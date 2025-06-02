Лев Лурье запускает «Собрание сочинений. Встречи на Невском» с известными героями. Первый гость — актер Константин Райкин

24 июля историк, писатель, главный краевед города и журналист Лев Лурье проведет первое событие из нового просветительского цикла ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском» — доверительный разговор в формате «свои для своих» о Петербурге. Первый гость — актер театра и кино, худрук Театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он проведет по «местам силы» и познакомит с петербуржцами, к которым возвращается в воспоминаниях. Модератором выступит ведущий, продюсер, журналист и директор Александринского театра Александр Малич.

Местом «Встреч на Невском» символично выбран отель «Коринтия», расположенный в пешей доступности от домов Льва Лурье, Сергея Довлатова, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского и Московского вокзала.