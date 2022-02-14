Педагога, заявившую об увольнении из-за Хармса, пригласили выступать на фестиваль «Книжный маяк Петербурга»

Музыкант Михаил Казинник сравнил творчество Сапрыкиной с поэтами уровня Ахматовой и Цветаевой.

«Серафима Сапрыкина — это большой поэт. Писали, что она учительница, почасовик, я прочел первое стихотворение — это уровень Ахматовой, Цветаевой, великой поэзии. Мы ее пригласили не как героя скандала, а как настоящего поэта. Это мне все напоминает историю с Бродским, мы наступаем на те же грабли. Пока не поздно, мы хотим предложить вам подлинную Серафиму Сапрыкину. Если мы ее не посадим, не забьем, если не покончит с собой, у нас будет еще один поэт. Мы мастаки по уничтожению поэтов. Больше нас только американцы и итальянские фашисты», — сказал он.

Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» пройдет с 18 по 20 февраля. Пока дата выступления Сапрыкиной не называется, организаторы заявили, что окончательный вариант программы еще формируют.

Напомним, бывшая педагог, которую якобы уволили из гимназии №168 из-за стихов Хармса и Введенского, сознательно пошла на подлог, когда поступала на работу. Такое заявление сделала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице ВКонтакте.