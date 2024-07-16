В «Полуторах комнатах» открывается выставка «Современники: Набоков и Бродский»

Узнать подробнее о предыстории письма и о том, как Набоков и Бродский относились друг к другу, а также о том, что объединяло и что разъединяло этих двух великих современников, можно на лекциях и медиациях, подготовленных музеем «Полторы комнаты» совместно с Институтом русской литературы «Пушкинский Дом» и музеем-усадьбой «Рождествено».

Выставка «Современники: Набоков и Бродский» открыта с 20 июля по 20 августа 2024 года в «Полуторах комнатах» на улице Короленко, 14.

16+