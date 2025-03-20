Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос рекомендуют: 20 книг, которые советуют прочитать самые богатые люди мира

В разное время Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос занимали первую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты. Однако они известны не только как успешные бизнесмены, но и как визионеры, люди которые строят образ будущего. Все они регулярно подчеркивают, что важную роль в их жизни играют книги, которые, в том числе, сформировали их мировоззрение и подход к бизнесу. Основатель Microsoft и вовсе регулярно публикует подборки наиболее интересных книг, прочитанных им за год, а издание Business Insider опубликовало подборку из 20 книг, которые особо отмечали Маск, Гейтс и Безос. Собака.ru рассказывает об этих сочинениях, а также о том, какие из них переведены на русский.
Илон Маск
What We Owe the Future / «Что мы должны будущему»
Книга шотландского философа Уильяма Макаскилла, вышедшая в 2022 году и ставшая сенсацией, во всяком случае в англоязычном мире. О ней писали в крупнейших изданиях мира, включая The York Times и журнал The Time. Отзывы работа Макаскилла получила полярные: от «самой вдохновляющей книги об "этичной жизни"» до набора «высокопарных трюизмов, нелепых аналогий и сложных рассуждений, ведущих в никуда». Илон Маск оказался в стане защитников What We Owe the Future, назвав ее «cтоящим чтением», которая «очень близка» его личной философии.
На русском этот текст шотландского философа (во всяком случае пока) прочитать не получится. Однако можно послушать аудиоверсию другого сочинения Макаскилла «Ум во благо — от добрых намерений к эффективному альтруизму».
Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies / «Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии»
Текст, написанный шведским философом и основателем Института будущего человечества на базе Оксфордского университета Ником Бостромом. В этой книге автор рассуждает о будущем, в котором машины превзойдут по своим интеллектуальным возможностям людей. Илон Маск рекомендовал этот текст к прочтению. Как предполагали журналисты Forbes, именно с его прочтением могут быть связаны опасения основателя Tesla относительно безопасности ИИ.
На русском текст выходил в издательстве «Миф», однако сейчас его можно найти либо в электронном виде, либо у букинистов.
Einstein: His Life and Universe / «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его вселенная»
Как пишет Business Insider, Илон Маск большой поклонник американского журналиста и писателя Уолтера Айзексона (некогда возглавлявшего CNN и журнал Time). Любителям non-fiction литературы Айзексон известен многочисленными биографиями великих людей, в том числе Альберта Эйнштейна и… самого Илона Маска.
Обе эти биографии были переведены на русский и выпущены издательством Corpus.
Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence / «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта»
Еще одна книга об искусственном интеллекте, на этот раз написанная космологом и астрофизиком из Массачусетского технологического института Максом Тегмарком. Она касается излюбленных тем Маска: будущего, искусственного интеллекта и его влияния на жизнь людей на Земле. Причем взгляды ученого и бизнесмена, судя по всему, довольно близки (вплоть до того, что Тегмарк прямо ссылается на основателя Tesla в своем тексте).
На русском книга выходила в издательстве Corpus — ее можно найти как в текстовом формате, так и в аудио.
Макс Тегмарк
Профессор Массачусетского технологического института (из книги Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта):
Илон Маск утверждает, что сейчас от правительств требуется не надзор за искусственным интеллектом, а его понимание. В частности, нам нужны технически подкованные люди на государственных должностях, которые могут следить за развитием ИИ и при необходимости направлять развитие технологий в нужное русло.
Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future / «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее»
Если вам интересны не только взгляды Маска на будущее человечество, но и то, где он черпает вдохновение как предприниматель, то эту книгу также стоит внести в список. «От нуля к единице» написана миллиардером Питером Тилем, некогда основавшим PayPal. «Тиль создал множество прорывных компаний, — говорил основатель Tesla, — "От нуля к единице" показывает, как у него это получилось».
На русском книга была выпущена издательством «Альпина Паблишер» в 2014 году, но ее электронную и аудио версии по-прежнему можно приобрести в сети.
