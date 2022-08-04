Объявлен длинный список премии «Просветитель.Перевод»-2022 за лучшие иностранные научно-популярные книги

Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в октябре 2022 года. Так же, как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее. Церемония награждения лауреатов книжных премий «Просветитель» — длинный список номинантов можно посмотреть здесь — и «Просветитель.Перевод», а также объявление победителя в новой номинации «ПолитПросвет» состоятся 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Зимина.