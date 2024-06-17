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Что читать летом: советуют книжные магазины Петербурга

Лето — пора отпусков и каникул, когда (наконец-то!) удается чуть больше читать. Мы попросили сотрудников семи книжных магазинов Петербурга порекомендовать издания, максимально подходящие лучшему сезону в году. Среди них — роман живого классика Кормака Маккарти, редкий сборник Иосифа Бродского, ирландские сказки и легенды, Чехов глазами Льва Лурье, а также письма художников русского авангарда, автофикшен адепта экзистенциального хип-хопа Евгения Алехина и много чего еще.

«Все свободны» «Порядок слов» «Подписные издания» «Конец прекрасной эпохи»
KGallery Book Café «Дом книги»«Даль»

«Все свободны»

Артем Фаустов

Сооснователь книжного магазина «Все свободны»

Наиболее резонная стратегия жизни стремительным петербургским летом — поменьше оставаться дома. Так что давайте пока отложим толстые романы и обширные монографии и возьмемся за книги, которые банально удобнее взять с собой в любую поездку. Тем более что вопреки усилиям маркетологов, старающихся продать вам побольше бумаги, вовсе не объем определяет ценность произведения. Возите летом всегда с собой книгу и увидите: читать под солнечным светом куда комфортнее для глаз и ума.

Изображение: издательство «Найди лесоруба»

Кормак Маккарти «Дитя Божье» (18+)

Маккарти чуть ли не в каждом втором обзоре зовут живым классиком (черт, ну вот опять), но есть за что: это какая-то совершенно вневременная литература о проблемах, обращение к которым скорее характерно для древних эпосов. «Дитя Божье» — его ранний текст, однако, в нем уже явственно видны метод и интонация, достигающие пика в opus magnum писателя, романе «Кровавый меридиан». Как и он, «Дитя божье» — страшная и поэтичная книга, где свершаемая жестокость словно хочет затмить собой красоту мира, но всякий раз проигрывает лаконичным, степенным, а потому столь прекрасным пейзажам сельской Америки. В 2013 году вышла экранизация романа,  снятая Джеймсом Франко. 

«Найди лесоруба»

Изображение: издательство Ad Marginem

Кристиан Крахт «Евротрэш» (18+)

Своеобразный сиквел первого романа Крахта «Faserland». Но вам вовсе не обязательно читать ту книгу (впрочем, замечательную), вышедшую еще в 1995 году, — на нее просто пару раз ссылается герой «Евротрэша», то бишь сам Кристиан Крахт. Писатель собственной персоной (или нет) отправляется с пожилой и тяжело больной матерью в последнее для нее путешествие. Но все идет не по плану, и парочка попадает в череду неловких, а порой опасных ситуаций. Этими сценами Крахт неожиданным образом конструирует гораздо большее, чем драму о взаимоотношениях с родителями. «Евротрэш» оказывается едким памфлетом о темных чертах швейцарского характера, равно как ранее «Faserland» повествовал о немцах. Так или иначе — это черная жемчужина самоиронии.

Ad Marginem

Изображение: издательство «Все свободны»

Евгений Алехин «Календарь II» (18+)

Еще одно «продолжение», которому совершенно наплевать на предшественника. Окей, весит этот 500-страничный антироман прилично. Но читается легко и быстро, потому что состоит из коротких дневниковых записей, которые автор дисциплинированно вел весь 2023 год. Апостол отечественного инди-хип-хопа и актер Алехин в своей писательской ипостаси работает в жанре предельно откровенного автофикшена. Никаких особо описаний и философских рассуждений (слава богу!) — только фиксация событий и собственных эмоций по этому поводу. А эмоций психика автора выдает гораздо больше, чем в среднем на человека. Книга концептуальна: это одновременно и читательский дневник, и дневник трезвости в буквальном смысле. Алехин не пьет 365 дней подряд и «Календарь» — его терапия, ежедневный ритуал, помогающий выстоять в борьбе с искушениями. Нам же книга сообщает, что ад это вовсе не другие. Ад — это ты сам. А чистилище — это литература.

P. S. от «Собака.ru»: редактор этой книги — писатель Антон Секисов, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

«Все свободны»

«Порядок слов»

Ася Мясникова

Кураторка лектория книжного магазина «Порядок слов»

Летом зимние баулы с шапками-варежками и вторым свитером сменяются на тканевые шопперы и маленькие бархатные сумочки. В них уже не помещаются толстые книжки, но выйти из дома совсем без книги будто бы невозможно. Лето — время миниатюрных книг и поэтических сборников. Все накопленные за зиму книжные новинки и старинки ждут этого времени. Про новинки вы еще не раз услышите. Расскажу про старинки. 

