Подробнее о 66 строках можно узнать 24 мая. Целый день, с 10 до 22, куратор инсталляции, Павел Котляр, будет рассказывать о связи между лирическими фрагментами и раскрывать принцип отбора.

24 и 25 мая с 10.30 до 18.00 — каждые полчаса в экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» пройдут аудиопрогулки «Вещи и люди» – 20-минутные экскурсии с аудиосопровождением. Только два дня цена билета – 200 руб. для всех категорий посетителей.

— каждые полчаса в экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» пройдут аудиопрогулки «Вещи и люди» – 20-минутные экскурсии с аудиосопровождением. Только два дня цена билета – 200 руб. для всех категорий посетителей. 25 мая с 14.00 до 16.00 — «Здесь был Ося»: открытый микрофон в саду Фонтанного Дома.

Подробнее о главные событиях к 85-летию со дня рождения поэта можно узнать здесь.

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