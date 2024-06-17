Что читать летом: советуют книжные магазины Петербурга

Лето — пора отпусков и каникул, когда (наконец-то!) удается чуть больше читать. Мы попросили сотрудников семи книжных магазинов Петербурга порекомендовать издания, максимально подходящие лучшему сезону в году. Среди них — роман живого классика Кормака Маккарти, редкий сборник Иосифа Бродского, ирландские сказки и легенды, Чехов глазами Льва Лурье, а также письма художников русского авангарда, автофикшен адепта экзистенциального хип-хопа Евгения Алехина и много чего еще.
«Все свободны»
Артем Фаустов
Сооснователь книжного магазина «Все свободны»
Наиболее резонная стратегия жизни стремительным петербургским летом — поменьше оставаться дома. Так что давайте пока отложим толстые романы и обширные монографии и возьмемся за книги, которые банально удобнее взять с собой в любую поездку. Тем более что вопреки усилиям маркетологов, старающихся продать вам побольше бумаги, вовсе не объем определяет ценность произведения. Возите летом всегда с собой книгу и увидите: читать под солнечным светом куда комфортнее для глаз и ума.
Кормак Маккарти «Дитя Божье» (18+)
Маккарти чуть ли не в каждом втором обзоре зовут живым классиком (черт, ну вот опять), но есть за что: это какая-то совершенно вневременная литература о проблемах, обращение к которым скорее характерно для древних эпосов. «Дитя Божье» — его ранний текст, однако, в нем уже явственно видны метод и интонация, достигающие пика в opus magnum писателя, романе «Кровавый меридиан». Как и он, «Дитя божье» — страшная и поэтичная книга, где свершаемая жестокость словно хочет затмить собой красоту мира, но всякий раз проигрывает лаконичным, степенным, а потому столь прекрасным пейзажам сельской Америки. В 2013 году вышла экранизация романа, снятая Джеймсом Франко.
«Найди лесоруба»
Кристиан Крахт «Евротрэш» (18+)
Своеобразный сиквел первого романа Крахта «Faserland». Но вам вовсе не обязательно читать ту книгу (впрочем, замечательную), вышедшую еще в 1995 году, — на нее просто пару раз ссылается герой «Евротрэша», то бишь сам Кристиан Крахт. Писатель собственной персоной (или нет) отправляется с пожилой и тяжело больной матерью в последнее для нее путешествие. Но все идет не по плану, и парочка попадает в череду неловких, а порой опасных ситуаций. Этими сценами Крахт неожиданным образом конструирует гораздо большее, чем драму о взаимоотношениях с родителями. «Евротрэш» оказывается едким памфлетом о темных чертах швейцарского характера, равно как ранее «Faserland» повествовал о немцах. Так или иначе — это черная жемчужина самоиронии.
Ad Marginem
Евгений Алехин «Календарь II» (18+)
Еще одно «продолжение», которому совершенно наплевать на предшественника. Окей, весит этот 500-страничный антироман прилично. Но читается легко и быстро, потому что состоит из коротких дневниковых записей, которые автор дисциплинированно вел весь 2023 год. Апостол отечественного инди-хип-хопа и актер Алехин в своей писательской ипостаси работает в жанре предельно откровенного автофикшена. Никаких особо описаний и философских рассуждений (слава богу!) — только фиксация событий и собственных эмоций по этому поводу. А эмоций психика автора выдает гораздо больше, чем в среднем на человека. Книга концептуальна: это одновременно и читательский дневник, и дневник трезвости в буквальном смысле. Алехин не пьет 365 дней подряд и «Календарь» — его терапия, ежедневный ритуал, помогающий выстоять в борьбе с искушениями. Нам же книга сообщает, что ад это вовсе не другие. Ад — это ты сам. А чистилище — это литература.
P. S. от «Собака.ru»: редактор этой книги — писатель Антон Секисов, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!
«Все свободны»
«Порядок слов»
Ася Мясникова
Кураторка лектория книжного магазина «Порядок слов»
Летом зимние баулы с шапками-варежками и вторым свитером сменяются на тканевые шопперы и маленькие бархатные сумочки. В них уже не помещаются толстые книжки, но выйти из дома совсем без книги будто бы невозможно. Лето — время миниатюрных книг и поэтических сборников. Все накопленные за зиму книжные новинки и старинки ждут этого времени. Про новинки вы еще не раз услышите. Расскажу про старинки.
