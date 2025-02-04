Что такое петербургская хтонь? Рассказывают Антон Секисов, Леха Никонов, Алла Горбунова (и многие другие!)

«Что-что, извините?» — уточнил я, состроив услужливую улыбку. Трудно сказать, что именно во внешности деда насторожило, смутило, а сразу затем напугало. Зрение у меня не очень хорошее, давно нужно было купить более сильные линзы. Но мои мысли вдруг затараторили: беги, беги, срочно беги, убегай же скорее! Дед был уже очень близко, хромал и тянулся желтоватой и кривоватой рукой к моему рукаву. Приглядевшись как следует к деду, я наконец заметил, что его челюсть выпячивалась, была сдвинута вбок, и из-за этого рот застыл в неестественном и жутковатом оскале. Губы и подбородок были испачканы в чем-то буром и алом, и это буро-алое, очень густое, стекало на грудь, на надпись «ЛДПР». Наверное, объелся брусничным вареньем, решил я, а мои мысли заорали уже во всю мощь: беги же, тупой *** [идиот]! Ну и я побежал. Побежал, ощущая, что ноги движутся не очень уверенно, как-то вихляют, как у красивых блондинок из хорроров нулевых, стремящихся прежде всего сохранить сексуальность и грациозность в попытке сбежать от маньяка.

Дед позади отчаянно зарычал, и я услышал, как что-то с силой ударилось о перила моста, совсем рядом со мной. Постепенно мне удалось обрести власть над ногами, и я бежал все быстрей и быстрей, чувствуя, как отрываюсь от деда. Преодолев светофор, я побежал по разделительной полосе, вдоль домов с пустовавшими окнами. Я пробежал метров 200 прежде, чем снова увидел мужчину в рубашке и брюках. Он трепыхался, как рыба, и его волокли спиной по стене одного из домов, накинув на шею что-то вроде лассо. Он упирался, шаркал туфлями, барабанил по водоотливам, но кто-то невидимый упрямо и быстро тянул его в окно на втором этаже. Прошла пара секунд, и мужчина полностью скрылся из вида, а окно так и оставалось открытым, скрипя на ветру. Никаких звуков оттуда не раздавалось. Я оглянулся, увидев, что дед уже не один: с ним ковыляло три или четыре фигуры. Хотя я бежал, а они еле ползли, расстояние между нами было не очень большое.

После 100 граммов водки бег давался не очень легко, но мысль о дедовом перекошенном рте, окровавленных желтых зубах все-таки мотивировала. Вдруг неистово захотелось брусничного морса со льдом. Я представил, как сижу на веранде кофейни, передо мной чашка американо и графин морса со льдом. «Да какие веранды!», — перебил я себя. Наступил апокалипсис: зомби, каннибализм на руинах, каждый сам за себя. Вероятность, что я доживу до вечера, далека от стопроцентной. И все-таки фантазия о веранде и морсе оказалась странно прилипчивой.