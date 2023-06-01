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«Чагин» Водолазкина, «Оккульттрегер» Сальникова и «Комитет охраны мостов» Захарова вошли в шорт-лист премии «Большая книга»-2023

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Лауреатов 18-го сезона премии выберет жюри — Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более 100 человек. Победителей «Большой книги» узнаем в декабре, а пока — публикуем список финалистов.

Фото: Алексей Сорпов

Евгений Водолазкин

Финалисты XVIII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»:

  1. Василий Авченко — «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
  2. Юрий Буйда — «Дар речи»
  3. Оксана Васякина — «Роза»
  4. Эдуард Веркин — «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
  5. Михаил Визель — «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»
  6. Евгений Водолазкин — «Чагин»
  7. Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов»
  8. Алексей Колмогоров — «ОТМА. Спасение Романовых»
  9. Евгений Кремчуков — «Волшебный хор»
  10. Родион Мариничев — «Комендань»
  11. Хелена Побяржина — «Валсарб»
  12. Захар Прилепин — «Шолохов. Незаконный»
  13. Алексей Сальников — «Оккульттрегер»
  14. Михаил Турбин — «Выше ноги от земли»
Фото: Евгения Улаз

Алексей Сальников

Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Полный список номинантов на премию «Большая книга» в 2023 году можно посмотреть здесь

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Евгений Водолазкин, Алексей Сальников

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