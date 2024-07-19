В Петербурге пройдут «Набоковские чтения» — с лекциями, презентациями исследований и спецпоказами

Ежегодная научная конференция и фестиваль приурочены к 125-летнему юбилею со дня рождения писателя. В программе выступления ведущих набоковедов, показ документальных фильмов в «Ленфильме» и многое другое. Рассказываем подробности.
Набоков-фест вернется в Петербург спустя 3 года — в ковидный 2020 год мероприятия запускались в онлайн формате, а в 2021 и 2022 годах проект не проводился. В этом году «Набоковские чтения» пройдут с 20 июля по 19 августа на нескольких площадках: в музее «Полторы комнаты», на «Ленфильме», в Музее-усадьбе Рождествено, а научные доклады будут зачитаны в Пушкинском Доме.
Старт программе даст открытие выставки «Современники: Набоков и Бродский» в «Полуторах комнатах» 20 июля. В рамках экспозиции запустят просветительскую программу: сравнить Петербург Набокова и Бродского предстоит 20 июля руководителю Набоковского центра ИРЛИ РАН Татьяне Пономаревой, а 26 июля набоковед Вера Полищук прочтет лекцию «Набоков и Бродский: натюрморты памяти». Завершит цикл 9 августа Денис Ахапкин, который расскажет о зарубежном периоде писателей «В кругу другого языка: Vladimir Nabokov, Joseph Brodsky».
23 июля состоится показ и обсуждения документальных картин режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш «Мой Набоков» и «Возвращение Набокова» в киностудии «Ленфильм». Обсуждение проведут литературовед Полина Бояркина и Татьяна Пономарева.
25 июля краевед Анна Север расскажет о Петербурге набоковского времени на онлайн-лекции. Трансляцию можно посмотреть на YouTube канале «Пушкинского Дома».
Воочию увидеть набоковские места можно будет 27 июля на экскурсии по парку музея-усадьбы «Рождествено» и окрестностям, которую проведет старший научный сотрудник музея Данила Сергеев.
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