Елена Сунцова «Давай поженимся» (18+)
Сунцова родилась в Нижнем Тагиле. Жила в Петербурге и Екатеринбурге, с 2008 года — в Нью-Йорке. Ее стихи относят к «нижнетагильскому поэтическому ренессансу» — локальному феномену 2000-х. Основателем этой школы был поэт Евгений Туренко. Он открыл и собрал вместе молодых поэтесс: Елену Сунцову, Наталию Стародубцеву, Екатерину Симонову, Виту Корневу и других.
В этой книге екатеринбургские улицы соседствуют с петербургскими, литературная жизнь — с частной. Ощущаешь себя то здесь, то там, сразу везде и нигде.
«АРГО-РИСК»
Эфраим Севела «Зуб мудрости» (18+)
Подзаголовок повести — «Записки тринадцатилетней девочки». Писатель Эфраим Севела ведет рассказ от лица подростка. Героиня вместе с семьей вынужденно уезжает из СССР в США. В Америке она вспоминает советское детство — с любимым псом, еврейской бабушкой и прадедом, пережившим тюрьму при царе и лагерь при советской власти. После десятой страницы забываешь, что автор — взрослый мужчина. Ощущение словно читаешь настоящий дневник девочки Оли. Плачешь, смеешься и искренне радуешься вместе с героиней.
«Азбука»
Лена Кончаловская « Ты 24» (18+)
Дебютная книга московской журналистки Лены Кончаловской. Тексты сменяются авторскими фотографиями, на которых запечатлены части магазинных вывесок («Ты 24» — это, видимо, фрагменты от «Продукты 24» и «Цветы 24»). Буквы местоимения «ты» на фото съедаются корешком. Рассмотреть фотографию целиком не удается, даже если сложить книгу пополам: клей отходит и кажется, что она сейчас развалится. «Ты» не поймать, не увидеть полностью — как и героя этого очень личного произведения.
No Kidding Press
«Подписные издания»
Артем Макоян
Редактор издательства книжного магазина «Подписные издания»
Я решил поделиться не самым очевидным, но безусловно подходящим для летнего чтения списком.
Уильям Батлер Йейтс «Ирландские сказки и легенды» (16+)
Вместо заезженных азиатских и скандинавских мифологических маршрутов предлагаем нечто более диковинное, чтобы отвлечься от полуденного зноя. А именно: мифы и сказания Ирландии — страны, где властвуют Дивные, существует край вечной молодости Тир-на-н-Ог, а поэты, столь падкие на волшебство, пешком разносят вести по землям. Собранные и систематизированные самым крупным ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом сказания, несмотря на местный колорит, адресованы всем и каждому — их герои (от лепреконов до банши) встречаются везде: и в книгах, и в фильмах, и в историях, которые потом каждый народ переделывает под себя. Объединенные во всем своем множестве под одной обложкой, сказки и легенды Ирландии — на самом деле о коллективной вере в чудо, магию воображения и легкость бытия.
«Подписные издания»
Лев Лурье «Петербург чеховского времени. Исторический путеводитель» (16+)
Детальное исследование о том, что представлял собой Петербург во времена Антона Павловича Чехова, который часто наведывался в столицу Российской империи, а та отвечала взаимностью, ведь именно здесь впервые признали его писательское мастерство. Но ни один деятель искусства не творит вне времени — поэтому сказ о Чехове / Петербурге дополняется социальной и культурной обстановкой на стыке веков (примерно с 1885-го по 1905-й), а также людьми и местами, которые посещал писатель (вплоть до ресторанов и квартир знакомых). Доскональный труд Льва Яковлевича Лурье позволяет рассмотреть поступь великих по давно знакомым улицам.
«БХВ-Петербург»
Пол Гэллико «Миссис Харрис едет в Париж. Миссис Харрис едет в Нью-Йорк» (16+)
В отсутствие привычных туристических маршрутов можно отправиться в литературные путешествия вслед за авантюрной миссис Харрис — вышли две части знаменитого книжного сериала Пола Гэллико о приключениях обычной лондонской уборщицы.
