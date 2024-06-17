Что читать летом: советуют книжные магазины Петербурга

Евгений Алехин «Календарь II» (18+)

Еще одно «продолжение», которому совершенно наплевать на предшественника. Окей, весит этот 500-страничный антироман прилично. Но читается легко и быстро, потому что состоит из коротких дневниковых записей, которые автор дисциплинированно вел весь 2023 год. Апостол отечественного инди-хип-хопа и актер Алехин в своей писательской ипостаси работает в жанре предельно откровенного автофикшена. Никаких особо описаний и философских рассуждений (слава богу!) — только фиксация событий и собственных эмоций по этому поводу. А эмоций психика автора выдает гораздо больше, чем в среднем на человека. Книга концептуальна: это одновременно и читательский дневник, и дневник трезвости в буквальном смысле. Алехин не пьет 365 дней подряд и «Календарь» — его терапия, ежедневный ритуал, помогающий выстоять в борьбе с искушениями. Нам же книга сообщает, что ад это вовсе не другие. Ад — это ты сам. А чистилище — это литература.

P. S. от «Собака.ru»: редактор этой книги — писатель Антон Секисов, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!

«Все свободны»