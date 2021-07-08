От Меган Маркл и принца Гарри до Симоны де Бовуар: 29 лучших книг лета 2021 года

Неизданный роман Симоны де Бовуар «Неразлучные», бестселлер Ника Хорнби «Совсем как ты», покадровый разбор «Левиафана» с Андреем Звягинцевым, путешествие с кошкой на тысячи лайков «Мир Налы» и новый детектив от автора «Безмолвного пациента» Алекса Михаэлидеса «Девы» — «Собака.ru» рассказывает о книжных новинках на любой вкус.
Колин Кэмпбелл «Меган и Гарри. Подлинная история»
Книга биографа принцессы Дианы леди Колин Кэмпбелл была написана до того самого интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, но предвосхитила почти все его темы. Комментарий о родственниках от Елизаветой II тут — спойлер — тоже есть. А амбиции Меган оцениваются как невероятно масштабные — якобы стать благодаря скандалам самой популярной женщиной в мире.
«Бомбора», июнь
Максим Марков «Левиафан. Разбор по косточкам: режиссер Андрей Звягинцев — о фильме кадр за кадром»
Журналист Максим Марков препарирует вместе с Андреем Звягинцевым его фильм «Левиафан» — режиссер дает комментарий к каждому кадру (всего их 777). Это, прежде всего, технические вопросы, но они же ведут и к кинопоэзии. Цветокоррекцией при переносе киноизображения на бумагу занимался лично оператор Михаил Кричман. Сам Андрей Звягинцев, судя по всему, книгой очень городится — ее он даже дарил участникам эпичного круглого стола в программе «Ещенепознер».
«Альпина», июнь
Вера Мильчина «И вечные французы…»
Ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС Вера Мильчина рассказывает в своих статьях из истории французской и русской литературы не самые очевидные вещи. Например, что Пушкин относился с пренебрежением и даже неприязнью к Стендалю и Гюго, а «канонические» переводы Бальзака не во всем точно доносят заложенные им в оригинальном тексте смыслы.
«Новое литературное обозрение», июнь
Борис Акунин «Дорога в Китеж»
Свой новую книгу Борис Акунин характеризует так: «Это роман идей и приключений, потому что в России идея всегда — приключение». Идеи и их приключения происходят во второй половине XIX века: стартует эпоха великих реформ, а с ней и время грядущих социальных изменений.
АСТ, июнь
«Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей»
Сборники для авторов «Редакции Елены Шубиной» уже стали доброй традицией. В издательстве уже выходили книги о двух столицах — «В Питере жить» и «Москва: место встречи». На этот раз Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Евгений Водолазкин и многие другие поделились своими воспоминаниям о бытовании в СССР.
«Редакция Елены Шубиной», июнь
Дэнни Фингерот «Стэн Ли. Эпоха Marvel»
Нон-фикшн американского писателя и редактора комиксов Дэнни Фингерота — большой оммаж Стэну Ли. (Человеку, без которого не было бы Marvel, Человека-Паука, Капитана Америки, Людей X и Мстителей.) Биография мэтра графических романов — это вполне готовый голливудский сценарий с падениями, крахом надежд, верой в себя и хэппи-эндом.
АСТ, июнь
Иза Маззеи «Camgirl. Откровенная история вебкам-модели»
Эмоциональные мемуары Изы Маззеи о травмах, депрессии, полном опустошении и суицидальных мыслях — попытка максимально честно и открыто рассказать о спорной индустрии, в которой эксплуатации не меньше, чем в порно. И да, миф про сказочный способ быстро заработать тут развенчивается почти сразу. Иза, кстати, участвовала в создании сценария и продюсировании фильма «Веб-камера» для Netflix.
«Бомбора», июнь
Эдуард Лимонов «Это я — Эдичка»
Конечно, это переиздание — но в России тиражи автобиографического романа Эдуарда Лимонова не обновляли с нулевых. Также в «Альпине» в июне вновь — нам всем на радость — напечатают «Мир и хохот» и «Блуждающее время» Юрия Мамлеева.
«Альпина», начало июня
Дэниел Киз «Разоблачение Клаудии»
За свою писательскую карьеру автор «Цветов для Элджернона» написал несколько документальных романов, один из них — «Разоблачение Клаудии». Это расследование двойного убийства владельца клуба Микки Маккана и его матери Кристин Хердман. В преступлении призналась некая Клаудия Элейн Яско. Но у следствия возникли сомнения, что это совершила на самом деле она.
Эксмо, июнь
Бен Хеллман «Северные гости Льва Толстого»
Про Льва Толстого написано столько книг, что найти нетривиальный подход к его биографии, кажется, уже невозможно. Но финский литературовед Бен Хеллман попытался — про радикального критика церкви, анархиста, пацифиста и вегетарианца он рассказывает через его встречи с журналистами и писателями из Северной Европы.
