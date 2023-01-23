В «Редакции Елены Шубиной» выйдут мемуары Татьяны Толстой памяти Александра Тимофеевского «Истребление персиян»

Издательство «Редакция Елены Шубиной» О книге Татьяны Толстой и Александра Тимофеевского «Истребление персиян»: В остроумных, тонких, блестящих беседах писателя Татьяны Толстой и кинокритика, эссеиста, культовой фигуры андеграунда Александра Тимофеевского легко и естественно совершаются переходы от Стеньки Разина — к Бунину, а от Пушкина и Чехова — к застольным песням, в них воспоминания о суровом быте девяностых переплетаются с рассказом о бунте стрельцов 1682 года и бегстве Петра I в Троицу в 1689-м, здесь сошлись Восток и Запад, Эрос и Танатос, еда и телесность, а Есенин и Высоцкий соседствуют с Приговым и «Дау» Хржановского.

Помимо текстов Толстой и Тимофеевского, в «Истребление персиян» также вошли работы друзей и близких кинокритика и публициста, скончавшегося в апреле 2020 года. На страницах книги Татьяна Москвина, Сергей Николаевич, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Иван Давыдов, Алексей Зимин, Ольга Тобрелутс, Дмитрий Ольшанский, Андрей Плахов, Дмитрий Воденников, Елена Посвятовская, Елена Веселая и другие вспоминают о том, «каким был Шура».

Книга Татьяны Толстой и Александра Тимофеевского «Истребление персиян» выйдет в «Редакции Елены Шубиной» в марте 2023 года.

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