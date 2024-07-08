От Уильяма Йейтса до Евгения Водолазкина: лучшие книги начала лета 2024-го

Сборник о телесности с рассказами Алексея Сальникова, Дмитрия Данилова и Евгения Водолазкина, нон-фикшен о моде (криминальной!), путеводитель по культуре и истории современной Кореи, а также живописный ирландский фольклор от импринта «Подписных изданий» — рассказываем про главные книги первой половины лета, которые уже вышли или планируются к публикации в июле.
Уильям Батлер Йейтс «Ирландские сказки и легенды» (12+)
Живописный (и поистине мистический!) сборник ирландского фольклора, который бережно структурировал писатель, поэт и лауреат Нобелевской премии Уильям Батлер Йейтс. Всех дивных существ, обнаруженных в сказках и легендах, Йейтс сегментировал по разновидностям. Так, на страницах его книги обитают банши и лепреконы, великаны, призраки и безумные короли.
Над переводом работала поэтесса и писательница Шаша Мартынова. О книге она пишет так: «В отличие от своих предшественников, подходивших к вопросу лабораторно-энтомологически, Йейтс в том, что параллельная действительность существует и в нее можно попасть, не сомневался».
Июнь, «Подписные издания», перевод Шаши Мартыновой
Андрей Ланьков «Не только кимчхи: История, культура и повседневная жизнь Кореи» (18+)
Книга востоковеда и профессора сеульского Университета Кунмин Андрея Ланькова рассказывает о прошлом и настоящем Кореи — маленькой империи, которая за последние три столетия трансформировалось в одну из самых богатых и динамично развивающихся стран.
Об изменениях, которые случились за эти годы, Ланьков рассказывает с ракурса обычных горожан. Как на них повлияли изменение вкусовых привычек, возникновение на рынке новых моделей обуви и одежды, технологический прогресс и рост благосостояния, который поспособствовал появлению местной олигархии. Нон-фикшен проиллюстрирован черно-белыми архивными фотографиями.
Июнь, «Альпина паблишер»
Джоан Терни «Криминальный гардероб. Особенности девиантного костюма» (18+)
Историк моды и дизайна исследует, как одежда может служить индикатором девиантного поведения и излучать угрозу. Под наблюдение попадают гардеробы футбольных фанатов, наряды рэперов, преступников, которые носят узорчатые свитера, а также «излишне откровенная» одежда их потенциальных жертв.
Добавляя к повествованию отсылки к историческим явлениям, Джоан Терни демонстрирует, как изменяются представления человечества об образах криминальных авторитетов, в зависимости от политического контекста.
Июнь, «Новое литературное обозрение», перевод Екатерины Демидовой и Елены Кардаш
Даниэль Шрайбер «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» (18+)
Немецкий писатель и внештатный корреспондент Monopol и Cicero в формате эссе размышляет об одиночестве в современном мире. Ловко жонглируя примерами из трудов философов (от Аристотеля до Ханны Арендт), книг Джейн Остин и материалами современных психотерапевтов, Шрайбер приходит к тому, что стремление к одиночеству нормально и не должно восприниматься обществом, как негативное явление или неудача. Писатель анализирует опыт изоляции во время пандемии 2022-го, а также феномен близкой дружбы и межличностных отношений.
Июнь, Individuum, перевод Сергея Ташкенова
Максим Винарский «Мертвый лев. Посмертная биография Дарвина и его идей» (16+)
Геномные катастрофы, массовые вымирания, гипотезы происхождении смерти и, конечно, теория естественного отбора — темы, к которым обращается доктор биологических наук и профессор Санкт-Петербургского государственного университета Максим Винарский. Он предлагает свой ответ на вопрос о том, почему дарвиновские идеи продолжают занимать современных ученых и как именно за время своего существования (140 лет!) они подвергались фактическим искажениям.
Июль, «Альпина нон-фикшн»
Алексей Конаков «Табия тридцать два» (18+)
Независимый исследователь позднесоветской культуры и лауреат Премии Андрея Белого выпустил научно-фантастический роман о России будущего. Действие происходит в 2081 году. ООН отправляет страну в изгнание и тотальную изоляцию от внешнего мира, а виной тому — классическая русская литература в лице Лермонтова и Тургенева. Вместо запрещенных художественных произведений герои Конакова изучают правила игры в шахматы (что? да!).
Чтобы исследовать сложные партии российских игроков, главный герой Кирилл поступает в петербургский вуз, живет спокойную жизнь, влюбляется. Его размеренную рутину прерывает лишь череда внезапных открытий, которые разрушают его прежние представления о мире.
Июнь, Individuum
Сборник «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей» (18+)
Рассказы, эссе, пьесы и стихотворения о теле и понятии телесности, написанные Мариной Степновой, Алексеем Сальниковым, Евгенией Некрасовой, Евгением Водолазкиным (лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), Дмитрием Воденниковым и другими. Это новый сборник в серии «Москва: место встречи».
Июль, «Редакция Елены Шубиной»
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