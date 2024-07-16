В «Полуторах комнатах» открывается выставка «Современники: Набоков и Бродский»

Камерная экспозиция (покажут 2 экспоната!) раскроет, что может объединять слишком разных людей и какими были истинные отношения двух литераторов, которые так и не встретились лицом к лицу.
Как рассказали «Собака.ru» в команде музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, выставка «Современники: Набоков и Бродский» раскроет неочевидные факты о обоих писателях и представит ранее не экспонировавшиеся вещи: оригинал письма Бродского о Набокове-писателе из собрания музея «Рождествено», а также машинопись стихотворения «Остановка в пустыне» с автографом поэта.
В рамках вернисажа выставки 20 июля письмо о Набокове прочитает Анастасия Кузнецова — старшая дочь Бродского. На открытии также состоится первая встреча параллельной просветительской программы — руководитель Набоковского центра ИРЛИ РАН Татьяна Пономарева расскажет о Петербурге Набокова и Бродского.
Узнать подробнее о предыстории письма и о том, как Набоков и Бродский относились друг к другу, а также о том, что объединяло и что разъединяло этих двух великих современников, можно на лекциях и медиациях, подготовленных музеем «Полторы комнаты» совместно с Институтом русской литературы «Пушкинский Дом» и музеем-усадьбой «Рождествено».
Выставка «Современники: Набоков и Бродский» открыта с 20 июля по 20 августа 2024 года в «Полуторах комнатах» на улице Короленко, 14.
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