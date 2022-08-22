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Виктор Пелевин все-таки выпустит новую книгу в этом году. Все подробности (традиционно!) держатся в тайне

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Новой книге Виктора Пелевина — быть! Роман выйдет в этом году, несмотря на сообщения о том, что релиз впервые за 19 лет может не состояться. Все подробности традиционно держатся в тайне — рассказываем то немногое, что известно о книге на сегодняшний день. 

В конце июля портал «Год литературы» сообщил о том, что Виктор Пелевин не выпустит новую книгу к началу осеннего сезона — впервые с 2003 года. Вместо этого предполагалось презентовать подарочное переиздание романа 2011 года «S.N.U.F.F.», обычно относимого к числу наиболее удачных.

Тогда же представительница pr-cлyжбы издательства «Эксмо» напомнила, что в ноябре 2022 года Виктор Пелевин отмечает 60-летие, ввиду чего не исключила возможность «сюрпризов». И это оказалось правдой: теперь «Эксмо» анонсирует традиционно и абсолютно таинственную новую работу писателя.

«Этот год — юбилейный для писателя: автору романов «Generation „П“», «Чапаев и Пустота», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Transhumanism inc.» исполнится 60 лет. Издательство «Эксмо» и крупнейший сервис цифровых книг «ЛитРес» выпустят новинку Виктора Пелевина. Ближе к дате релиза на сайте «Эксмо» будут доступны детали», — говорится в сообщении издательства.

Напомним, в конце лета-2021 в издательстве «Эксмо» вышла юбилейная по счету книга Виктора Пелевина. «Transhumanism Inc.» стал двадцатым романом писателя, представленным в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный вариант c использованием работ автора «Ночь в Фонтенбло» в темных.

Феминизм, соцсети и мировой капитализм: о чем новый роман Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.»?

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