Вино и грех Яна ван Эйка: как художник Северного Возрождения связан с гаме и пино-нуар

Пино-нуар подавали на званые ужины. Его пил «комнатный паж» ван Эйк и, сидя неподалеку своего герцога, любовался тем, как тот величественно и медленно смакует вино из фужера. Художник, впрочем, был не единственным наблюдателем. С дражайшего сюзерена глаз не сводили тихие ловкие слуги. Любой его жест отзывался их грациозным движением. Покончив с блюдом, герцог откладывал нож, и его быстро подхватывал паж, valet-servant, целовал рукоять и исчезал. А другой уже передавал в поклоне салфетку для вытирания пальцев. Когда герцог ее брезгливо отбрасывал, паж легко поднимал ее, целовал и с ней удалялся. А сомелье водружал на стол искрящийся кубок — лучшее украшение торжества, не считая дражайшего герцога.

Кубок был совершенством. Создан вдохновенной рукой искусного мастера — пожалуй, француза, но с итальянской выучкой. Ажурная, из золотых перевитых нитей подставка, вся в бриллиантах, рубинах, лилиях и гербах. Прозрачная ножка, будто из льда, в позолоченных цветах и коронах. И на ней — диво дивное, высокая тяжелая чаша из чистейшего горного хрусталя, сквозящая незакатным, нездешним солнцем. Искусный мастер украсил ее узором, похожим на застывшие слезы, — будто само небо плакало от невыразимой горней красоты, перед которой меркли все победы, бледнели все краски мира, и ее хозяин, высокородный герцог, казался рядом с ней простым смертным, случайным и временным владельцем этого совершенства.

Вино дрожало, медленно танцевало, искрилось и меняло оттенки.

По сигналу главного сомелье паж-невидимка наполнял чашу вином. И оно в хрустале оживало — красота ведь способна на такие трюки. Вино дрожало, медленно танцевало, искрилось и меняло оттенки — то рубиновым становилось, то пурпурным, то бархатисто-бордовым с фиолетовым отсветом. И прозрачные слезы влюбленного в красоту неба наполнялись карминной искупительной кровью Христа.

Филипп Добрый медленно поднимал хрустальную чашу, тяжелую, словно все грехи мира. Но правителю не дóлжно показывать свою слабость — и герцог ее поднимал одной лишь рукой. Неспешно подносил к устам, отпивал и ставил на место. А юный паж уже спешил подать суверену салфетку для промокания губ.

Ван Эйк, преданный «комнатный паж» и любимый художник, пировал неподалеку от Филиппа Доброго, за почетным вторым столом. Места за первым всегда принадлежали только важным гостям и верным псам, бургундским вельможам. По правую руку от герцога часто сиживал канцлер Ролен, пес из псов, главный богач.