«Новое литературное обозрение», июнь
Анна Матвеева «Катя едет в Сочи»
Новый сборник рассказов финалистки премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Анны Матвеевой посвящен теме двойничества: кто-то тут встречает своих доппельгангеров (в духе пушкинского «черного человека»), другие — умерших коллег на их же похоронах.
«Редакция Елены Шубиной», июнь
Дмитрий Крымов «Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены»
Есть растиражированная фраза про кино, что оно почти готово — его осталось только снять (ее приписывают в разных вариациях Хичкоку, Феллини и Тарковскому). Примерно сходным образом все происходит и в театре. Книга Дмитрия Крымова о режиссерских сценариях девяти его спектаклей — то есть том, в каком виде они пришли к нему. Схема, из которой все рождается. Интереснее, конечно, сравнивать, если вы видели и финальные постановки.
«Новое литературное обозрение», июнь
Хосе Луис Кордейро, Дэвид Вуд «Смерть должна умереть»
Инженер и ученый Хосе Луис Кордейро и пионер индустрии смартфонов, соучредитель «Symbian» инженер Дэвид Вуд, возглавляющие международную организацию «Humanity+», о смерти смерти (сложно удержаться от каламбура) говорят не в философском, а научно-футуристическом разрезе. На их взгляд, уже через 25 лет люди перестанут умирать по естественным причинам. Глядя на короновирусные сводки, заявление пока кажется фантастичным.
«Альпина», июнь
Олег Будницкий «Люди на войне»
Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий в НИУ ВШЭ Олег Будницкий сумел выбрать и найти такую интонацию, что люди в его книге не кажутся простыми статистами в деле великой победы. Они живые и реальные, идет ли речь об Ольге Берггольц и Уинстоне Черчилле или юном минометчике Владимире Гельфанде.
«Новое литературное обозрение», июнь
Андрей Кагадеев «НОМ. Хроники драматического идиотизма»
9 июля лидеру «НОМ» («Неформальное Объединение Молодежи») Андрею Кагадееву исполняется 60 лет. Его книга «Хроники драматического идиотизма» — манифест, по каким же законам снимает кино, пишет песни и делает выставки абсурдистская арт-группа— символ Ленинграда и Петербурга.
«Городец», июнь
Ник Хорнби «Совсем как ты»
Почти все книги Хорнби становятся бестселлерами (Мой мальчик», «Футбольная горячка», «Долгое падение», «Смешная девчонка»), а по его роману «Hi-Fi» сняли сериал «Меломанка» с Зои Кравиц — дочерью Ленни Кравица. Новый текст тоже так и претендует на экранизацию — это кинематографичная история отношений взбалмошного диджея Джозефа и правильного школьного завуча Люси, воспитывающей в одиночку сыновей-близнецов после травматичного развода.
«Иностранка», июль
Симона де Бовуар «Неразлучные»
Без автобиографического романа «Неразлучные» (вернее без событий, в нем описанных) Симона де Бовуар не была бы той, кем мы ее знаем — яркой феминисткой и автором «Второго пола». В свое время она издавать этот текст не хотела, так как считала слишком личным. Но почти 70 лет спустя ее приемная дочь Сильви Ле Бон де Бовуар нашла роман в бумагах матери и решила, что пылкая и трагическая история дружбы двух девушек все же должна быть опубликована. Во Франции «Неразлучные» вышли в октябре 2020-го, а летом — и в России: в переводе Ирины Кузнецовой.
Corpus, конец июля
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Instagram @1bike1world
Дин Николсон «Мир Налы»
Документальная книга Дина Николсона стала бестселлером The Sunday Times, что в общем-то не удивительно: в ней есть все слагаемые успеха — от романтики кругосветного путешествия на велосипеде до котика. Да, вынесенная в заглавие Нала — кошка, которую на обочине дороги в Боснии и встретил автор, тридцатилетний сварщик из Шотландии. За их приключениями в Instagram @1bike1world следит почти миллион человек.
«Азубка», июль
Шерри Теркл «Живым голосом. Зачем в цифровую эпоху говорить и слушать»
То, что информационные технологии повлияли на нашу способность к получению информации, уже трюизм и общее место. Профессор Массачусетского технологического института Шерри Теркл в своей книге подходит к проблеме куда глубже, рассматривая все возможные опасности вроде цифрового отшельничества. С опаской вглядывающегося в будущее (если судить, скажем, по «Безгрешности») литературную звезду, романиста Джонатана Франзена, например, она абсолютно убедила. Более того, он считает нон-фикшн «великолепной книгой для саморазвития».
