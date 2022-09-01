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Показываем изнутри: как устроено «Сообщество» в «Доме 12» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом

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В актовом зале «Дома 12» на Новой Голландии открылось «Сообщество» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом. Показываем, как устроено пространство, и рассказываем, что о его появлении думают «соседи по району».

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии

«Сообщество» — это место для отдыха и работы, городская гостиная с открытой библиотекой, а также лекторий, кинозал и даже районная доска объявлений. Рабочие места оборудованы столами, беспроводным интернетом и розетками, в гостиной можно найти настольные игры и стол для тенниса, а в читальном зале — большой выбор современной и классической литературы.

«Собрать на Новой Голландии единомышленников и горожан всегда было важной задачей проекта, наряду с реставрацией зданий и развитием территории. А события последних лет в очередной раз напомнили нам, как важно не терять связи с близкими, поддерживать друг друга и проводить время вместе», — говорят о «Сообществе» в команде острова.

Илья Киселев

Участник «Добрососедства Коломны» — о «Сообществе», специально для «Собака.ru»:

Очень рад, что у жителей появится такое свободное общественное пространство. Думаю, оно может стать площадкой для всего — от клубов по интересам (например, вязание и шахматы) до площадки для обсуждения и поиска решений районных и городских проблем. Мне кажется, что такие пространства должны быть не только в каждом районе, а муниципалитете!

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой Новой Голландии

Вход в «Сообщество» стоит 150 рублей — собранные средства позволят не только окупить затраты на обслуживание зала, но также пойдут на поддержание парковой инфраструктуры. Посещение для пенсионеров, гостей с инвалидностью и членов многодетных семей бесплатное. А чтобы сделать «Сообщество» удобным местом «по соседству», жители Адмиралтейского района смогут пользоваться пространством бесплатно по именному абонементу.

«Сообщество» открыто каждый день с 11:00 до 21:00.

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