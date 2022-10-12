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Кто вошел в шорт-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2022 году? Список

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В каждой из них были названы по 8 лучших научно-популярных книг сразу в двух номинациях: «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки». Публикуем полный список претендентов на победу. 

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Шорт-лист премии «Просветитель»

Номинация «Естественные и точные науки»:

  • Мария Кондратова — «Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз», 2022.
  • Александр Марков, Елена Наймарк — «Эволюция человека. В 3 кн. Кн. 3. Кости, гены и культура», 2022.
  • Алексей Семихатов — «Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей», 2022.
  • Ольга Филатова — «Облачно, возможны косатки», 2022.

Номинация «Гуманитарные науки»:

  • Мария Бурас — «Лингвисты, пришедшие с холода», 2022.
  • Наталья Конрадова — «Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны», 2022.
  • Михаил Майзульс — «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии», 2022.
  • Галина Ульянова — «Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века», 2021.

Лонг-лист премии «Просветитель»-2022 за лучшие научно-популярные книги на русском мы публиковали здесь

Премия «Просветитель.Перевод»

Номинация «Естественные и точные науки»:

  • Мартин Буркхардт — «Краткая история цифровизации». Перевод с немецкого — Николай Андреев, 2021.
  • Дуг Макдугалл — «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты». Перевод с английского — Евгений Поникаров, научный редактор — Павел Плечов, литературный редактор — Сергей Сидоров, ответственный редактор — Ирина Борисова, 2022.
  • Крис Стрингер — «Остались одни. Единственный вид людей на земле». Перевод с английского — Елена Наймарк, редакторы — Александр Туров и Екатерина Владимирская, 2021.
  • Карл Циммер — «Живое и неживое. В поисках определения жизни». Перевод с английского — Мария Елифёрова, научный редактор — Елена Наймарк, редактор — Анастасия Ростоцкая, 2022.

Номинация «Гуманитарные науки»:

  • Майкл Ко — «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации». Перевод с английского — Дмитрий Беляев, литературный редактор — Галина Беляева, ответственный редактор — Ирина Борисова, 2021.
  • Эдвард Саид — «Ориентализм». Перевод с английского — Катарина Лопаткина, научный редактор — Антон Ихсанов, выпускающий редактор — Екатерина Суверина, 2021.
  • Дуглас Смит — «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели». Перевод с английского — Евгения Фоменко, редактор — Мария Нестеренко, 2021.
  • Юн Чжан — «Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века». Перевод с английского — Ульяна Сапцина, литературный редактор — Виктория Присеко, ответственный редактор — Ирина Ксендзова, 2022.

Лонг-лист премии можно посмотреть здесь

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