Биография Илона Маска, котята Аллы Горбуновой и новый Пелевин: какие книги читать осенью

Бестселлер об Илоне Маске (автор — главный биограф всех новаторов: от Эйнштейна до Стива Джобса!), сборник рассказов Аллы Горбуновой, в которых есть место и котятам, и лесным кикиморам, исследование ученых Европейского университета о таянии вечной мерзлоты в России, настольное издание для выстраивания непробиваемых личных границ, а также и новый текст Виктора Пелевина — рассказываем про главные книги этой осени.
Уолтер Айзексон «Илон Маск» (18+)
Биография-бестселлер основателя Tesla и Space X, соучредителя Neuralink и OpenAI, владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска. Книгу написал журналист Уолтер Айзексон, специализирующийся на ЖЗЛ. Среди его героев уже были Стив Джобс, Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин и многие другие. Он прослеживает весь путь Маска: от детства в ЮАР с жестоким и требовательным отцом до наших дней, где под его руководством разрабатываются нейрочипы и запускаются в космос ракеты.
Уже вышла, Corpus
Роберт Альберти, Майкл Эммонс «Книга ассертивности» (16+)
Настольная книга для всех, кто хочет развить навык ассертивности — умения опираться лишь на собственные ценности и убеждения, не зависеть от мнения окружающих и смело заявлять о своих потребностях. Это помогает строить здоровые отношения, не нарушая границ других людей, а также способствует успешному разрешению конфликтов.
Сентябрь, «Манн, Иванов и Фербер»
Татьяна Млынчик «Необитаемая» (18+)
Главная героиня романа — женщина, способная на многое, кроме зачатия ребенка. Героиня изучает табуированную тему абортов, пытаясь разобраться в том, насколько сильно хочет иметь детей, борется с давлением общества и исследует собственное тело.
События в книге разворачиваются в Петербурге. «Необитаемая» — часть специальной серии о городе, выходящей в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Подробнее о том, какие еще произведения в нее вошли, читайте в интервью с редактором Алексеем Портновым.
Сентябрь, «РЕШ»
«Глобальное потепление: картография российских климатических наук» (16+)
Цикл текстов от десяти ведущих российских климатологов про различные природные объекты — океаны, почву, леса, болота и вечную мерзлоту. Книга объясняет уникальность роли, которую Россия играет в формировании мирового климата, а также объясняет губительные последствия от его изменений: например, 60% территории страны покрыто вечной мерзлотой, таяние которой угрожает городским инфраструктурам.
Уже вышла, Издательство Европейского университета
Сьюзен Таубес «Развод» (18+)
Роман-путешествие во внутренний мир главной героини — женщины по имени Софи. Она рассказывает историю своей жизни, затрагивая юность и взросление, собственную смерть и все, что будет после. Как она пыталась добиться развода, дописать книгу о родных и понять, какой личностью на самом деле была.
Автор романа — венгеро-американская писательница Сьюзен Таубес, творчество которой ценили Сэмюэль Беккет и Сьюзен Сонтаг. «Развод» оказался единственной книгой, изданной при ее жизни — вскоре после публикации Таубес утопилась в Атлантическом океане.
Октябрь, «Подписные издания»
Алла Горбунова «Нет никакой Москвы» (18+)
В новой книге поэта, прозаика и лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» есть абсолютно все: от инопланетного пушистого котенка до сотрудников салона мобильной связи и лесных кикимор. Москвы действительно в книге нет, а есть — желание доказать, что все радости и печали, новые идеи и состояния начинаются там, где происходит контакт с неизведанным.
«Через детально выписанную скучную обыденность Горбунова раз за разом проращивает такую головокружительную жуть и хтонь, что начинаешь невольно верить в наличие у привычного мира темной, мистической изнанки», — комментирует сборник литературный критик Галина Юзефович.
Октябрь, Individuum
Александра Юргенева «Человек как социальное тело. Европейская фотография второй половины XIX века» (16+)
Кандидат наук в культурологии Александра Юргенева заглядывает в прошлое, где фотография как искусство только зарождалась. Она исследует снимки второй половины XIX века, на которых изображены люди разных социальных слоев и групп. Случайные кадры, документальные съемки и автопортреты — все они становились свидетелями публичных и приватных сфер, отражая индивидуальность героев и их роль в обществе.
Октябрь, «Новое литературное обозрение»
Новая книга Виктора Пелевина
Последние несколько книг один из главных (и точно — самых загадочных!) писателей современной России стабильно выпускал в конце августа или начале осени. Этот год — не исключение, ведь новое издание, по данным редакции «Эксмо», выйдет до конца 2024 года. Рукопись уже сдана — и это все, что о ней пока известно: название и подробности сюжета традиционно до последнего держатся в секрете.
«Эксмо»
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