В первом эпизоде миссис Харрис едет за платьем своей мечты в Париж, а во втором помогает знакомому мальчику найти отца в далеком Нью-Йорке. Неиссякаемый юмор, житейская мудрость и закрученный сюжет, ведущий к добру, порой даже сказочному, — канонические черты репертуара Пола Гэллико, любителя кошек и давнего знакомого русскоязычных читателей (еще в переводах Наталии Трауберг и Олега Дормана).
Livebook
«Конец прекрасной эпохи»
Катя Пантелеева
Куратор книжного направления магазина и бара «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского
По общепринятому мнению, летнее чтение — легкое чтение. Но мне кажется, что можно оттолкнуться от того, что «нужно», к тому, что «необязательно», — и почитать книги, до которых буквально не доходили руки. Поздние стихотворения Бродского, признание в любви Венеции и исследование на тему Бродский — Ахматова, например.
Иосиф Бродский «Примечания папоротника» (18+)
В 1990 году шведский славист Бенгт Янгфельдт задумал сделать подарок на пятидесятилетие Иосифа Бродского — именно так появилось одно из красивейших изданий поэзии нашего героя «Примечания папоротника». Редкий прижизненный сборник дополнен работой художника Эрнста Нурлинда — пейзажем, напоминающим берега Финского залива, где вырос сам Бродский. Поэтому, конечно, беспроигрышный вариант — читать эти стихотворения у воды под гул чаек и плеск волн.
Hylaea
Иосиф Бродский «Набережная неисцелимых» (18+)
В 1973 году у Иосифа Бродского, преподавшего тогда в Мичиганском университете, появилась возможность поехать в отпуск. Конечно, выбора перед поэтом не стояло — только Венеция. Впоследствии для Бродского превратится в традицию ездить туда на Рождество, а сам город станет связующим звеном между Ленинградом и Америкой.
К моменту написания эссе «Набережная неисцелимых» (1989) поэт побывал в Венеции более 15 раз, и оно (несмотря на статус заказного произведения) — настоящее признание в любви городу, его культуре, истории и самим венецианцам.
«Лениздат»
Денис Ахапкин «Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной» (12+)
Иосиф Бродский познакомился с Анной Ахматовой в последние годы ее жизни, и она во многом определила его становление как человека, но не сильно повлияла на поэзию (в чем он сам неоднократно признавался).
Петербургский филолог и преподаватель Денис Ахапкин проделал гигантскую работу и углубился во взаимосвязь поэтических систем двух гениев. В чем Бродский является продолжателем традиций Анны Ахматовой, а в чем они противопоставлены друг другу, как соприкасаются их судьбы и на что обратить внимание при чтении конкретных произведений — обо всем этом можно узнать из книги.
«АСТ»
KGallery Book Café
Данил Богдан
Сотрудник KGallery Book Café
Мне более близка формулировка «чтение летом»: кто-то строит литературные планы, а кто-то — от чтения отдыхает. Лично у меня для книг летом порой просто не хватает свободного времени, а потому минуты или часы, проведенные за чтением, становятся очень ценными. Особенно, в те моменты, когда получается подготовить уникальное читательское пространство: сбежать в парк или на балкон, чтобы сделать паузу.
Тонио Хeльшер «Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции» (18+)
Книга о повседневных сценах процветающей культуры, в которых мы часто склонны находить символы, отсылающие к сложным темам и глобальным смыслам. Небольшой труд профессора классической археологии Гейдельбергского университета — освобождающее чтение о порядке жизни в античной Южной Италии, которое так подходит начавшемуся сибаритскому сезону.
Ad Marginem
Татьяна Никольская «Фантастический город: русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921)» (16+)
Повествование о малоизученной странице истории авангардного искусства начала XX века в безграничном и мечтательном городе. Это время поэтических группировок, журналов, театральных студий, артистических кафе и кабаре. Ждем новое издание первой книги о творческих объединениях Тифлиса, написанную (и дополненную) петербургской исследовательницей.
Выйдет в начале июля.
«ДА²»
«Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!» Письма художников к Д. Д. Бурлюку (16+)
Сборник писем к поэту и художнику Давиду Бурлюку (одному из основоположников футуризма!) — от старых друзей и новых коллег. С помощью этих текстов можно узнать с другой стороны реальных людей, скрывающихся за именами-символами из истории отечественного и мирового искусства. Это Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Борис Григорьев, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Сам Бурлюк здесь выступает как будто как культурный агент.
«Грюндриссе»
«Дом книги»
Ангелина Рогальская
PR-менеджер «Санкт-Петербургского Дома книги»
Здорово, когда мы можем позволить себе читать то, что душе угодно, не оглядываясь на учебную программу или рабочие обязанности. Безусловно, читать можно и нужно в любое время года. Но лето — это идеальный период, чтобы взяться за легкое чтиво, способное подарить положительные эмоции и приятные впечатления. Романы со счастливым финалом, захватывающие детективные истории, познавательные научно-популярные книги — все это отлично подойдет. Главное — выбирать то, что по душе именно вам.
Доди Смит «Я захватываю замок» (16+)
Очаровательный роман, в котором юная Кассандра Мортмейн трогательно и с иронией описывает жизнь своей эксцентричной семьи в полуразрушенном замке. Дневниковые записи главной героини погружают читателя в атмосферу романтики пейзажей графства Саффолк, запахов трав и таинственного света звезд. Привычный уклад семьи меняется с приездом двух молодых американцев, вместе с которыми в жизнь Кассандры врывается первая любовь. Эта воздушная и пронзительная история взросления.
«АСТ»
Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» (16+)
Для ценителей классики это, пожалуй, самая летняя книга, которую только можно придумать: автобиографическая повесть американского фантаста Рэя Брэдбери, в которой читатель проживает незабываемое лето вместе с двенадцатилетним Дугласом Сполдингом. Мир детства, полный радостных открытий, семейных традиций и попыток сохранить ускользающее время в бутылке с одуванчиковым вином, предстает на страницах книги во всей своей полноте. Глоток тепла, свободы и счастья.
«Эксмо»
Екатерина Кубрякова «Голоса из окон. Ожившие истории петербургских домов» (16+)
Для любителей нон-фикшена: увлекательное путешествие по 37 старинным домам Петербурга. Читатель услышит голоса, рассказывающие о счастье и горе, успехе и забвении. Книга, основанная на дневниках, художественных произведениях и архивных материалах, приоткрывает завесу тайны над миром, обычно скрытым от посторонних глаз. На страницах оживают подвиги жителей блокадного Ленинграда, триумф композитора Дмитрия Шостаковича и легендарный малахитовый зал Эрмитажа, погружая читателя в богатую историю города и давая почувствовать его genius loci.
«Бомбора»
«Даль»
Максимилиан Неаполитанский, Дмитрий Виноградов, Эдуард Карякин
Сотрудники философского книжного магазина «Даль»
Мы решили разделиться: Максим посоветовал современную работу, Дмитрий — абсолютную классику, а Эдуард — обратил внимание на сам процесс чтения.
Роже Шартье «Карты и вымысел (XVI–XVIII век)» (16+)
В книге французского историка, последователя школы «Анналов» Роже Шартье рассказывается, что такое литературные карты и для чего они нужны. Например, зачем нам карта путешествий Дон Кихота или карты стран нежности и дружбы, которые создавались во французских литературных салонах.
Это исследование подойдет и для путешественников, и для тех, кто проведет лето дома. Как минимум, вы сможете отправиться в тур по книгам Ренессанса и Просвещения, а если повезет — сами станете героем, который решится на реальное приключение.
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
Платон. «Диалоги. Апология Сократа» (16+)
Обойдемся без кипы новой философской литературы. Лучше просто почитайте диалоги Платона — классику и прекрасные врата в философию. Чтобы познакомиться с тем, как проходил суд над его другом и наставником в «Апологии Сократа», стать свидетелями последних часов приговоренного философа вместе с «Федоном» или предаться идее любви, лежа под роскошным греческим платаном («Федр»).
«АСТ»
Роберт Пирси «Чтение как философская практика» (16+)
Летом, которое ответственный читатель обычно отводит на несколько запланированных книг, лучше обратить внимание на само чтение, чтобы последующие труды не оказались напрасны.
Декарт в «Началах философии» писал, что чтение — это четвертая, последняя ступень мудрости человека. На этом же значении настаивает и канадский философ Роберт Пирси. Автор предлагает разобраться, что такое пресловутый «процесс чтения», как он делает книгу не просто забавой, а инструментом познания и почему мы как будто проваливаемся в любимое чтиво.
Fortis Press
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