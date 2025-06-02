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Лев Лурье запускает «Собрание сочинений. Встречи на Невском» с известными героями. Первый гость — актер Константин Райкин

В серии встреч с деятелями культуры краевед соберет рассказы о том, как архитектура, ландшафт и культура Петербурга формировали характеры и судьбы. А еще — докажет, что «этот город по-прежнему трансформирует личности».

Лев Лурье
Валентин Блох для Собака.ru

Лев Лурье

24 июля историк, писатель, главный краевед города и журналист Лев Лурье проведет первое событие из нового просветительского цикла ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском» — доверительный разговор в формате «свои для своих» о Петербурге. Первый гость — актер театра и кино, худрук Театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он проведет по «местам силы» и познакомит с петербуржцами, к которым возвращается в воспоминаниях. Модератором выступит ведущий, продюсер, журналист и директор Александринского театра Александр Малич.

Местом «Встреч на Невском» символично выбран отель «Коринтия», расположенный в пешей доступности от домов Льва Лурье, Сергея Довлатова, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского и Московского вокзала.

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Александр Малич
Фото: Анастасия Большакова для Собака.ru

Александр Малич

Проект «Собрание сочинений. Встречи на Невском» продолжает литературную традицию петербургских писателей, чьи тексты пропитаны особой «метафизикой» города: от Достоевского и Ахматовой до Хармса, Бродского, Довлатова и многих других. Невский проспект становится отправной точкой беседы — универсальным символом, связывающим личные истории с культурным кодом Петербурга.

«Невский – не менее значимый символ, чем «белые ночи» с «мостами» или «Адмиралтейская игла» с «реками и каналами». Но для нашего проекта именно он является главным благодаря своей универсальности и толерантности, потому что гости «Собрания» совсем необязательно родились в Петербурге. Это люди, которые когда-то ступили на питерскую мостовую и получили здесь что-то такое, что их серьёзно изменило. Поэтому для нас Невский - герой и наблюдатель, интервьюер и собеседник, соучастник и свидетель», — рассказали в ДК Лурье.

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