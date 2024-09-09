18+
  • Развлечения
  • Книги
Книги

Биография Илона Маска, котята Аллы Горбуновой и новый Пелевин: какие книги читать осенью

Бестселлер об Илоне Маске (автор — главный биограф всех новаторов: от Эйнштейна до Стива Джобса!), сборник рассказов Аллы Горбуновой, в которых есть место и котятам, и лесным кикиморам, исследование ученых Европейского университета о таянии вечной мерзлоты в России, настольное издание для выстраивания непробиваемых личных границ, а также и новый текст Виктора Пелевина — рассказываем про главные книги этой осени. 

Уолтер Айзексон «Илон Маск» (18+)

Биография-бестселлер основателя Tesla и Space X, соучредителя Neuralink и OpenAI, владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска. Книгу написал журналист Уолтер Айзексон, специализирующийся на ЖЗЛ. Среди его героев уже были Стив Джобс, Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин и многие другие. Он прослеживает весь путь Маска: от детства в ЮАР с жестоким и требовательным отцом до наших дней, где под его руководством разрабатываются нейрочипы и запускаются в космос ракеты. 

Уже вышла, Corpus

Роберт Альберти, Майкл Эммонс «Книга ассертивности» (16+)

Настольная книга для всех, кто хочет развить навык ассертивности — умения опираться лишь на собственные ценности и убеждения, не зависеть от мнения окружающих и смело заявлять о своих потребностях. Это помогает строить здоровые отношения, не нарушая границ других людей, а также способствует успешному разрешению конфликтов. 

Сентябрь, «Манн, Иванов и Фербер»

Татьяна Млынчик «Необитаемая» (18+)

Главная героиня романа — женщина, способная на многое, кроме зачатия ребенка. Героиня изучает табуированную тему абортов, пытаясь разобраться в том, насколько сильно хочет иметь детей, борется с давлением общества и исследует собственное тело. 

События в книге разворачиваются в Петербурге. «Необитаемая» — часть специальной серии о городе, выходящей в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Подробнее о том, какие еще произведения в нее вошли, читайте в интервью с редактором Алексеем Портновым. 

Сентябрь, «РЕШ»

«Глобальное потепление: картография российских климатических наук» (16+)

Цикл текстов от десяти ведущих российских климатологов про различные природные объекты — океаны, почву, леса, болота и вечную мерзлоту. Книга объясняет уникальность роли, которую Россия играет в формировании мирового климата, а также объясняет губительные последствия от его изменений: например, 60% территории страны покрыто вечной мерзлотой, таяние которой угрожает городским инфраструктурам. 

Уже вышла, Издательство Европейского университета 

Сьюзен Таубес «Развод» (18+)

Роман-путешествие во внутренний мир главной героини — женщины по имени Софи. Она рассказывает историю своей жизни, затрагивая юность и взросление, собственную смерть и все, что будет после. Как она пыталась добиться развода, дописать книгу о родных и понять, какой личностью на самом деле была. 

Автор романа — венгеро-американская писательница Сьюзен Таубес, творчество которой ценили Сэмюэль Беккет и Сьюзен Сонтаг. «Развод» оказался единственной книгой, изданной при ее жизни — вскоре после публикации Таубес утопилась в Атлантическом океане.

Октябрь, «Подписные издания»

 Алла Горбунова «Нет никакой Москвы» (18+)

В новой книге поэта, прозаика и лауреатки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» есть абсолютно все: от инопланетного пушистого котенка до сотрудников салона мобильной связи и лесных кикимор. Москвы действительно в книге нет, а есть — желание доказать, что все радости и печали, новые идеи и состояния начинаются там, где происходит контакт с неизведанным. 

«Через детально выписанную скучную обыденность Горбунова раз за разом проращивает такую головокружительную жуть и хтонь, что начинаешь невольно верить в наличие у привычного мира темной, мистической изнанки», — комментирует сборник литературный критик Галина Юзефович.

Октябрь, Individuum

Александра Юргенева «Человек как социальное тело. Европейская фотография второй половины XIX века» (16+)

Кандидат наук в культурологии Александра Юргенева заглядывает в прошлое, где фотография как искусство только зарождалась. Она исследует снимки второй половины XIX века, на которых изображены люди разных социальных слоев и групп. Случайные кадры, документальные съемки и автопортреты — все они становились свидетелями публичных и приватных сфер, отражая индивидуальность героев и их роль в обществе.

Октябрь, «Новое литературное обозрение»

Изображение предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Новая книга Виктора Пелевина

Последние несколько книг один из главных (и точно — самых загадочных!) писателей современной России стабильно выпускал в конце августа или начале осени. Этот год — не исключение, ведь новое издание, по данным редакции «Эксмо», выйдет до конца 2024 года. Рукопись уже сдана — и это все, что о ней пока известно: название и подробности сюжета традиционно до последнего держатся в секрете.

«Эксмо»

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Чтение

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: