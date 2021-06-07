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Михаил Иванов объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»

«Собака.ru» записала видеообращение: основателя книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Книги».

Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.

Команда журнала «Сеанс»

Культовый и самый эстетский журнал о кино «Сеанс» делает великая команда энтузиастов и интеллектуаллов: основатель Любовь Аркус, главный редактор Василий Степанов, арт-директор Арина Журавлева, редакторы Петр Лезников и Павел Пугачев, видеоредактор Дмитрий Новосельцев.

Алла Горбунова

Поэт

Летом 2020-го поэт и литературный критик выстрелила сборником прозы «Конец света, моя любовь» — коктейлем Молотова из бытописания Петербурга нулевых с неформалами, пэтэушниками и лесной мистикой. Автофикшн-бестселлер стал одной из главных книг года!

Николай Кукушкин

Нейробиолог

Написал лучшую научпоп-книгу года: ­«Хлопок одной ладонью» — это ликбез об истории возникновения всего живого в целом, вида Homo sapiens в частности и о развитии человеческого мозга и сознания. Доктор философии Оксфордского университета, а сейчас профессор Нью-Йоркского университета подчеркивает: решающую роль в его умении представлять сложнейшие процессы как единую картину сыграла альма-матер — биофак СПбГУ.

Женя Калинкин и Дарья Касьян

Шоураннеры

Создатели самого смешного (и очень красивого!) видеоподкаста о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать» уверяют, что у них нет цели сделать Россию более читающей. Тем не менее за год их YouTube-ролики о Пушкине, Гете и Бунине посмотрели 6 миллионов раз.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


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