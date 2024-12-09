Билл Гейтс рекомендует! Основатель Microsoft составил список книг, «которые согреют вас в эти зимние праздники»

Традиционно некогда самый богатый человек на планете Билл Гейтс собирает в своем блоге подборку книг, за чтением которых можно скоротать зимние праздники. В этом году в списке бестселлер о том, как смартфоны и соцсети влияют на психику детей («эту книгу должен прочитать каждый, кто воспитывает ребенка», — пишет Гейтс) и книга-предсказание о том, как ИИ и редактирование генов изменят «каждый аспект нашего общества». Собака.ru рассказывает об этих и других рекомендациях основателя Microsoft.
«Надеюсь, вы и ваши близкие наслаждаетесь самым уютным временем в году, а также, что у вас найдется время, чтобы провести его с хорошей книгой», — такое сообщение появилось в начале декабря в блоге основателя Microsoft Билла Гейтса.
Подобные подборки появляются в блоге некогда самого богатого человека мира ежегодно — в них он рассказывает о текстах, которые впечатлили или вдохновили его за последние 12 месяцев. В этот раз в список вошли пять книг: «четыре [из них], так или иначе, о том, как осмыслить мир вокруг вас», — пишет миллиардер.
«Выбор такой темы не был изначальной задумкой, но я не удивлен тем, что она возникла сама собой, — пишет Гейтс, — совершенно естественно пытаться осмыслить происходящее во времена быстрых перемен, подобные тем, что мы сейчас переживаем».
Совет 1: «Тревожное поколение» / The Anxious Generation
Книга социального психолога Джонатана Хайдта стала одной из самых спорных и самых громких новинок 2024 года. Ее доводы разбирали в крупных американских изданиях (к примеру, ей посвятил большой материал The Vox) и на страницах ведущего научного журнала Nature. «Тревожное поколение» вот уже больше 35 недель (!) держится в списке главных non-fiction бестселлеров The New York Times.
В этом тексте ученый настаивает, что смартфоны и социальные сети имели решающее значение в наступлении «эпидемии психологических проблем» у подростков. Свои выводы он подкрепляет многочисленными исследованиями, в которых говорится о том, что активное использование смартфонов и социальных сетей приводит к росту психических расстройств среди несовершеннолетних, а появление высокоскоростного интернета в городских районах совпало с падением ментального благополучия живущих в них подростков.
«Эту книгу должен прочитать каждый, кто воспитывает сегодня ребенка, а также те, кто учат молодых людей или каким-либо другим образом с ними работает, — пишет Билл Гейтс. — Она заставила меня задуматься о том, как мое детство (которое я провел, бегая по улице без родительского надзора и время от времени попадая в неприятности) сделало меня тем, кем я являюсь сегодня».
В своем отдельном тексте, посвященном книге, основатель Microsoft развивает эту мысль. Он пишет, что в детстве всегда «лазал в кроличьи норы», чтобы исследовать то, что вызывало у него любопытство. «Эта способность превращать безделье в глубокое размышление и обучение стала основополагающей частью того, кем я стал», — утверждает Гейтс. По его словам, книга Хайдта заставила его задуматься над тем, развилась бы у него эта привычка, если бы он рос в сегодняшнем мире, когда каждый раз, почувствовав скуку, он мог бы обратиться к какому-то развлекательному приложению.
Книга Хайдта нашла столько же противников, сколько и сторонников, в том числе среди ученых. Многочисленные критики «Тревожного поколения» обвиняли автора в разжигании моральной паники и приводили другие научные исследования, в которых говорится о том, что связь между психическим здоровьем детей и использованием смартфонов не доказана.
Совет 2: «Инженерное дело на самом видном месте» / Engineering in Plain Sight
«Вы когда-нибудь смотрели на необычную трубу, торчащую из земли, и думали: "Что это, черт возьми, такое?" Если да, то эта книга для вас». — пишет Гейтс в своем блоге. Речь идет о томе, изданном научным коммуникатором и инженером-строителем Грейди Хиллхаусом (его канал Practical Engineering на YouTube насчитывает больше 4 млн подписчиков).
