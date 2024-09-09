Биография Илона Маска, котята Аллы Горбуновой и новый Пелевин: какие книги читать осенью

Татьяна Млынчик «Необитаемая» (18+)

Главная героиня романа — женщина, способная на многое, кроме зачатия ребенка. Героиня изучает табуированную тему абортов, пытаясь разобраться в том, насколько сильно хочет иметь детей, борется с давлением общества и исследует собственное тело.

События в книге разворачиваются в Петербурге. «Необитаемая» — часть специальной серии о городе, выходящей в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Подробнее о том, какие еще произведения в нее вошли, читайте в интервью с редактором Алексеем Портновым.

Сентябрь, «РЕШ»