Джефф Безос
The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth / «Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост»
Книга с говорящим названием от одного из самых авторитетных теоретиков менеджмента Клейтона Кристенсена. Его работы настолько вдохновляют Безоса, что он заставлял своих подчиненных читать их в рамках импровизированного летнего книжного клуба для руководства Amazon.
На русском сочинение выпущено «Альпиной Паблишер», однако искать книгу придется у букинистов. Впрочем, на сайте издательства можно найти бесплатный фрагмент.
The Goal: A Process of Ongoing Improvement / «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»
Если Илона Маска в первую очередь заботят вопросы будущего, освоения космоса и последствий технологической революции на жизнь человечества, то основатель Amazon куда больше увлечен бизнес-стратегией. Поэтому и книги, которые он в разное время рекомендовал, чаще посвящены теории управления и корпоративному менеджменту.
Еще одна из них — сочинение Элияху Голдратта, создателя теории ограничений. Эта теория говорит о том, что, управляя какой-то системой, вовсе не обязательно контролировать все ее аспекты, достаточно найти те, которые главным образом определяют (и ограничивают) ее возможности. На русский язык «Цель. Процесс непрерывного совершенствования» была переведена «Альпиной Паблишер».
Джеф Безос
Основатель Amazon.com (цитата по изданию Inc.com):
«Цель» Голдратта побуждает выявлять самые большие ограничения в деятельности компании, а затем структурировать организацию таким образом, чтобы извлечь максимальную пользу из этих ограничений.
The Effective Executive / «Эффективный руководитель»
И вновь книга об успешном ведении дел. Правда, на этот раз это не теоретическое рассуждение, а вполне конкретный список полезных привычек для руководителя, который хочет привести свою компанию к успеху, а подчиненных к процветанию. Написана она влиятельным экономистом и автором The Wall Street Journal и Harvard Business Review Питером Друкером.
На русском книга Друкера вышла в издательстве «Миф».
Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies / «Построенные навечно: Успех компаний, обладающих видением»
И еще один текст о том, как построить большую устойчивую компанию, которая перевернет рынок и сможет сохранить свой успех на протяжении долго времени. Она была написана в 1990-е академическими учеными Джимом Коллинзом и Джерри Поррасом на основе шестилетнего исследовательского проекта, посвященного успешным корпорациям.
В России книга вышла в издательстве «Миф», также можно начать знакомство с ней с небольшого бесплатного фрагмента.
The Remains of the Day / «Остаток дня»
Может показаться, что основателя Amazon интересует только бизнес, успех и доминирование на рынке. Но это не так — среди книг, которые он публично отмечал, можно также найти третий по счету роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро.
«До того, как я прочитал ["Остаток дня"], я не думал, что возможно написать идеальный роман. Мне всегда интересны вещи, которые кажутся невозможными, но затем достигаются», — говорил Безос. Проверить, насколько эта восторженная «рецензия» верна, можно, прочитав книгу и на русском языке.
Lean Thinking : Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation / «Бережливое обеспечение: Как построить эффективные и взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями»
Еще одна публичная рекомендация Безоса, касающаяся бизнес-процессов и попавшая в подборку Business Insider. В этой книге разбирается вопрос, как примирить две, казалось бы, противоположные цели: коммерческий успех компании и заботу об окружающей среде и устойчивом развитии. Авторы Джеймс П. Вумек и Дэниел Джонс доказывают, что добиться и того, и того не просто возможно, но и нужно, ведь бережливое производство экономит ресурсы не только планеты, но и самого предпринимателя, который следует этой идеологии.
Книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
Бил Гейтс
How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We're Going / «Как устроен мир на самом деле. Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого»
«Как устроен мир на самом деле» — это научно-популярная книга чешско-канадского ученого Вацлава Смила о самых важных процессах в жизни человечества: обеспечение людей энергией, современное производство продуктов питания, глобализация, поиск новых материалов.
«Это захватывающая и очень легкая в чтении книга, которая дает фундаментальные знания, необходимые для решения самых сложных мировых проблем», — так Билл Гейтс представил это издание подписчикам своего блога. Несмотря на то, что текст Смила вышел сравнительно недавно, в 2022 году, его перевод уже можно найти в российских магазинах.
Why We're Polarized / «Почему мы поляризованы»
Книга американского журналиста и политического обозревателя Эзры Кляйна (автора The New York Times и сооснователя The Vox) посвящена на первый взгляд очень американской проблеме — политической поляризации в США и так называемым культурным войнам, которые ведутся в тамошнем обществе.
Однако, как считает Билл Гейтс, Why We're Polarized — не только текст об американской политике, но и «увлекательный взгляд на человеческую психологию». На русский книга Кляйна не переведена, но если вы хотите решить, стоит ли пытаться читать ее в оригинале, то сперва можете ознакомиться с небольшим эссе Кляйна «Дело не только в деньгах», — вышедшим на русском в 2012 году.
Билл Гейтс
Основатель Microsoft (цитата по личному блогу):
Поляризация — это проблема, которая меня очень беспокоит, и [книга Кляйна] помогла мне гораздо лучше понять данное явление. Я бы не сказал, что закончил читать Why We're Polarized с большим оптимизмом относительно нашей способности справиться с этой проблемой. Более того, теперь поляризация пугает меня еще больше. Но если вы хотите понять, что происходит с политикой в Соединенных Штатах, этот текст для вас.
Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street / «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит»
«Лучшая книга о бизнесе, которую я когда-либо читал», — так говорил Гейтс о тексте
Джона Брукса. Вернее, о сборнике текстов, изначально опубликованных в издании The New Yorker. В них рассказывается о многочисленных драматичных, увлекательных и нелицеприятных моментах в истории американского предпринимательства.
На русском книга выпускалась издательством «Азбука-Аттикус», однако сейчас найти ее можно только у букинистов.
Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World — and Why Things Are Better Than You Think / «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире – и почему все не так плохо, как кажется»
Еще один текст из любимого Биллом Гейтсом жанра объяснения того, как устроен мир. В этой книге Ханс Рослинг и его соавтор Анна Рослинг Рённлунд объясняют, как противостоять панике, вызываемой новостями. Они показывают читателям, как работает статистика и что она говорит о бедности, распространении болезней и рождаемости по всему миру.
Книга вышла на русском в издательстве Corpus в 2020 году, однако сейчас ее придется поискать у букинистов.
Origin Story: A Big History of Everything / «Большая история: с чего все начиналось и что будет дальше»
Эта книга стала результатом исследовательского проекта, основанного Биллом Гейтсом и американским историком (в том числе специализирующимся на России) Дэвидом Кристианом. Задача проекта — написать универсальную историю от Большого взрыва до современности с привлечением достижений физики, астрономии, археологии, истории и социологии.
Оценить удачность этой попытки можно и на русском языке — книга была выпущена издательством «КоЛибри» в 2019 году.
The Sixth Extinction: An Unnatural History / «Шестое вымирание. Неестественная история»
Эта книга экологической журналистики Элизабет Колберт в 2015 удостоилась Букеровской премии. В ней автор рассказывает о шестом глобальном вымирании биологических видов на планете и доказывает, что оно происходит прямо сейчас, причем по вине человека.
Книга была выпущена на русском в издательстве Corpus — на его сайте также можно найти небольшой ознакомительный фрагмент.
The Myth of the Strong Leader. Political Leadership in the Modern Age / «Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего»
Книга, которая развенчивает популярный миф о «сильной руке». Автор Арчи Браун анализирует характеристики лидеров прошлого, пытаясь понять, что позволило им занять ведущее положение в их обществах.
На русском текст вышел под названием «Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего» в издательстве «Бомбора». Однако книгу 2019 года придется поискать у букинистов.
The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-First Century's Greatest Dilemma / «Грядущая волна. Технологии, власть и величайшая дилемма XXI века»
Книга Мустафы Сулеймана (основателя компании Inflection AI и руководителя ИИ-подразделения Microsoft) попала в недавнюю рождественскую подборку Билла Гейтса. Миллиардер не скупится на комплименты, называя этот текст своей «любимой книгой об искусственном интеллекте».
Частичный перевод книги выпущен на русском под названием «Грядущая волна. Технологии, власть и величайшая дилемма XXI века. Мустафа Сулейман. Саммари».
Комментарии (0)