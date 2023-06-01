Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Полный список номинантов на премию «Большая книга» в 2023 году можно посмотреть здесь.