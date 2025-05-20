Инсталляция — часть масштабной программы к 85-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
24 мая в саду Фонтанного дома пройдет презентация инсталляции «Строчка depositarium poeticum». Проект куратора Павла Котляра и архитектора Сергея Падалко посвящён юбилею поэта и сменяет уличную выставку «Иосиф Бродский. “Сохрани мою тень”», демонтированную полгода назад.
Стена, ведущая ко входу в музей, снова наполнилась лирическим контекстом — стала поэтической мозаикой из уцелевших фрагментов 66 классиков — от Гомера, Виктора Цоя, Александра Блока и Марины Цветаевой до Пауля Целана, Ли Бо и Уильяма Шекспира. Центральный текст — фрагмент стихотворения Бродского, посвященного Ахматовой: «Бог сохраняет все, особенно — слова прощенья и любви, как собственный свой голос». В нем цитируется девиз рода Шереметевых (Deus conservat omnia – «Бог сохраняет все»), важный для обоих поэтов. Строка заполняет всю стену полностью, а за каждой из букв скрывается ячейка со поэзией других классиков.
Подробнее о 66 строках можно узнать 24 мая. Целый день, с 10 до 22, куратор инсталляции, Павел Котляр, будет рассказывать о связи между лирическими фрагментами и раскрывать принцип отбора.
- 24 и 25 мая с 10.30 до 18.00 — каждые полчаса в экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» пройдут аудиопрогулки «Вещи и люди» – 20-минутные экскурсии с аудиосопровождением. Только два дня цена билета – 200 руб. для всех категорий посетителей.
- 25 мая с 14.00 до 16.00 — «Здесь был Ося»: открытый микрофон в саду Фонтанного Дома.
Подробнее о главные событиях к 85-летию со дня рождения поэта можно узнать здесь.
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