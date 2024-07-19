Экспозиция в жанре «поэтический археологии» «Сохрани мою тень» с фотографиями, памятными вещами и видами коммуналки, стихами на слоистых обоях и мелькающими профилями культового литератора — это проект режиссера Яны Туминой и творческой мануфактуры ПТХ, который существовал в саду Фонтанного Дома четыре года. Стена закроется 23 июля — музей Анны Ахматовой устроит настоящий карнавал и позволит забрать кусок стены с собой на память. Осенью на ее месте появится новая экспозиция.