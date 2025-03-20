Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос рекомендуют: 20 книг, которые советуют прочитать самые богатые люди мира

What We Owe the Future / «Что мы должны будущему»

Книга шотландского философа Уильяма Макаскилла, вышедшая в 2022 году и ставшая сенсацией, во всяком случае в англоязычном мире. О ней писали в крупнейших изданиях мира, включая The York Times и журнал The Time. Отзывы работа Макаскилла получила полярные: от «самой вдохновляющей книги об "этичной жизни"» до набора «высокопарных трюизмов, нелепых аналогий и сложных рассуждений, ведущих в никуда». Илон Маск оказался в стане защитников What We Owe the Future, назвав ее «cтоящим чтением», которая «очень близка» его личной философии.

На русском этот текст шотландского философа (во всяком случае пока) прочитать не получится. Однако можно послушать аудиоверсию другого сочинения Макаскилла «Ум во благо — от добрых намерений к эффективному альтруизму».