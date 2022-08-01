Объявлен лонг-лист премии «Просветитель»-2022 за лучшие научно-популярные книги на русском

В этом году оргкомитет принимал заявки на премию со всего мира, а также впервые рассматривал и те книги, которые увидели свет только в электронном формате. Всего на конкурс было прислано 220 научно-популярных изданий, из которых отборочный комитет был вынужден выбрать только 16 книг — против 25 в прошлом сезоне. Как объясняют в оргкомитете, на эту вынужденную меру пришлось пойти из-за переноса старта сезона.

В лонг-лист XV премии «Просветитель» вошли:

Елена Белова. Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове. — М.: Бомбора, 2022.

Олег Будницкий. Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Мария Бурас. Лингвисты, пришедшие с холода. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022.

Олег Воскобойников. 16 эссе об истории искусства. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022.

Андрей Десницкий. Библия. Что было «на самом деле»? (Танах / Ветхий Завет). — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Андрей Журавлев. Похождения видов. Вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Мария Кондратова. Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Наталья Конрадова. Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны. — М.: CORPUS, 2022.

Михаил Майзульс. Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Александр Марков, Елена Наймарк. Эволюция человека. В 3 кн. Кн. 3. Кости, гены и культура. — М: CORPUS, 2022.

Алексей Семихатов. Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Владимир Согрин. Американская двухпартийность. От Джорджа Вашингтона до Джо Байдена. — М.: Весь мир, 2022.

Галина Ульянова. Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Ольга Филатова. Облачно, возможны косатки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

Михаил Фоминых. Пять литров красного. Что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении. — М.: Альпина Паблишер, 2022.

Евгений Черешнев. Форма жизни №4. Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта. — М.: Альпина Паблишер, 2022.

Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в октябре 2022 года. Лауреатов книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», а также победителя в новой номинации «ПолитПросвет» наградят 22 декабря — в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.