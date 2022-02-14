18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Вице-губернатор Потехина обвинила уволенного из-за стихов Хармса педагога в подлоге

Поделиться:

Бывшая педагог, которую якобы уволили из гимназии №168 из-за стихов Хармса и Введенского, сознательно пошла на подлог, когда поступала на работу. Такое заявление сделала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице ВКонтакте.

Дарья Гладких

Чиновница отметила, что произведения Хармса и Введенского входят в школьную программу, их творчество проходят уже в младших классах. По словам Потехиной, директор в том числе и ответственен за соблюдение учебного плана, поэтому не могла запретить преподавание их произведений.

Помимо этого, вице-губернатор отметила, что при трудоустройстве в учебное заведение Сапрыкина предоставила весь пакет необходимых документов. Однако проверять их подлинность у директора «по закону полномочий нет».

«До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты. Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог», — подчеркнула Потехина.

Потехина отмечает, что к увольнению педагога привели не творчество Хармса и Введенского, а несоблюдение Сапрыкиной учебного плана.

Напомним, петербургская учительница Серафима Сапрыкина сообщила, что была вынуждена уволиться из школы после чтения детям стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. А директор учебного заведения якобы назвала поэтов «врагами народа» и даже «пособниками фашистов».

После этого выяснилось, что педагог ранее была судима за умышленное причинение вреда здоровью. Хотя сама Сапрыкина этот факт отрицала.

Учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение после чтения стихов Хармса на уроке. Как в 2022 году поэтов снова стали звать «врагами народа»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: