В «Сообществе» на Новой Голландии пройдет благотворительный маркет «Фонарь» в пользу «Ночлежки»

Со 2 по 9 декабря все желающие могут сдать свои книги на одном из пунктов сбора и в самом пространстве «Сообщество», которое располагается в «Доме 12». На маркете, который пройдет 10 декабря, будут представлены издания по цене от 50 до 500 рублей — как отмечают в команде Новой Голландии, это в 2-3 раза дешевле, чем в книжных магазинах. Книги на «Фонарь» также привезут московские и петербургские издатели: «Клаудберри», «Самокат», «Поляндрия», «Редакция Елены Шубиной», «Есть смысл», «Альпина. Проза», «Миф», «Детгиз», «Издательство Ивана Лимбаха», «Бумкнига», «Арка», «Абрикобукс», Popcornbooks.

Образовательную и культурную программу «Фонаря» собрал петербургский журнал «Прочтение», ее тема — «Что мы возьмем с собой в будущее?». Литературные и не только итоги уходящего года обсудят авторы, чьи книги вышли в этом году и активно обсуждались критикой и читателями: Вера Богданова («Сезон отравленных плодов»), Ольга Птицева («Там, где цветет полынь»), Екатерина Манойло («Отец смотрит на запад»), Дарья Благова («Южный Ветер»), Оксана Васякина («Рана», «Степь»), Ася Володина («Часть картины», «Протагонист») и другие. Кроме того, на «Фонаре» свою новую книгу «Так можно: не выгореть, помогая другим» представит писатель Ольга Сорина.

Поддержать благотворительную организацию «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, можно не только приобретением литературы на маркете, в ее пользу будет направлен процент от продажи книг издательств, — на «Фонаре» также представят сувениры «Ночлежки» и других благотворительных проектов. Кроме того, в программе экскурсионные прогулки по Коломне, литературный скетчинг, книгодейтинг и живой джаз в исполнении Jazz Philarmonic Messengers.

В детской программе «Фонаря» — мастер-классы «ОПГ Ясельки», детского отдела магазина «Подписные издания», чтения сказок с известной писательницей Ниной Дашевской, мастерская карнавальных костюмов со «Штабом детства».

Благотворительный маркет «Фонарь» пройдет в пространстве «Сообщество» на острове Новая Голландия 10 декабря с 12:00 до 21:00. Вход 150 рублей — все вырученные за него деньги будут также направлены в пользу «Ночлежки».

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