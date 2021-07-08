От Меган Маркл и принца Гарри до Симоны де Бовуар: 29 лучших книг лета 2021 года

Симона де Бовуар «Неразлучные»

Без автобиографического романа «Неразлучные» (вернее без событий, в нем описанных) Симона де Бовуар не была бы той, кем мы ее знаем — яркой феминисткой и автором «Второго пола». В свое время она издавать этот текст не хотела, так как считала слишком личным. Но почти 70 лет спустя ее приемная дочь Сильви Ле Бон де Бовуар нашла роман в бумагах матери и решила, что пылкая и трагическая история дружбы двух девушек все же должна быть опубликована. Во Франции «Неразлучные» вышли в октябре 2020-го, а летом — и в России: в переводе Ирины Кузнецовой.

Corpus, конец июля