От Уильяма Йейтса до Евгения Водолазкина: лучшие книги начала лета 2024-го

Уильям Батлер Йейтс «Ирландские сказки и легенды» (12+)

Живописный (и поистине мистический!) сборник ирландского фольклора, который бережно структурировал писатель, поэт и лауреат Нобелевской премии Уильям Батлер Йейтс. Всех дивных существ, обнаруженных в сказках и легендах, Йейтс сегментировал по разновидностям. Так, на страницах его книги обитают банши и лепреконы, великаны, призраки и безумные короли.

Над переводом работала поэтесса и писательница Шаша Мартынова. О книге она пишет так: «В отличие от своих предшественников, подходивших к вопросу лабораторно-энтомологически, Йейтс в том, что параллельная действительность существует и в нее можно попасть, не сомневался».

Июнь, «Подписные издания», перевод Шаши Мартыновой