Изображение: «АРГО-РИСК»

Елена Сунцова «Давай поженимся» (18+)

Сунцова родилась в Нижнем Тагиле. Жила в Петербурге и Екатеринбурге, с 2008 года — в Нью-Йорке. Ее стихи относят к «нижнетагильскому поэтическому ренессансу» — локальному феномену 2000-х. Основателем этой школы был поэт Евгений Туренко. Он открыл и собрал вместе молодых поэтесс: Елену Сунцову, Наталию Стародубцеву, Екатерину Симонову, Виту Корневу и других.

В этой книге екатеринбургские улицы соседствуют с петербургскими, литературная жизнь — с частной. Ощущаешь себя то здесь, то там, сразу везде и нигде. 

«АРГО-РИСК»

Изображение: «Азбука»

Эфраим Севела «Зуб мудрости» (18+)

Подзаголовок повести — «Записки тринадцатилетней девочки». Писатель Эфраим Севела ведет рассказ от лица подростка. Героиня вместе с семьей вынужденно уезжает из СССР в США. В Америке она вспоминает советское детство — с любимым псом, еврейской бабушкой и прадедом, пережившим тюрьму при царе и лагерь при советской власти. После десятой страницы забываешь, что автор — взрослый мужчина. Ощущение словно читаешь настоящий дневник девочки Оли. Плачешь, смеешься и искренне радуешься вместе с героиней. 

«Азбука»

Изображение: No Kidding Press

Лена Кончаловская « Ты 24» (18+)

Дебютная книга московской журналистки Лены Кончаловской. Тексты сменяются авторскими фотографиями, на которых запечатлены части магазинных вывесок («Ты 24» — это, видимо, фрагменты от «Продукты 24» и «Цветы 24»). Буквы местоимения «ты» на фото съедаются корешком. Рассмотреть фотографию целиком не удается, даже если сложить книгу пополам: клей отходит и кажется, что она сейчас развалится. «Ты» не поймать, не увидеть полностью — как и героя этого очень личного произведения.

No Kidding Press

«Подписные издания»

Артем Макоян

Редактор издательства книжного магазина «Подписные издания»

Я решил поделиться не самым очевидным, но безусловно подходящим для летнего чтения списком.

Изображение: «Подписные издания»

Уильям Батлер Йейтс «Ирландские сказки и легенды» (16+)

Вместо заезженных азиатских и скандинавских мифологических маршрутов предлагаем нечто более диковинное, чтобы отвлечься от полуденного зноя. А именно: мифы и сказания Ирландии — страны, где властвуют Дивные, существует край вечной молодости Тир-на-н-Ог, а поэты, столь падкие на волшебство, пешком разносят вести по землям. Собранные и систематизированные самым крупным ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом сказания, несмотря на местный колорит, адресованы всем и каждому — их герои (от лепреконов до банши) встречаются везде: и в книгах, и в фильмах, и в историях, которые потом каждый народ переделывает под себя. Объединенные во всем своем множестве под одной обложкой, сказки и легенды Ирландии — на самом деле о коллективной вере в чудо, магию воображения и легкость бытия.

«Подписные издания»

Изображение: «БХВ-Петербург»

Лев Лурье «Петербург чеховского времени. Исторический путеводитель» (16+)

Детальное исследование о том, что представлял собой Петербург во времена Антона Павловича Чехова, который часто наведывался в столицу Российской империи, а та отвечала взаимностью, ведь именно здесь впервые признали его писательское мастерство. Но ни один деятель искусства не творит вне времени — поэтому сказ о Чехове / Петербурге дополняется социальной и культурной обстановкой на стыке веков (примерно с 1885-го по 1905-й), а также людьми и местами, которые посещал писатель (вплоть до ресторанов и квартир знакомых). Доскональный труд Льва Яковлевича Лурье позволяет рассмотреть поступь великих по давно знакомым улицам.

«БХВ-Петербург»

Изображение: Livebook

Пол Гэллико «Миссис Харрис едет в Париж. Миссис Харрис едет в Нью-Йорк» (16+)

В отсутствие привычных туристических маршрутов можно отправиться в литературные путешествия вслед за авантюрной миссис Харрис — вышли две части знаменитого книжного сериала Пола Гэллико о приключениях обычной лондонской уборщицы.

