Книги лауреата Нобелевской премии по литературе Анни Эрно переиздадут в России

«Одна из немногих радостных новостей последних месяцев: Нобелевскую премию по литературе дали бесстрашной французской писательнице Анни Эрно. Все ее книги — автобиографические, болезненные, откровенные. В них она исследует не только собственные травмы, требующие исцеления, но и создает удивительно точный портрет целой эпохи. Ее романы по-прежнему актуальны», — отмечает руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина Зальнова.

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева называет Эрно «очень честным автором», напоминая о том, что экранизация одной из книг писательницы «Событие» получила главный приз Венецианского кинофестиваля в 2021 году.

«Нобелевский комитет снова удивил и наградил не Салмана Рушди, Харуки Мураками, Энн Карсон или Мишеля Уэльбека, на которых делали ставки многие, а не столь широко известную за пределами своей страны француженку Анни Эрно. Если вы не читали ее книги, то наверняка могли видеть экранизации. Например, фильм режиссера Одри Диван по роману "Событие" был удостоен "Золотого льва" на 78-м Венецианском фестивале», — говорит Писарева.

Напомним, Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии за «мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». В 2021 году премия была присуждена Абдулразаку Гурна, который удостоился награды за «его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами».