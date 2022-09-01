Показываем изнутри: как устроено «Сообщество» в «Доме 12» — место для отдыха и работы с библиотекой, лекторием и кинозалом

«Сообщество» — это место для отдыха и работы, городская гостиная с открытой библиотекой, а также лекторий, кинозал и даже районная доска объявлений. Рабочие места оборудованы столами, беспроводным интернетом и розетками, в гостиной можно найти настольные игры и стол для тенниса, а в читальном зале — большой выбор современной и классической литературы.

«Собрать на Новой Голландии единомышленников и горожан всегда было важной задачей проекта, наряду с реставрацией зданий и развитием территории. А события последних лет в очередной раз напомнили нам, как важно не терять связи с близкими, поддерживать друг друга и проводить время вместе», — говорят о «Сообществе» в команде острова.