В первом эпизоде миссис Харрис едет за платьем своей мечты в Париж, а во втором помогает знакомому мальчику найти отца в далеком Нью-Йорке. Неиссякаемый юмор, житейская мудрость и закрученный сюжет, ведущий к добру, порой даже сказочному, — канонические черты репертуара Пола Гэллико, любителя кошек и давнего знакомого русскоязычных читателей (еще в переводах Наталии Трауберг и Олега Дормана).

Livebook

«Конец прекрасной эпохи»

Катя Пантелеева

Куратор книжного направления магазина и бара «Конец прекрасной эпохи» при музее Иосифа Бродского 

По общепринятому мнению, летнее чтение — легкое чтение. Но мне кажется, что можно оттолкнуться от того, что «нужно», к тому, что «необязательно», — и почитать книги, до которых буквально не доходили руки. Поздние стихотворения Бродского, признание в любви Венеции и исследование на тему Бродский — Ахматова, например.

Изображение: Hylaea

Иосиф Бродский «Примечания папоротника» (18+)

В 1990 году шведский славист Бенгт Янгфельдт задумал сделать подарок на пятидесятилетие Иосифа Бродского — именно так появилось одно из красивейших изданий поэзии нашего героя «Примечания папоротника». Редкий прижизненный сборник дополнен работой художника Эрнста Нурлинда — пейзажем, напоминающим берега Финского залива, где вырос сам Бродский. Поэтому, конечно, беспроигрышный вариант — читать эти стихотворения у воды под гул чаек и плеск волн. 

Hylaea

Изображение: «Лениздат»

Иосиф Бродский «Набережная неисцелимых» (18+)

В 1973 году у Иосифа Бродского, преподавшего тогда в Мичиганском университете, появилась возможность поехать в отпуск. Конечно, выбора перед поэтом не стояло — только Венеция. Впоследствии для Бродского превратится в традицию ездить туда на Рождество, а сам город станет связующим звеном между Ленинградом и Америкой.

К моменту написания эссе «Набережная неисцелимых» (1989) поэт побывал в Венеции более 15 раз, и оно (несмотря на статус заказного произведения) — настоящее признание в любви городу, его культуре, истории и самим венецианцам.

«Лениздат»

Фото: «АСТ»

Денис Ахапкин «Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной» (12+)

Иосиф Бродский познакомился с Анной Ахматовой в последние годы ее жизни, и она во многом определила его становление как человека, но не сильно повлияла на поэзию (в чем он сам неоднократно признавался).

Петербургский филолог и преподаватель Денис Ахапкин проделал гигантскую работу и углубился во взаимосвязь поэтических систем двух гениев. В чем Бродский является продолжателем традиций Анны Ахматовой, а в чем они противопоставлены друг другу, как соприкасаются их судьбы и на что обратить внимание при чтении конкретных произведений — обо всем этом можно узнать из книги.

«АСТ»

KGallery Book Café

Данил Богдан

Сотрудник KGallery Book Café

Мне более близка формулировка «чтение летом»: кто-то строит литературные планы, а кто-то — от чтения отдыхает. Лично у меня для книг летом порой просто не хватает свободного времени, а потому минуты или часы, проведенные за чтением, становятся очень ценными. Особенно, в те моменты, когда получается подготовить уникальное читательское пространство: сбежать в парк или на балкон, чтобы сделать паузу.

Изображение: Ad Marginem

Тонио Хeльшер «Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции» (18+)

Книга о повседневных сценах процветающей культуры, в которых мы часто склонны находить символы, отсылающие к сложным темам и глобальным смыслам. Небольшой труд профессора классической археологии Гейдельбергского университета — освобождающее чтение о порядке жизни в античной Южной Италии, которое так подходит начавшемуся сибаритскому сезону.

Ad Marginem

Изображение: издательство «Да»

Татьяна Никольская «Фантастический город: русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921)» (16+)

Повествование о малоизученной странице истории авангардного искусства начала XX века в безграничном и мечтательном городе. Это время поэтических группировок, журналов, театральных студий, артистических кафе и кабаре. Ждем новое издание первой книги о творческих объединениях Тифлиса, написанную (и дополненную) петербургской исследовательницей.

Выйдет в начале июля.

«ДА²»

Изображение: «Грюндриссе»

 «Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!» Письма художников к Д. Д. Бурлюку (16+)

Сборник писем к поэту и художнику Давиду Бурлюку (одному из основоположников футуризма!) — от старых друзей и новых коллег. С помощью этих текстов можно узнать с другой стороны реальных людей, скрывающихся за именами-символами из истории отечественного и мирового искусства. Это Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Борис Григорьев, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Сам Бурлюк здесь выступает как будто как культурный агент.

