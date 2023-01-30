«Неслучившиеся истории» Романа Сенчина и переиздание дебюта Аллы Горбуновой: «Редакция Елены Шубиной» анонсировала новинки февраля

Новый сборник короткой прозы и поэм, который даст старт авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой», переиздание культового романа «Чертово колесо» Михаила Гиголашвили и другие — публикуем список.
- Марина Москвина — «Золотой воскресник». Сборник «остроумных историй с известными людьми от писателя солнечной породы», автора книг «Крио», «Между нами только ночь» и других.
- Евгения Некрасова — «Золотинка. Рассказы и поэмы женщинах, медведях и магических существах». Новый сборник короткой прозы и поэм, который даст старт авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой».
- Роман Сенчин — «Остановка. Неслучившиеся истории». Новая проза лауреата премии «Большая книга».
- Алексей Колмогоров — «ОТМА. Спасение Романовых». Приключенческая проза, продолжение серии «Неисторический роман».
- Михаил Гиголашвили — «Чертово колесо». Новое издание романа.
- Андрей Рубанов — «Финист — Ясный сокол». Новое издание романа в серии «Другая реальность».
- Алла Горбунова — «Вещи и ущи». Новое издание первой прозаической книги петербургской поэтессы.
- Владислав Отрошенко — «Драма снежной ночи: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухово-Кобылина». Документальный роман.
- Ольга Славникова — «Любовь в седьмом вагоне». Новое издание сборника рассказов, продолжающее серию покетов «Время читать женщин».
- Майя Кучерская — «Ты была совсем другой». Новое издание сборника рассказов, которое также является продолжением серии «Время читать женщин».
В марте в «Редакции Елены Шубиной» выйдут мемуары Татьяны Толстой памяти Александра Тимофеевского «Истребление персиян». Это беседы писателя и кинокритика, выпускаемые в память о последнем: на страницах книги, помимо диалогов, Татьяна Москвина, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Дмитрий Воденников и другие вспоминают о том, «каким был Шура». В числе других новинок, запланированных на первый месяц календарной весны:
- Дмитрий Быков* (решением Минюста признан физлицом-иноагентом) — «Великие пары». Истории любви-нелюбви в русской и мировой литературе.
- Шамиль Идиатуллин — «До февраля». Новый роман лауреата премии «Большая книга».
- Василий Авченко — «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем». Новая книга автора «Тотального диктанта» 2023 года.
- Даниэль Бергер «О нечисти и не только». Дебют в прозе: сборник фантасмагорических рассказов. В настоящее время по книге снимается сериал.
- Юрий Буйда — «Дар речи». Новый роман лауреата премии «Большая книга»);
- Вячеслав Недошивин — «Джордж Оруэлл. Неприступная душа». Новое, дополненное и исправленное издание биографии автора романа-антиутопии «1984».
- Алексей Варламов — «Алексей Толстой: играть самого себя». Новая редакция биографии к 140-летию писателя.
- Евгения Некрасова — «Калечина-Малечина». Продолжение авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой».
- Анна Матвеева — «Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках». Новое издание сборника рассказов; продолжение серии покетов «Время читать женщин».
- Евгений Чижов — «Темное прошлое человека будущего». Новое издание романа.
- Елена Чижова — «Крошки Цахес». Новое издание романа; продолжение серии покетов «Время читать женщин».
*Дмитрий Быков решением Минюста признан физическим лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента.
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