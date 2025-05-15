В серии специальных событий к юбилею поэта — премьеры спектаклей, показ редкой документальной ленты, концерты и лекции. Рассказываем подробности.
23 мая в преддверии основных событий в кинотеатре «Ленфильм» состоится показ фильма «Бродский. Суд». В картине собраны интервью с участниками событий 1964 года (суд по делу о тунеядстве): Евгением Рейном, Яковом Гордином, Михаилом Мильчиком, Эрой Коробовой, Константином Азадовским, Михаилом Мейлахой и Татьяной Никольской.
25 и 25 мая «Полторы комнаты» совместно с Музеем Анны Ахматовой запускает сеансовый маршрут по двум временным экспозициям: «Иосиф Бродский. Натюрморт» в Фонтанном доме и звуковую инсталляцию в доме Мурузи. В аудиозаписях — литературные предпочтения поэта, его рассуждения об эмиграции и, конечно, чтение стихов.
- 24 мая, 12:00 — концерт любимой музыки Иосифа Бродского в исполнении петербургского Барочного ансамбля. В программе: три-соната и фрагменты их сюиты Иоганна Баха, Жан-Мари Леклер, соната «Фолия» Арканджело Корелли, концерт ля мажор для скрипки Жана Рамо и Антонио Вивальди. Место проведения: Преображенская площадь, у входа в собор.
- 24 мая, 19:00 — премьера «От окраины к центру» режиссера Семена Серзина — совместный проект Невидимого театра и музея «Полторы комнаты». В спектакле — поэзия и эссе Бродского, связанные с Петербургом. Представят актеры «Невидимого театра» Михаил Касапов, Анна Щетинина и Семен Серзин, группа «Бомба-Октябрь», Евгений Алехин («Макулатура»), Леха Никонов («П.Т.В.П.»), Диана Мухамедшина («Балет Москва»), Ваня Пинженин и группа «Выход на посадку». Место проведения: остров Новая Голландия.
- 24 мая, 20:00 — премьера онлайн-спектакля Евгения Цыганова по пьесе Иосифа Бродского «Демократия!». Место проведения: лекторий музея «Полторы комнаты».
- 25 мая, 19:30 — концерт любимой музыки Иосифа Бродского. Совместный проект Дома Радио и «Полутора комнат». Прозвучат композиции Георга Телеманна, Генри Перселла, Иоганна Баха в исполнении ансамбля musicAeterna baroque и вокального консорта musicAeterna, солируют Хайро Химено, Алексей Сакович, Юлия Вакула, Мария Крестинская и Владислав Песин. Место проведения: «Полторы комнаты».
Напомним, в Фонтанном Доме также открыта первая часть выставки «Иосиф Бродский. Небытие на свету» — с редкими фотографиями, архивными документами и рукописями.
Сергей Летов
По соседству с домом Мурузи в Доме Маяковского стартует камерный фестиваль «К Юбилею Иосифа Бродского».
24 мая, 14:00 — поэтическая прогулка‑спектакль с актером Пашей Михайловым по адресам Бродского в Петербурге. Участники отправятся от Рылеева, 2 и во время двухчасовой прогулки окунутся в атмосферу Ленинграда 1950–1960‑х годов через стихи и биографические рассказы.
24 мая, 17:00 — показ редкого французского дока о поэте и лекция историка Игоря Кузьмичева «Ленинградские адреса Бродского».
24 мая, 20:00 — джазовый концерт пионера авангардной музыки Сергея Летова с участием актера Паши Михайлова — исполнят импровизации и зарисовки из «Времен года» Бродского.
Подробные условия участия в программе можно узнать в Кабаре «Шум».
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