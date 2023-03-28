Как книги стали симулякрами и при чем тут тайники и «Матрица»? Объясняет филолог

Вершки и корешки

Для конспирации и маскировки издавна использовались не только переплетные крышки, но и корешки. Чаще всего они служили тайниками для хранения манускриптов. Древнюю рукопись скручивали трубочкой и аккуратно размещали вдоль корешка с внутренней стороны. Сохранности дополнительно способствовала практика размещать книги обрезом наружу и корешком внутрь. Чего не видно, то вроде и не существует.

Спрятанное подобным образом могло храниться веками, пока случайно не обнаруживалось каким-нибудь дотошным библиофилом, зорким архивариусом, а то и просто удачливым обывателем. Готовые к подобным сюрпризам опытные специалисты иной раз доверяют больше пальцам, чем глазам. В библиофильской среде такие изыскания получили полушутливое название «книжная археология».

Крупнейший британский книготорговец XIX века Бернард Куорич даже организовал выставку и издал каталог рукописей, найденных внутри переплетов. А в 2003 году сотрудники Исторического архива каталонского города Жироны обнаружили самое большое в Европе собрание рукописей XIV–XV веков на сефардском языке. Около тысячи листов скрывалось в корешках старинных фолиантов из архивного фонда.

Известный нидерландский медиевист Эрик Кваккель рассказывал о 132 записках, письмах и квитанциях из суда в Рейнской области, спрятанных в переплете книги 1577 года издания. Библиографическое сокровище неожиданно обнаружилось студентами на занятии по переплетному делу. Кваккель предполагает, что документы были вложены между еще не высохшими переплетными досками, откуда «началось их долгое путешествие в современность в качестве безбилетников, странствующих автостопом по печатной продукции шестнадцатого века».

Внутри переплета одного из томов библиотеки Пушкинского Дома столь же случайно нашлись два десятка писем Абрама Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина. Желая подновить годовой комплект газеты «Экономические записки» за 1854 год, историк Борис Тебиев заметил аккуратно вставленную между пластами картона вырезку из другой газеты, «Санкт-Петербургские ведомости» от 23 декабря 1849 года, с сообщением о результатах следствия по делу революционного кружка Буташевича-Петрашевского и поименным списком его участников, в числе которых был Ф. М. Достоевский. По версии Тебиева, владелец «Ведомостей» хотел таким образом сохранить важные сведения для потомков.

Тайник в книжном корешке стал знаковым и в судьбе самого Достоевского. Во время его пребывания в Тобольске на пути к месту каторги жены сосланных декабристов устроили встречу с другими этапируемыми петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы и через капитана Смолькова передали каждому Евангелие с незаметно вклеенными в переплет пятнадцатью рублями. По свидетельству жены писателя, «это были единственные деньги, имевшиеся у Федора Михайловича за четыре года каторги (арестантам не дозволялось иметь денег); они шли на улучшение пищи, покупку табаку и т. д.»39. Свой экземпляр Евангелия, подаренный Натальей Фонвизиной, Достоевский бережно хранил всю оставшуюся жизнь.

В 2017 году вышло факсимильное издание «каторжного экземпляра» в комплекте с комментариями и научными материалами: пять томов вложены в футляр в виде каземата — с тюремными воротами и зарешеченными оконцами. Бесспорно, это полиграфический шедевр, исполненный высочайшего уважения к литературному классику. Однако подчеркнуто имитационная форма — наглядное свидетельство того, что в современном мире даже гиперзначимая книга способна обрести еще более высокий культурный статус через уподобление другому объекту. Любопытно, как отнесся бы Достоевский к такому креативу.