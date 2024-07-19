В Петербурге пройдут «Набоковские чтения» — с лекциями, презентациями исследований и спецпоказами

Набоков-фест вернется в Петербург спустя 3 года — в ковидный 2020 год мероприятия запускались в онлайн формате, а в 2021 и 2022 годах проект не проводился. В этом году «Набоковские чтения» пройдут с 20 июля по 19 августа на нескольких площадках: в музее «Полторы комнаты», на «Ленфильме», в Музее-усадьбе Рождествено, а научные доклады будут зачитаны в Пушкинском Доме.