Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос рекомендуют: 20 книг, которые советуют прочитать самые богатые люди мира

Why We're Polarized / «Почему мы поляризованы»

Книга американского журналиста и политического обозревателя Эзры Кляйна (автора The New York Times и сооснователя The Vox) посвящена на первый взгляд очень американской проблеме — политической поляризации в США и так называемым культурным войнам, которые ведутся в тамошнем обществе.

Однако, как считает Билл Гейтс, Why We're Polarized — не только текст об американской политике, но и «увлекательный взгляд на человеческую психологию». На русский книга Кляйна не переведена, но если вы хотите решить, стоит ли пытаться читать ее в оригинале, то сперва можете ознакомиться с небольшим эссе Кляйна «Дело не только в деньгах», — вышедшим на русском в 2012 году.