Corpus, конец июля
Джейкоб Кенеди «Мороженое Gelato: Сочная палитра рецептов лучшего итальянского мороженого»
Один из ведущих рестораторов Лондона, владелец Bocca di Lupo, занявшего первое место в рейтинге Time Out от 2009 года, написал самую летнюю из всех возможных книг. Его нон-фикшн посвящен мороженому, оно же джелато, и только ему. Рецепты подобраны на любой вкус: тут и печеная слива, и глазированный каштан, и соленая карамель, и клубника с розовым перцем.
«КоЛибри», июль
Майкл Шнейерсон «Бум. Бешеные деньги, мегасделки и взлет современного искусства»
Представления о голодном художнике, живущем в монмартрском общежити для бедных вроде Бато-Лавуар, давным-давно устарели. Журналист «Vanity Fair» Майкл Шнейерсон исследовал, как искусство стало успешной индустрией со сверхприбылью и многомиллионными сделками. Для этого он в том числе поговорил с арт-дилерами, которые работали с известными художниками своего времени — от Джексона Поллока и Энди Уорхола до Сая Твомбли и Баскии.
«Азбука», июль
«"Новая норма". Гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии»
Коллективный сборник (его редактор и составитель Людмила Алябьева) изучает, как пандемия изменила нашу манеру одеваться и общаться во всех возможных аспектах. Часть статей посвящена и историческому дискурсу — ведь мир уже переживал и чуму, и «испанку».
«Новое литературное обозрение», июль
Ари Херстанд «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе. Практические советы, как найти слушателей и начать зарабатывать»
Главный плюс книги певца и мультиинструменталиста Ари Херстанда — это ее практичность. Он четко и исчерпывающе отвечает на все вопросы неофитов музыкального бизнеса: от того, нужно ли сейчас сотрудничать с лейблами, и сколько стоит оборудование для домашней студии до списка полезных сервисов и планировании гастролей. Редактором русской версии, кстати, стал Евгений Горбунов («Интурист», Interchain).
Individuum, июль-август
Сон Вон Пхен «Миндаль»
Сон Вон Пхен родилась в довольно привилегированной семье. Ее отец — Сон Хак Кю, известный южнокорейский политик и бывший губернатор Кенгидо. Поэтому она могла позволить себе изучать философию, социологию и кино. Дисциплины пригодились при написании ее дебютного романа «Миндаль». Это история подростка с алекситимией — неспособностью описывать и определять собственные чувства.
NoAge «Поляндрия», июль
Инна Денисова «Сделай меня точно. Как репродуктивные технологии меняют мир»
Журналистка и документальный режиссер Инна Денисова, принимая все плюсы ЭКО, рассуждает о том, как новые репродуктивные технологии поменяли этические представления о детрождении и больше связаны на самом деле с психологией и юриспруденцией, а не только с медициной.
Individuum, июль-август
Нэнси Левин «Твои границы. Как сохранить личное пространство и обрести внутреннюю свободу»
Автор книги Нэнси Левин больше десяти лет работала куратором мероприятий в издательстве — она на своем опыте знает, каково это, когда твои личные границы постоянно нарушаются, а телефон не замолкает в выходные, ночью и в отпуске. Что бывает, когда постоянно забываешь о своих потребностях, и как же с этим бороться она и рассказывает от первого лица.
«МИФ», июль
Алекс Михаэлидес «Девы»
Автор «Безмолвного пациента» Алекс Михаэлидес в новом триллере разыгрывает античную трагедию в современном Кэмбридже. Психотерапевт Мариана помогает в расследовании серии убийств девушек-студенток. Она почти уверена, что в преступлении замешан импозантный профессор Эдвард Фоска.
«Эксмо», август
Хелена Янечек «Герда Таро: двойная экспозиция»
Книга журналистки и переводчицы Хелены Янечек сочетает как вымысел, так и реальные исторические факты о Герде Таро — боевой (во всех смыслах) подруге самого известного в мире военного фотографа Роберта Капы. Она также снимала военные действия как фотокорреспондент и погибла в бою — во время гражданской войны в Испании.
«Книжники», август
Матиас Энар «Совершенный выстрел»
«Зона», один из романов лауреата Гонкуровской премии, состоит из всего одного предложения, которое повторяется на 500 страницах. Его книгу «Вверх по Ориноко» в 2012 году экранизировал режиссер Марион Лэне (фильм «Обезьяна на плече» с Жюльет Бинош). А вот «Совершенный выстрел» был литдебютом Энара, но вполне внушительным — это психологически достоверная история снайпера с травмированной психикой.
NoAge «Поляндрия», август
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