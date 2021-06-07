Михаил Иванов объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»

Женя Калинкин и Дарья Касьян

Шоураннеры

Создатели самого смешного (и очень красивого!) видеоподкаста о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать» уверяют, что у них нет цели сделать Россию более читающей. Тем не менее за год их YouTube-ролики о Пушкине, Гете и Бунине посмотрели 6 миллионов раз.