Победитель «Нацбеста» Александр Пелевин: «Когда писали, что «Покров-17» — трэш, я воспринял это как комплимент»

Ваше личное мнение, какой фрагмент книги«Покров-17» самый веселый?

Момент с пьянкой, конечно! Должен сказать, что обычно я пишу тексты трезвым, но именно для этого кусочка выпил пару бокалов сухого красного, чтоб веселее писалось. Там и отсылка к известным членокрадущим гномам есть, без нее никак нельзя было обойтись.

Какой самый скучный?

Тот же эпизод с пьянкой парадоксальным образом еще и самый скучный: там не происходит ничего, кроме пьянки. Это жизненно, но малоинформативно.

Ключевые действия романа происходят в 1993 году. Что вы помните из этого года? Я вот ничего — я родилась только в конце ноября 1993-го.

Прекрасно помню: октябрь 1993-го, я на даче у дедушки с бабушкой в Новгородской области, смотрим черно-белый телевизор, а там танки по Белому дому хреначат. Бабушка плачет, дед ругается. Было ощущение, что с миром происходит что-то не то. Этот эпизод отразился в «Покрове-17». А в целом — обычное детство 1990-х, не то чтобы нищее, но денег у семьи было мало, конечно.

Расскажите страшилки из 1990-х!

Страшилок не помню, зато помню эпизод: знакомый отца вернулся из Чечни, сидит, пьет водку и рассказывает, как после всего этого приехал домой, увидел НТВ, а там либшиза говорит про доблестных защитников Ичкерии и русских солдат-бандитов. Он был очень зол.

Инъекции и превращения из «Покрова-17» мне напомнили элдийцев из аниме «Атака титанов». Какие странные сравнения вы встречали?

Ну, всякие зомби-апокалипсисы. Еще был замечательный трэш-фильм «Реаниматор», вольная фантазия на тему Лавкрафта, там тоже были инъекции, после которых с людьми творилась жесть. Люблю, кстати, всякий трэш. Когда критики писали, что, мол, «Покров-17» — это трэш, я воспринял это как комплимент. Обожаю фильмы студии Troma. Уверен, их «Токсичный мститель» — лучшее супергеройское кино, не то что этот Marvel.