В тексте Хиллхаус понятным языком объясняет, как работает городская инфраструктура; для чего служат мотки кабелей, которые можно время от времени увидеть на фонарных столбах; почему вышки мобильной связи располагаются в городе именно так, как мы видим.
«Один из самых крутых аспектов Engineering in Plain Sight — это как автор увязывает то, что мы можем наблюдать в повседневной жизни с фундаментальными инженерными принципами, — пишет Гейтс в отдельном тексте, посвященном Engineering in Plain Sight. — Например, [читатель узнает], почему в некоторых странах на крышах домов есть большие резервуары для воды, а в других — нет? Все дело в надежности местной системы водоснабжения. Там, где водопровод не обеспечивает стабильную подачу воды, такие цистерны позволяют сделать ее бесперебойной. Это простое решение сложной проблемы, и именно такие идеи делают книгу столь полезной».
Совет 3: «Грядущая волна. Технологии, власть и величайшая дилемма XXI века. Мустафа Сулейман. Саммари» / Coming Wave
Эту книгу Билл Гейтс называет ни много ни мало своей «любимой книгой об искусственном интеллекте». Возможно, это связано с тем, что ее написал Мустафа Сулейман — основатель компании Inflection AI и руководитель ИИ-подразделения Microsoft.
«Когда меня спрашивают об искусственном интеллекте, вопросы часто сводятся к следующему: о чем мне следует беспокоиться в связи с ИИ и насколько сильно мне следует об этом беспокоиться? — пишет основатель Microsoft. — Последний год я в ответ просто советую им прочитать книгу Мустафы Сулеймана "Грядущая волна". Я рекомендую этот текст главам государств, руководителям компаний и всем, кто интересуется ИИ. Я делаю это потому, что Сулейман предлагает нам большую редкость: трезвый взгляд как на исключительные возможности, так и на реальные риски [развития искусственного интеллекта]».
Этот пункт списка Билла Гейтса имеет важное (и приятное!) отличие для российского читателя. В отличие от других книг, рекомендованных миллиардером, у книги Сулаймана есть перевод на русский язык.
Совет 4: «Неоконченная история любви» / An Unfinished Love Story
Имя Дорис Кернс Гудвин скажет российскому читателю не так много (разве что он глубоко интересуется американской историей и политикой). Между тем для США это автор биографий-бестселлеров. Ее книга об американском президенте Франклине Рузвельте и его жене Элеоноре получила Пулитцеровскую премию, а биография Линкольна послужила основой сценария для одноименного фильма Стивена Спилберга.
Книга An Unfinished Love Story — автобиографическое сочинение, в котором Гудвин рассказывает о себе и своем муже Ричарде, работавшем в Белом доме (он писал речи для президентов Джонсона и Кеннеди). Соответственно, книга повествует о хитросплетениях американской политики второй половины XX века сквозь призму отношений самой писательницы и человека, который играл важную (хоть и совершенно незаметную) роль в том, как выглядели американские президенты в ходе драматичных событий 1960-х годов.
«Дорис настолько талантливый писатель, что главы о ее истории любви столь же увлекательны и поучительны, как главы об убийстве Кеннеди и войне во Вьетнаме», — пишет Билл Гейтс.
Совет 5: Федерер / Federer
Последняя книга в подборке Билла Гейтса предназначена специально для тех, «кто ищет подарок для любителя тенниса». Это биография одной из главных спортивных звезд 2000-2010-х годов, написанная немецкой спортивной журналисткой Дорис Хенкель.
«Эта книга не для всех, — предупреждает Гейтс своих читателей. — Она довольно дорогая (120 долларов США на сайте издательства) и весит, как небольшая собака. Но если вы или кто-то из ваших близких поклонник Роджера, то "Федерер" — это прекрасная ретроспектива его жизни и карьеры. Я думал, что знаю почти все об истории Роджера, но я узнал массу нового, особенно о ранних этапах его карьеры».
Если книга вас заинтересовала, а приобрести ее (или оплатить без карты международной платежной системы) возможности нет, то американская версия журнала Maxim подготовила подробную рецензию на сочинение Хенкель.
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