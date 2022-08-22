Виктор Пелевин все-таки выпустит новую книгу в этом году. Все подробности (традиционно!) держатся в тайне

В конце июля портал «Год литературы» сообщил о том, что Виктор Пелевин не выпустит новую книгу к началу осеннего сезона — впервые с 2003 года. Вместо этого предполагалось презентовать подарочное переиздание романа 2011 года «S.N.U.F.F.», обычно относимого к числу наиболее удачных.

Тогда же представительница pr-cлyжбы издательства «Эксмо» напомнила, что в ноябре 2022 года Виктор Пелевин отмечает 60-летие, ввиду чего не исключила возможность «сюрпризов». И это оказалось правдой: теперь «Эксмо» анонсирует традиционно и абсолютно таинственную новую работу писателя.

«Этот год — юбилейный для писателя: автору романов «Generation „П“», «Чапаев и Пустота», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Transhumanism inc.» исполнится 60 лет. Издательство «Эксмо» и крупнейший сервис цифровых книг «ЛитРес» выпустят новинку Виктора Пелевина. Ближе к дате релиза на сайте «Эксмо» будут доступны детали», — говорится в сообщении издательства.