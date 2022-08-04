Объявлен длинный список премии «Просветитель.Перевод»-2022 за лучшие иностранные научно-популярные книги

Оргкомитет премии «Просветитель.Перевод» за лучшие иностранные научно-популярные книги объявил длинный список номинантов. В этом году в него вошли 16 книг по биологии, истории, физике и другим наукам, а за выход в финал будут состязаться научно-популярные переводы с английского, немецкого и норвежского языков.
В длинный список премии «Просветитель.Перевод» в 2022 году вошли 16 из 120 заявленных на участие в премии книг:
- Алейда Ассман. Европейская мечта. Переизобретение нации / пер. с нем.: Борис Хлебников; редактор Сергей Кокурин. — М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- Карл Бергстром, Джевин Уэст. Полный бред! Скептицизм в мире больших данных / пер. с англ.: Елизавета Пономарева; научный редактор Надежда Чеботкова, литературный редактор Ольга Дергачева, ответственный редактор Юлия Константинова. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.
- Мартин Буркхардт. Краткая история цифровизации / пер. с нем.: Николай Андреев. — М.: Ад Маргинем Пресс : ABCdesign, 2021.
- Нолан Гассер. Почему вам это нравится? Наука и культура музыкального вкуса / пер. с англ.: Алексей Михеев, Кира Михеева; редактор Алена Щекотихина, ответственный редактор Дарья Рыбина. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.
- Ральф Дарендорф. Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний / пер. с нем.: Марк Гринберг; редактор Сергей Кокурин. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- Майкл Ко. Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации / пер. с англ и науч. ред.: Дмитрий Беляев; литературный редактор Галина Беляева, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2021.
- Йостейн Рисер Кристиансен. Невидимая Вселенная. Темные секреты космоса / пер. с норв.: Евгения Иванова; научный редактор Владимир Сурдин, редактор Анастасия Наумова, выпускающий редактор Борис Геласимов. — М.: ИД «Городец», 2022.
- Сьюзан Линди. Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений / пер. с англ.: Наталья Колпакова; научный редактор Александр Гольц, редактор Вячеслав Ионов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.
- Дуг Макдугалл. Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Павел Плечов, литературный редактор Сергей Сидоров, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2022.
- Эдвард Саид. Ориентализм / пер. с англ.: Катарина Лопаткина; научный редактор Антон Ихсанов, выпускающий редактор Екатерина Суверина. — М.: Музей современного искусства Гараж, 2021.
- Пол Сен. Холодильник Эйнштейна. Как перепад температур объясняет Вселенную / пер. с англ.: Заур Мамедьяров; научный редактор Наталья Вдовиченко, редактор Евгения Фоменко. — М.: CORPUS, 2022.
- Дуглас Смит. Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели / пер. с англ.: Евгения Фоменко; редактор Мария Нестеренко. — М.: CORPUS, 2021.
- Крис Стрингер. Остались одни. Единственный вид людей на земле / пер. с англ.: Елена Наймарк; редакторы: Александр Туров, Екатерина Владимирская. — М.: CORPUS, 2021.
- Дэн Хили. Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России / пер. с англ. и науч. ред.: Татьяна Клепикова; выпускающий редактор Екатерина Суверина. — М.: Музей современного искусства Гараж, 2022.
- Карл Циммер. Живое и неживое. В поисках определения жизни / пер. с англ.: Мария Елифёрова; научный редактор Елена Наймарк, редактор Анастасия Ростоцкая. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.
- Юн Чжан. Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века / пер. с англ.: Ульяна Сапцина; литературный редактор Виктория Присеко, ответственный редактор Ирина Ксендзова. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.
Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в октябре 2022 года. Так же, как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее. Церемония награждения лауреатов книжных премий «Просветитель» — длинный список номинантов можно посмотреть здесь — и «Просветитель.Перевод», а также объявление победителя в новой номинации «ПолитПросвет» состоятся 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.
Комментарии (0)