«Неслучившиеся истории» Романа Сенчина и переиздание дебюта Аллы Горбуновой: «Редакция Елены Шубиной» анонсировала новинки февраля

В марте в «Редакции Елены Шубиной» выйдут мемуары Татьяны Толстой памяти Александра Тимофеевского «Истребление персиян». Это беседы писателя и кинокритика, выпускаемые в память о последнем: на страницах книги, помимо диалогов, Татьяна Москвина, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Дмитрий Воденников и другие вспоминают о том, «каким был Шура». В числе других новинок, запланированных на первый месяц календарной весны:

Дмитрий Быков* (решением Минюста признан физлицом-иноагентом) — «Великие пары». Истории любви-нелюбви в русской и мировой литературе.

Шамиль Идиатуллин — «До февраля». Новый роман лауреата премии «Большая книга».

Василий Авченко — «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем». Новая книга автора «Тотального диктанта» 2023 года.

Даниэль Бергер «О нечисти и не только». Дебют в прозе: сборник фантасмагорических рассказов. В настоящее время по книге снимается сериал.

Юрий Буйда — «Дар речи». Новый роман лауреата премии «Большая книга»);

Вячеслав Недошивин — «Джордж Оруэлл. Неприступная душа». Новое, дополненное и исправленное издание биографии автора романа-антиутопии «1984».

Алексей Варламов — «Алексей Толстой: играть самого себя». Новая редакция биографии к 140-летию писателя.

Евгения Некрасова — «Калечина-Малечина». Продолжение авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой».

Анна Матвеева — «Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках». Новое издание сборника рассказов; продолжение серии покетов «Время читать женщин».

Евгений Чижов — «Темное прошлое человека будущего». Новое издание романа.

Елена Чижова — «Крошки Цахес». Новое издание романа; продолжение серии покетов «Время читать женщин».

*Дмитрий Быков решением Минюста признан физическим лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента.