная выставка художника в Москве была в 2006 году в Галерее «Триумф») собрал калейдоскоп исторической и коллективной памяти.
«Буквальные связи» исследует фигуру Белкина, художественный язык которого строится на игре смыслов, столкновении визуального и поведенческого жеста, а также на рефлексии о культурной памяти и ее утрате. В экспозицию вошли более 70 работ – живопись, графика, коллажи и скульптура из собраний Музея AZ и частных коллекций. Некоторые работы, включая скульптуру, посвященную Генри Дэвиду Торо, «Бронзовый век» и коллаж «Семь раз отмерь, один раз отрежь», будут показаны впервые. Куратор выставки — петербургский искусствовед и художник Александр Дашевский.
«Чтобы объяснить феномен Белкина, надо вспомнить многое — например, его квартиру-мастерскую, увешанную не только его произведениями, но в большей степени работами тех художников, с кем он дружил и кого ценил. Надо вспомнить и основанный им журнал «Собака», главным редактором которого Анатолий был с 1999 по 2005 год. А также серию телепередач «Повести Белкина» о русском искусстве. Мне Анатолий Белкин представляется связующим звеном между ленинградским нонконформизмом и художниками Новой Академии. Мне бы очень хотелось, чтобы Анатолия Белкина оценили и полюбили в Москве так же, как его любят в Петербурге. Для этого — наша выставка «Буквальные связи» в музейном пространстве AZ/ART на Маросейке, сериал «Время непохожих» с Анатолием Белкиным и Александром Боровским в главных ролях и фильм «Высокая вода» о художнике и Петербурге, который будет представлен публике в 2025 году».
Куратор выставки:
Фигура Анатолия Павловича Белкина кажется переменчивой и противоречивой: с одного ракурса он выглядит как виртуозный шоураннер, потрясающий социальный коммуникатор, одна из фигур, центрирующих петербургскую богему на протяжении полувека. С другого ракурса — художник, отзывчиво реагирующий на эрозию культурного пространства. С третьего — неутомимый насмешливый сказочник, превращающий историю в истории, связывающий расползающийся мир нитями веселого нарратива, заполняющий зияющие пустоты и места утрат эхом своих бодрых словесных эскапад. Эта выставка — попытка показать напряженные, продуманные и логичные связи между субличностями Белкина, разобраться в устройстве его художественного языка.
Архитектура выставки, разработанная бюро PSCulture и Юлией Наполовой, выстроена по принципу музейных стендов и архивных контейнеров.
Экспозиция разделена на четыре тематических блока. В «Письменности» представлены работы, посвященные утрате языка и проблемам коммуникации, в том числе серия графики «Азбука» (33 страницы букваря-пространства личных ассоциаций). В «Архитектуре» ключевой константой стал интерес к порядку и его разрушению, собрание «обломков» и руин (темперная «Остатки входа в идеальный город» и коллаж «Осторожно, Египет!»). «Вещи и персонажи» представили коллажи из элементов материальной культуры — обрывков ткани, книжных фрагментов и мелких предметов быта. В «Альбоме» собрали старые фотографии. Завершает проект архивно-библиотечный раздел с книгами, интервью и видеоматериалами о художнике.
Анатолий Белкин — художник, культуртрегер, мистификатор, участник первых выставок неофициального искусства в Ленинграде 1970-х, таких как выставки в ДК им. «Газа» (1974) и ДК «Невский» (1975). Первая персональная экспозиция состоялась в 1977 году в ДК имени Дзержинского. Одним из известнейших проектов художника считается «Золото болот» (2004) — выставка-мистификация, прошедшая в Эрмитаже, где художник создал грандиозный лжеобраз «болотной цивилизации» с использованием археологических артефактов. Белкин активно участвовал в художественной жизни Петербурга, был основателем и первым главным редактором журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc». Его работы представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, музея истории Петербурга, а также в зарубежных институтах, таких как Stedelik Museum (Амстердам) и Zimmerli Art Museum (США).
Выставка Анатолия Белкина «Буквальные связи» открыта с 12 марта по 11 мая 2025 года в Центре современного искусства AZ/ART в Москве на улице Маросейка, 11/4с1.
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