Лауреатов 18-го сезона премии выберет жюри — Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более 100 человек. Победителей «Большой книги» узнаем в декабре, а пока — публикуем список финалистов.
Евгений Водолазкин
Финалисты XVIII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»:
- Василий Авченко — «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
- Юрий Буйда — «Дар речи»
- Оксана Васякина — «Роза»
- Эдуард Веркин — «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
- Михаил Визель — «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»
- Евгений Водолазкин — «Чагин»
- Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов»
- Алексей Колмогоров — «ОТМА. Спасение Романовых»
- Евгений Кремчуков — «Волшебный хор»
- Родион Мариничев — «Комендань»
- Хелена Побяржина — «Валсарб»
- Захар Прилепин — «Шолохов. Незаконный»
- Алексей Сальников — «Оккульттрегер»
- Михаил Турбин — «Выше ноги от земли»
Алексей Сальников
Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Полный список номинантов на премию «Большая книга» в 2023 году можно посмотреть здесь.
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