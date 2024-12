Билл Гейтс рекомендует! Основатель Microsoft составил список книг, «которые согреют вас в эти зимние праздники»

Книга социального психолога Джонатана Хайдта стала одной из самых спорных и самых громких новинок 2024 года. Ее доводы разбирали в крупных американских изданиях (к примеру, ей посвятил большой материал The Vox) и на страницах ведущего научного журнала Nature. «Тревожное поколение» вот уже больше 35 недель (!) держится в списке главных non-fiction бестселлеров The New York Times.

В этом тексте ученый настаивает, что смартфоны и социальные сети имели решающее значение в наступлении «эпидемии психологических проблем» у подростков. Свои выводы он подкрепляет многочисленными исследованиями, в которых говорится о том, что активное использование смартфонов и социальных сетей приводит к росту психических расстройств среди несовершеннолетних, а появление высокоскоростного интернета в городских районах совпало с падением ментального благополучия живущих в них подростков.

«Эту книгу должен прочитать каждый, кто воспитывает сегодня ребенка, а также те, кто учат молодых людей или каким-либо другим образом с ними работает, — пишет Билл Гейтс. — Она заставила меня задуматься о том, как мое детство (которое я провел, бегая по улице без родительского надзора и время от времени попадая в неприятности) сделало меня тем, кем я являюсь сегодня».

В своем отдельном тексте, посвященном книге, основатель Microsoft развивает эту мысль. Он пишет, что в детстве всегда «лазал в кроличьи норы», чтобы исследовать то, что вызывало у него любопытство. «Эта способность превращать безделье в глубокое размышление и обучение стала основополагающей частью того, кем я стал», — утверждает Гейтс. По его словам, книга Хайдта заставила его задуматься над тем, развилась бы у него эта привычка, если бы он рос в сегодняшнем мире, когда каждый раз, почувствовав скуку, он мог бы обратиться к какому-то развлекательному приложению.