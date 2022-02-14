Вице-губернатор Потехина обвинила уволенного из-за стихов Хармса педагога в подлоге

Чиновница отметила, что произведения Хармса и Введенского входят в школьную программу, их творчество проходят уже в младших классах. По словам Потехиной, директор в том числе и ответственен за соблюдение учебного плана, поэтому не могла запретить преподавание их произведений.

Помимо этого, вице-губернатор отметила, что при трудоустройстве в учебное заведение Сапрыкина предоставила весь пакет необходимых документов. Однако проверять их подлинность у директора «по закону полномочий нет».

«До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты. Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог», — подчеркнула Потехина.

Потехина отмечает, что к увольнению педагога привели не творчество Хармса и Введенского, а несоблюдение Сапрыкиной учебного плана.

Напомним, петербургская учительница Серафима Сапрыкина сообщила, что была вынуждена уволиться из школы после чтения детям стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. А директор учебного заведения якобы назвала поэтов «врагами народа» и даже «пособниками фашистов».

После этого выяснилось, что педагог ранее была судима за умышленное причинение вреда здоровью. Хотя сама Сапрыкина этот факт отрицала.