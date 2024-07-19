Она была создана в саду Фонтанного Дома к 80-летнему юбилею поэта, который праздновался в 2020 году.
Экспозиция в жанре «поэтический археологии» «Сохрани мою тень» с фотографиями, памятными вещами и видами коммуналки, стихами на слоистых обоях и мелькающими профилями культового литератора — это проект режиссера Яны Туминой и творческой мануфактуры ПТХ, который существовал в саду Фонтанного Дома четыре года. Стена закроется 23 июля — музей Анны Ахматовой устроит настоящий карнавал и позволит забрать кусок стены с собой на память. Осенью на ее месте появится новая экспозиция.
В анонсе новости:
Стена, превращенная в пространство поэтической археологии эпохи 1960-х–1970-х – времени молодости Иосифа Бродского – стала одной из самых фотографируемых и любимых гостями объектов музея. За четыре года здесь прошли многочисленные экскурсии, медиации и поэтические чтения. Но настал момент для нового проекта. В августе выставка будет демонтирована. Осенью на ее месте появится новая экспозиция.
Повторить за Бродским «До свиданья, стена. Я пошел» можно 23 июля на Литейном проспекте, 53.
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