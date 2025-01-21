«Сеанс» открыл краудфандинг на печать книги Надежды Васильевой «Придумай мне судьбу»

Книга выйдет в марте 2025 года и станет учебником по мастерству художника по костюмам.
Издательство «Сеанса» запускает новую серию о профессиях в кино и запускает краудфандинговую кампанию. Первая книга «Придумай мне судьбу» расскажет о художниках по костюму, часто остающихся в тени режиссеров, сценаристов и операторов. В кинематографе костюм играет одну из смысловых ролей в визуальной драматургии — благодаря ему раскрывается характер персонажа, даже если у него нет реплик.
Одним из ключевых героев издания стала известный костюмер, автор культового образа Сергея Бодрова в дилогии «Брат» и создатель сказочного царства российского кинематографа Надежда Васильева. На страницах «Придумай мне судьбу» ключевой профессионал киноиндустрии рассказывает о себе и общается с коллегами о секретах ремесла, а еще много говорит об этапах работы — от замысла и эскизов до подготовки и съемок. Как отмечают в издательстве, эта книга — «беседа художника с художниками, возможность услышать голоса тех, кто трудился над самыми громкими российскими кинопроектами последних десятилетий» — от «Фауста» Сокурова и «Трудно быть богом» Германа до «Конька-Горбунка» Погодина и «Северного ветра» Литвиновой.
Киновед, режиссер:
И это не только книга, это впервые Надя сделала авторскую энциклопедию по профессии художника по костюмам. Кроме Нади в книге записаны еще 10 художников по костюмам. Ну и самое дорогое здесь — это, конечно, эскизы, которые и потребовали такого полиграфического купечества. Я даже выставила на Планете в качестве лота своего Хамдамова. У меня их было 3, один был продан для книги Расторгуев — и вот второй. Буду счастлива, если вы к нам присоединитесь.
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