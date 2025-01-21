«Сеанс» открыл краудфандинг на печать книги Надежды Васильевой «Придумай мне судьбу»

Издательство «Сеанса» запускает новую серию о профессиях в кино и запускает краудфандинговую кампанию. Первая книга «Придумай мне судьбу» расскажет о художниках по костюму, часто остающихся в тени режиссеров, сценаристов и операторов. В кинематографе костюм играет одну из смысловых ролей в визуальной драматургии — благодаря ему раскрывается характер персонажа, даже если у него нет реплик.

Одним из ключевых героев издания стала известный костюмер, автор культового образа Сергея Бодрова в дилогии «Брат» и создатель сказочного царства российского кинематографа Надежда Васильева. На страницах «Придумай мне судьбу» ключевой профессионал киноиндустрии рассказывает о себе и общается с коллегами о секретах ремесла, а еще много говорит об этапах работы — от замысла и эскизов до подготовки и съемок. Как отмечают в издательстве, эта книга — «беседа художника с художниками, возможность услышать голоса тех, кто трудился над самыми громкими российскими кинопроектами последних десятилетий» — от «Фауста» Сокурова и «Трудно быть богом» Германа до «Конька-Горбунка» Погодина и «Северного ветра» Литвиновой.