«Грюндриссе»

«Дом книги»

Ангелина Рогальская

PR-менеджер «Санкт-Петербургского Дома книги»

Здорово, когда мы можем позволить себе читать то, что душе угодно, не оглядываясь на учебную программу или рабочие обязанности. Безусловно, читать можно и нужно в любое время года. Но лето — это идеальный период, чтобы взяться за легкое чтиво, способное подарить положительные эмоции и приятные впечатления. Романы со счастливым финалом, захватывающие детективные истории, познавательные научно-популярные книги — все это отлично подойдет. Главное — выбирать то, что по душе именно вам. 

Изображение: «АСТ»

Доди Смит «Я захватываю замок» (16+)

Очаровательный роман, в котором юная Кассандра Мортмейн трогательно и с иронией описывает жизнь своей эксцентричной семьи в полуразрушенном замке. Дневниковые записи главной героини погружают читателя в атмосферу романтики пейзажей графства Саффолк, запахов трав и таинственного света звезд. Привычный уклад семьи меняется с приездом двух молодых американцев, вместе с которыми в жизнь Кассандры врывается первая любовь. Эта воздушная и пронзительная история взросления.

«АСТ»

Изображение: «Эксмо»

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» (16+)

Для ценителей классики это, пожалуй, самая летняя книга, которую только можно придумать: автобиографическая повесть американского фантаста Рэя Брэдбери, в которой читатель проживает незабываемое лето вместе с двенадцатилетним Дугласом Сполдингом. Мир детства, полный радостных открытий, семейных традиций и попыток сохранить ускользающее время в бутылке с одуванчиковым вином, предстает на страницах книги во всей своей полноте. Глоток тепла, свободы и счастья. 

«Эксмо»

Изображение: «Бомбора»

Екатерина Кубрякова «Голоса из окон. Ожившие истории петербургских домов» (16+)

Для любителей нон-фикшена: увлекательное путешествие по 37 старинным домам Петербурга. Читатель услышит голоса, рассказывающие о счастье и горе, успехе и забвении. Книга, основанная на дневниках, художественных произведениях и архивных материалах, приоткрывает завесу тайны над миром, обычно скрытым от посторонних глаз. На страницах оживают подвиги жителей блокадного Ленинграда, триумф композитора Дмитрия Шостаковича и легендарный малахитовый зал Эрмитажа, погружая читателя в богатую историю города и давая почувствовать его genius loci.

«Бомбора»

«Даль»

Максимилиан Неаполитанский, Дмитрий Виноградов, Эдуард Карякин

Сотрудники философского книжного магазина «Даль»

Мы решили разделиться: Максим посоветовал современную работу, Дмитрий — абсолютную классику, а Эдуард — обратил внимание на сам процесс чтения.

Изображение: издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге

Роже Шартье «Карты и вымысел (XVI–XVIII век)» (16+)

В книге французского историка, последователя школы «Анналов» Роже Шартье рассказывается, что такое литературные карты и для чего они нужны. Например, зачем нам карта путешествий Дон Кихота или карты стран нежности и дружбы, которые создавались во французских литературных салонах.

Это исследование подойдет и для путешественников, и для тех, кто проведет лето дома. Как минимум, вы сможете отправиться в тур по книгам Ренессанса и Просвещения, а если повезет — сами станете героем, который решится на реальное приключение.

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге

Изображение: «АСТ»

Платон. «Диалоги. Апология Сократа» (16+)

Обойдемся без кипы новой философской литературы. Лучше просто почитайте диалоги Платона — классику и прекрасные врата в философию. Чтобы познакомиться с тем, как проходил суд над его другом и наставником в «Апологии Сократа», стать свидетелями последних часов приговоренного философа вместе с «Федоном» или предаться идее любви, лежа под роскошным греческим платаном («Федр»). 

«АСТ»

Изображение: Fortis Press

Роберт Пирси «Чтение как философская практика» (16+)

Летом, которое ответственный читатель обычно отводит на несколько запланированных книг, лучше обратить внимание на само чтение, чтобы последующие труды не оказались напрасны.

Декарт в «Началах философии» писал, что чтение — это четвертая, последняя ступень мудрости человека. На этом же значении настаивает и канадский философ Роберт Пирси. Автор предлагает разобраться, что такое пресловутый «процесс чтения», как он делает книгу не просто забавой, а инструментом познания и почему мы как будто проваливаемся в любимое чтиво. 

Fortis Press

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Рубрика:
Чтение

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