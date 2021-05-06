Зинаида Пронченко: «России в российском кино нет, есть трусость и сопли в золотом сечении а-ля Тарковский»

Редакция попросила поговорить с тобой как с «рок-звездой российской кинокритики» — как тебе такое определение?

Boring! Во‑первых, это уже какой-то штамп, во‑вторых, недавно на презентации моей книги «Делон» люди благодарили меня за буржуазность. Тут уж одно из двух — рок-звезда буржуазной быть не может.

Хорошо, уберем слово «рок», оставим «звезду». Ты помнишь, когда с тобой произошел статусный переход от «просто кинокритика»?

Мне кажется, тут важны два этапа. Один из них связан с тобой, потому что ты дал мне слово и ни в чем не ограничивал, в отличие от всех остальных редакторов. Я почувствовала свободу, обнаглела и стала жечь (Максим и Зинаида вместе работали на «КиноТВ». — Прим. ред.). А второй — придется признать всю пошлость ситуации — зовется Александром Цыпкиным. Я посетила закрытую премьеру короткометражных фильмов, снятых по его сценариям. Ну и написала довольно ироничный отчет в фейсбуке, который обернулся гигантским скандалом, миллионом репостов и комментариев. Ну и пошло-поехало-понеслось, а я мигрировала из «просто» кинокритиков в «светские».

Светские обозреватели обычно предпочитают не ссориться со своими героями.

А я не являюсь частью этого мира, не нахожусь на верхних строчках гест-листов, да и вообще, меня особо никуда не зовут. Просто мне все смешно. Как сокрушалась моя преподавательница по немецкому языку Аида Николаевна: «Зина, ну почему вам все так смешно?» Ну вот не знаю почему. Для меня светская жизнь — это бесконечная шутка, и я всегда начинаю свои заметки с того, что мне не понравилось. Некоторые обозреватели, с которыми общаюсь, мне сейчас пишут: «Глядя на тебя, мы начинаем подпускать яду в свои колонки и даже иронизировать».